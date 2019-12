Entrevista a Javier Maroto: "Hay yihadistas cobrando ayudas sociales del Estado"

A sus 45 años de edad, Javier Maroto cuenta con un extenso currículum como político dentro del Partido Popular. Desde su llegada a las Nuevas Generaciones no ha parado de escalar puestos dentro del partido. Tras pasar por concejal, portavoz del Gobierno o presidente de Gilsa, en 2010 presentó su candidatura a las elecciones a la alcaldía de Vitoria y salió elegido alcalde, puesto que desempeñó hasta Junio de 2015 al perder las elecciones. Actualmente ejerce la función de Vicesecretario Nacional de Acción Sectorial y diputado por Álava en el Congreso de los Diputados.

Maroto no es un político al uso dentro de la derecha española. Se distingue y toma distancia en numerosas ocasiones de algunos comportamientos de su partido y no teme en discernir de aquello que le separa ideológicamente con algunas posturas más conservadoras del PP. Nunca ha dudado en mostrar su homosexualidad pese a estar en un partido que históricamente ha tenido posturas contrarias al matrimonio homosexual. Además de renegar de la política como profesión, se define como un hombre de centro, tajante contra la corrupción y la violencia de género.

Pregunta: Como Vicesecretario Nacional de Acción Sectorial del Partido Popular y diputado por Álava en el Congreso de los Diputados, ¿a qué aspira con el PP?

Respuesta: Yo creo que el Partido Popular es un partido que nadie duda que resuelve los temas en materia económica. Mi aspiración es que todo el mundo perciba al mundo al PP como el partido que también resuelve los temas sociales con la misma intensidad y la misma eficacia; o dicho de otra manera, creemos que la política social no puede ser efectiva si no hay una buena política económica detrás. Mi mayor ilusión dentro del partido es poner en marcha ese reto y la ruta social del PP.

P: Con respecto a tu persona dentro del partido, ¿se marca algún objetivo?

R: Yo pienso que para ser político tienes que tener tres condiciones: que te guste la gente, creerte tu proyecto y amar tu país o ciudad. A mí me encanta la gente, he sido alcalde de Vitoria; me creo mi proyecto de implicar la parte social de mi partido en el día a día de nuestra acción de gobierno y por supuesto amo a mi tierra.

P: Se ha definido en más de una ocasión como un hombre de centro, ¿por qué un hombre del centro político está en el PP habiendo partido más cercanos ideológicamente a esta postura?

R: Bueno, yo no se si hay algún partido que tenga una posición ideológica definida, porque algunos partidos dicen que son socialdemócratas los días pares y liberales progresistas los días impares, por ejemplo Ciudadanos. Cuando alguien tiene una incongruencia de decir que es blanco y negro en función del día, a mí me genera un cierto recelo.

Es verdad que el PP tiene la fortaleza o la suerte de ser una gran familia política en la que caben posiciones de centro, en donde yo me puedo encontrar más cómodo, y posiciones más conservadoras, de manera que el esfuerzo que hacemos es para aunar posiciones donde todos podamos estar cómodos y unidos. A día de hoy el Partido Popular es el único partido unido de España, los demás están en guerras internas; y yo solo digo una cosa: el que no es capaz de gobernarse a si mismo, es incapaz de gobernar España.

P: En varias ocasiones ha reconocido discrepar en muchos aspectos con la línea ideológica de su partido, ¿en cuáles?

R: Para empezar yo creo que las discrepancias internas hay que resolverlas dentro, es decir, a mí no me gusta airear discrepancias porque no solo no solventan la dificultad, sino que la acentúan. Por tanto; hay posiciones que yo no comparto de mi partido como otros compañeros, no soy nada extraño en ese sentido.

Como me pides un ejemplo yo te lo doy: ahora está el debate de la gestación subrogada en el que yo tengo una posición favorable a que se regule en nuestro país. En mi partido hay otras posiciones que son contrarias, lo que hemos decidido de forma consensuada es tener ese debate.

P: Con respecto al tema de la gestación, ¿cuál es tu posición con respecto al aborto?

P: ¿Qué piensa de la monarquía?

R: Creo que la monarquía en nuestro país ha funcionado extraordinariamente bien, pero además es una cuestión demostrable históricamente. Por tanto yo creo que lo que funciona no hay que tocarlo.

P: ¿Estaría a favor de un referéndum para elegir entre Monarquía o República?

R: No es que esté a favor o no, para cambiar la Constitución en aspectos tan importantes requiere de un referéndum. Nuestra constitución incluye la Monarquía Parlamentaria y fue refrendada por el voto directo de los ciudadanos en el año 1978 y es verdad que no se ha hecho desde entonces, pero se hace así porque lo dice el sentido común y lo dice nuestra propia ley.

P: Tras conocerse la sentencia del Caso Noos para la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ¿consideras que en España la justicia está siendo igual para todo el mundo?

Esa es la decisión que tiene arbitrada la justicia y es la decisión que todos los partidos en este país hemos compartido, que haya diferentes sentencias hasta que salga una que sea definitiva. Cuando sea definitiva, en función de la sentencia yo también podré dar mi opinión.

