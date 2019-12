Qué fácil es criticar a los árbitros y qué difícil es ponerse en su piel

En las últimas fechas, especialmente en fútbol y baloncesto, ha habido mucha polémica en jugadas que podían haber cambiado totalmente el destino del partido y de muchos aspectos más. Lo peor es que mucha gente, sin analizar nada y sin pensar, tiene la misma justificación: ''Nos han robado'' o ''El árbitro estaba comprado''.

Lógicamente, los colegiados no favorecen ni a unos ni a otros, tan sólo siguen el reglamento lo más estricto posible y siguiendo cada uno su criterio. Se pueden equivocar porque son seres humanos y todos se equivocan, pero jamás ayudan a ningún equipo. Y muchos se piensan, por ejemplo, que en fútbol es mano voluntaria y otros que es involuntaria, y eso depende única y exclusivamente del criterio del árbitro. Una cosa muy clara es que el aficionado, pite una cosa u otra, se va a quejar igual.

Es muy complicado ser árbitro

Una de las tareas más difíciles en el mundo del deporte es la de ser árbitro, desde el momento en el que te apuntas al cursillo de iniciación al arbitraje hasta que llegas a ser colegiado oficialmente, sea para una categoría u otra. Para ser 'apto' en el curso de iniciación (el primer curso que tienes que hacer obligatoriamente -y aprobarlo- para ser árbitro), tienes que pasar por un test de unas más de 100 preguntas y un examen escrito de cinco preguntas de desarrollar sobre cualquier regla del reglamento oficial del Comité. Pero la cosa no acaba ahí, ya que una vez aprobadas las dos pruebas teóricas, tienes que pasar por la prueba física, en la que avalúan tanto la resistencia como la velocidad, y también es necesario pasar unos fuertes requisitos para ser 'apto'.

Una vez la persona consigue ser árbitro/a, tiene el poder de ser el máximo mandatario en un terreno de juego o pista, depende el deporte. Y la dificultad, pese a saberse de principio a fin el reglamento, es mucha. El criterio de cada colegiado depende mucho en cada una de las decisiones que hay que tomar, en fútbol, ya sea por unas manos voluntarias o involuntarias, o en baloncesto, ya sea por una falta antideportiva o no (y más aún con la nueva normativa que se empezó a realizar en la presente temporada).

Son muchos los detalles en los que se tiene que fijar el árbitro. Por ejemplo, en baloncesto, un colegiado tiene que ser capaz de ver -a la vez- el jugador que maneja el balón (por si hace alguna infracción; pasos o dobles), y después observar el resto de la pista por si hay alguna falta mientras el jugador tiene el balón, etc. En fútbol es más de lo mismo.

Análisis de jugadas polémicas en las últimas fechas

1. Fútbol: gol de Bakambu y penalti de Bruno por mano.

En el gol de Bakambu puede haber un posible fuera de juego del jugador del 'Submarino Amarillo'. En este caso, la línea del terreno de juego puede facilitar un poco las cosas, pero si se observa la jugada ochenta veces y es difícil apreciarlo, imagínense lo difícil que es para el colegiado, que tiene que decidir en décimas de segundo.

El penalti por mano de Bruno, depende única y exclusivamente del colegiado, en este caso, como en el anterior, Jesús Gil Manzano. El extremeño señaló la 'pena máxima', una jugada que ha dado mucho que hablar por los aficionados y los mismos jugadores. Lo cierto es que esta jugada depende única y exclusivamente de su criterio sobre la intencionalidad del jugador, y cabe recordar que su criterio no es el mismo que el de las millones de personas que vieron el partido y criticaron poco después al colegiado. Cierto es, que siguiendo el reglamento no es penalti, pero sigue siendo intolerable que la gente que por un momento se cree árbitro se cebe con ellos.

2. Baloncesto: posible campo atrás de Llull en la Copa del Rey.

En la jugada se ve claramente que Llull hace campo atrás teniendo el balón totalmente controlado, lo que hubiera cambiado totalmente el destino del torneo. Pero uno de los problemas que hizo que el colegiado no lo viera fue el logo del patrocinador Movistar, ya que en dicho logo no había ninguna línea, por lo que el árbitro en unas décimas de segundo no le dio tiempo de verlo a la perfección, y en caso de duda, por norma, no se pita nada.

3. Gol fantasma en el Real Betis - FC Barcelona.

En la jugada se ve clarísimamente que el balón entra y por lo tanto el gol tendría que haber subido en el luminoso. El árbitro principal es prácticamente imposible que vea si el balón entra, tendría que ser cosa del linier, que es quien tiene el angulo perfecto. Por cualquier cosa no lo vio y no se señaló. ¿Cómo se soluciona? Añadiendo algo tan simple que la Premier ya añadió hace tiempo, el ojo de halcón en la línea de gol. Por temas económicos no se puso, y tras esta jugada, todos van deprisa y corriendo a implantar la próxima temporada un aparato que tendría que haberse puesto hace tiempo. Buena decisión que se implante, pero muy mala que haya tenido que pasar algo así -después de que otras ligas lo tuvieran mucho antes- para implantarlo.