P: Como alcalde de Vitoria, ¿alguna vez le han propuesto algún tipo de actividad ilegal?

R: No han tenido la oportunidad porque creo que me conocen perfectamente bien, saben que hubiese dicho que no y además lo hubiese denunciado. Alguien al que le proponen un asunto que no se ajusta a la ley, no solo tiene que decir que no, tiene que denunciarlo. A mí me conocen y por tanto no he tenido que pasar por esa situación.

P: En el pasado como alcalde de Vitoria has tenido problemas por unas declaraciones muy polémicas que fueron tachadas de racistas y discriminatorias. Viéndolo ahora con perspectiva, ¿cree que se equivocó?

R: Creo que el que confunde el racismo con pedir que un sistema de ayudas sociales no tenga abusos que conocemos todos, es que no conoce la palabra racista. El racista es un enfermo psicopático que piensa que una persona por tener la piel de otro color es peor y debe ser discriminada. Yo no he defendido nunca una posición así, es más, la he combatido porque yo creo y respeto la diferencia. Lo que yo he dicho es que un sistema de ayudas sociales no puede tener abusos.

En el País Vasco y en mi ciudad, Vitoria existen abusos en las ayudas sociales que claman al cielo: hay yihadistas cobrando ayudas sociales pagadas con el dinero de todos, incluso después de que se sepa que han cometido delitos de terrorismo. Esto sucede en el País Vasco. Denunciar esto no es racismo, es denunciar que el modelo no funciona y el hecho es que después fue refrendado por muchísimos ciudadanos.

P: Con respecto al independentismo catalán, ¿cuál es la razón más trascendental para oponerse a esta medida? ¿razones políticas, económicas, sociales o culturales?

R: Yo creo en mi país y creo que España es un país en el que si todos permanecemos unidos y todos crecemos juntos nos va a ir muy bien. Somos un país con una larguísima trayectoria histórica y por tanto no estoy en absoluto de acuerdo con que una parte de España se convierta en un país distinto.

P: Entonces..., ¿por motivos culturales?

R: No, por todas las razones del mundo. Yo creo que España es un país que debe permanecer unido y es lo que defiendo porque la unidad territorial es un principio de nuestro partido.

P: En 2016, el PP batió el récord desde la creación en el año 2000 de la hucha de pensiones en sacar la mayor cantidad de dinero en un solo año. ¿Qué le diría a un pensionista que no confíe en que le puedan asegurar su pensión?

R: En primer lugar le explicaría lo que es la hucha de las pensiones. La hucha de las pensiones es precisamente eso, una hucha en la que se echa dinero cuando sobre y que gracias a que preparamos una hucha se puede coger cuando falta. Por tanto lo que está haciendo el Gobierno ahora es precisamente lo que hace un gobierno que ha sido capaz de llenar la hucha en un momento de vacas gordas para poder utilizarla con las vacas más flacas.

A un pensionista yo le diría que el debate en nuestro país es si las pensiones se van a poder cobrar dentro de 40 años o si es o no digna una subida del 0,25% al mes. Pero afortunadamente, en nuestro país ya no hay el debate de si las pensiones se van a bajar un 20% fruto del rescate social porque la prima de riesgo estaba desbocada. Fuimos capaces de acabar con ese debate, no se si fuimos capaces de explicarlo bien, pero si hoy los pensionistas tienen la pensión asegurada es por reacción del gobierno del Partido Popular.

En otros países no fueron hábiles y los pensionistas portugueses, irlandeses o griegos han visto reducirse sus pensiones hasta en un 30%.

P: España paga la tercera electricidad más cara de Europa antes de impuestos. Lo que ha llevado en Octubre de 2016 a un índice del 28% de riesgo de pobreza energética. ¿Qué medidas propone el PP para combatir estos datos?

R: Creo que hay que combatir la pobreza desde muchos frentes. La principal causa de pobreza es el desempleo. Nuestro partido tiene una receta muy conocida: "20-20". 20 millones de españoles trabajando antes de 2020. Cuantos más empleos de calidad se crean, existirá un menor índice de pobreza. Vamos a un ritmo de medio millón de personas al año que encuentran un puesto de trabajo y esa es la principal receta, pero como eso es una medida a medio plazo, nosotros hemos implantado medidas como el bono social o medidas que eviten los cortes de suministro.

Son medidas que hay que hacerlas en coordinación con las Comunidades Autónomas y sobre todo con los Ayuntamientos. Cuando a una persona mayor se le corta la luz, el responsable último son los servicios sociales de ese ayuntamiento; no es del propio gobierno porque las políticas de asuntos sociales están descentralizadas y llegan hasta el ámbito munincipal.

P: ¿Cuál es su postura con respecto a las "puertas giratorias"?

R: Si una puerta giratoria no está justificada, es decir, si alguien accede a un puesto en una empresa privada fruto de que durante su etapa en la gestión pública ha intermediado, ha tenido alguna vinculación o ha tratado de favorecer a una empresa; pues no solamente no está justificada, sino que además no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico.