Captura de la repetición en televisión / Bein Sports

Sólo criticar

Cualquier jugada, ya sea para un equipo u otro, es criticada siempre. Cuando gusta a un equipo, no gusta al otro, y viceversa. Y si ya son de por sí vergonzosas algunas críticas de aficionados, imagínense ya de gente que pertenece a los mismos Clubes. Un ejemplo claro es el del presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, que justificó la derrota de su equipo como ''vergonzosa'' y además indicó que "Gil Manzano y sus asistentes han salido del estadio con bolsas del Real Madrid. Eso no está bien...".

Respecto a lo último, caben destacar algunas cosas muy importantes. La primera, y según han podido confirmar desde COPE, es que los equipos siempre regalan algo de merchandising del Club a los colegiados (como visitantes tan sólo lo hacen Real Madrid, FC Barcelona y Espanyol). Por otra parte, y más vergonzoso aún, es quejarse de un colegiado que al ir al párking se encuentra en su coche un cartel con el lema de 'ladrón', y teniendo en cuenta que en dicho lugar tan sólo puede entrar gente autorizada (que pertenece a alguno de los dos Clubes que se han enfrentado en el partido), algo tendrá que ver ahí el Club que preside la persona que tanto ha despotricado del colegiado. Anexo que ha adjuntado Gil Manzano tras cerrar el acta del encuentro sobre lo ocurrido en el párking:

¿Uso de la tecnología?

En el baloncesto hace mucho tiempo que se implantó el instant replay, que se utiliza básicamente para resolver la duda del trío arbitral en si un balón es de un equipo u otro tras salir fuera, en problemas con el reloj, si una canasta es triple o de dos, o si un tiro está fuera de tiempo o no.

En el caso del fútbol, en varias ligas se implantó el ojo de halcón para ver si en los 'goles fantasma' entra el balón completo o no en la portería. Lo bueno es que no se pierde nada de tiempo porque si el balón entra, un reloj del colegiado vibra, y por lo tanto señala el gol.

En LaLiga Santander no se usa nada de tecnología. En el Mundial de Clubes se implantó algo parecido al instant replay de baloncesto, pero si se tuviera que utilizar en cada jugada polémica del choque, y sobretodo si hay tantas como en los últimos encuentros, el juego estaría cada dos por tres parado. Es por eso que lo mejor es implantar tan sólo lo del ojo de halcón. En baloncesto no se pueden re-arbitrar las decisiones del árbitro, es decir, si pita pasos, falta o alguna cosa similar, es por eso que en fútbol lo que se probó en el Mundial de Clubes no sería lo mejor. No sería lo mejor por el tema de tiempo y por el mismo árbitro, ya que si se siguen implantando cosas así, lo próximo será eliminar la figura del colegiado y que una máquina robótica sea la que haga de árbitro.

Ayer mismo el Feyenoord consiguió ganar al PSV Eindhoven gracias a un gol que subió gracias al ojo de halcón. En el vídeo se ve como el colegiado da el gol gracias a que su reloj, que va coordinado al ojo de halcón, le vibra después de que el balón entrase:

Sanciones

Otra de las frases que se lee mucho en las redes sociales es la de ''los árbitros a veces perjudican a algún equipo, aunque sea sin querer, y no les pasa nada''. Pero la realidad es que sí les pasa, y mucho.

En cada partido hay un informador que, dependiendo de la actuación arbitral, pone una nota numérica al colegiado. Dicha puntuación se pone en una clasificación que se hace pública a final de temporada, los dos últimos descienden de categoría. Pero no solo hay en juego descensos, también están en juego las internacionalidades (en el caso del fútbol para arbitrar Champions o Europa League y en el caso del baloncesto para arbitrar en Euroliga o Eurocup, además de competiciones internacionales que se hacen en verano).

Pocos se ponen en la piel de ellos

La cuestión de muchos es criticar, criticar y criticar pase lo que pase. Cuando no es una jugada es en otra. El problema es que muy pocos se ponen en la piel de los árbitros, la persona que tiene que decidir en décimas de segundo -sin exagerar- una decisión que puede cambiar el partido por completo.

Si la gente se pusiera en la piel de ellos, no se verían tantas críticas o ninguna, como bien pasa en el baloncesto americano (NBA). Allí nadie cuestiona ninguna decisión del colegiado. Por último, remarcar una frase de uno de los mejores árbitros de la historia del fútbol, Pierluigi Collina: ''El fútbol no es un juego perfecto. No comprendo por qué se quiere que el árbitro lo sea''.