Yo pienso que lo mejor para un político es haber trabajado antes en la empresa privada; yo lo hice antes de dedicarme a la política y creo que la política no es una profesión, por tanto después de la etapa política se debe poder volver a la empresa privada. Creo que existe un punto intermedio y yo defiendo esta segunda opción.

P: España cuenta actualmente con un porcentaje de deuda pública que ronda el 90% sobre el PIB, ¿puede España pagar su deuda?

R: Lo más importante no es el volumen de deuda se tiene, que también. Lo más importante es: ¿cuánto nos cobran de intereses por esa deuda? Ya que la parte principal se va en intereses y no en pagar el principal de la deuda. Cuando arrancó la crisis económica, al final de la etapa socialista, esa prima de riesgo de la que todos hablábamos era el precio que nos cobraban por nuestra propia deuda y España dedicaba millones de euros a pagar intereses de la deuda que ahora ya no se pagan, porque los tipos y la prima de riesgo han bajado sustancialmente.

Se puede afrontar una deuda para hacer inversiones, se puede afrontar una deuda para cometer infraestructuras, siempre que no te hipotequen los intereses de esa deuda, que es lo que hemos tratado de hacer y en este caso con éxito.

P: En lo que llevamos de 2017, se ha protagonizado el arranque de año más violento en la última década en cuanto a víctimas de violencia de género. Una mujer asesinada cada 80 horas, ¿qué medidas proponen para parar esta tragedia?

R: De lo que más orgulloso me siento desde que soy diputado en el Congreso desde Noviembre, es que después de este año y medio en el que se ha estado dando vueltas para conformar gobierno y que si no es no, que si ahora el uno u el otro; es que cuando hubo un gobierno, el primer acuerdo donde el PP votó con Podemos, con el PSOE, con Ciudadanos, con el PNV... fue un pacto de Estado contra la violencia de género. Fue la primera votación que hizo el Congreso.

Yo desde luego me voy a dejar la piel para que ese pacto de Estado en el que en la misma mesa hay una persona de Podemos, otra de Ciudadanos, otra del PSOE, yo del PP... sirva para tomar medidas juntos. Lo diré de otra manera: las víctimas de violencia de género no entienden de siglas; lo que la sociedad está exigiendo es que todos a una pongamos remedio.

Por tanto aquellos asuntos de carácter presupuestario y de medidas económicas por supuesto, pero sobre todo hay medidas legislativas, de concienciación en el ámbito educativo que requieren un consenso y de la acción de los medios de comunicación. Solo desde la unidad se puede atajar la violencia de género. Las cifras son escalofriantes, pero lo serían mucho más si no hubiese unidad política y hoy la hay. El PP está con Podemos, con Ciudadanos, con el PNV, con el PSOE, con todos en la misma mesa trabajando juntos.

P: Muchos economistas afirman que la subida del IVA cultural ha generado una disminución de la demanda tal, que se recauda menos que incluso antes de la subida hasta el 21%. Teniendo esto en cuenta, ¿estaría a favor de un descenso del IVA cultural?

R: No lo tengo que decir yo, ya lo ha dicho el ministro de cultura: en cuanto se pueda se bajará el IVA cultural. Pero, el IVA cultural es un término inventado por un sector de la población que quiere hacer olvidar que el mayor volumen de facturación en el ámbito cultural son los libros y los libros están al 4%, no al 21.

A veces se intenta mezclar todo y efectivamente el cine tiene un IVA del 21% y sin duda hay que hacer ese debate, pero la gran facturación en nuestro país en la cultura son los libros y estos tienen el tipo del 4%.

P: Ciertas instituciones en España a día de hoy están exentas de pagar el IBI como los equipos de fútbol, la Iglesia o los partidos políticos; ¿lo considera adecuado?

R: Es un debate que requiere verlo todo en una perspectiva de conjunto. Por ejemplo: la Iglesia católica en España destina mucho más de lo que pagaría en IBI a obra social y a ayudar a personas que lo necesitan. Podemos hacer que paguen el IBI, dejarán de hacer obra social.

No es lo mismo un equipo de fútbol que una Iglesia que tiene obra social. Yo creo que hay que hacer un análisis de todo lo que significa la regulación básica en torno a uno de los principales impuestos que nutre la financiación municipal, que es el impuesto sobre bienes inmuebles. Pero a veces se pierde esa perspectiva. Se le puede cargar con un impuesto adicional a la Iglesia e igual se evita con eso una injusticia porque no hay desagravio, pero los recursos que la Iglesia tenga que dedicar al impuesto no los dedicará a atender mujeres en violencia de género o a atender personas en situación irregular desde organizaciones como Cáritas, entonces creo que el debate tiene que ser más completo.

P: ¿Qué piensa de las SICAV?

R: Yo lo único que se es que lo más global que existe en nuestro planeta es el dinero y la financiación. El asunto de la tributación de este tipo de sociedades no se arregla poniendo barreras al campo, ya que si alguien regula contra las SICAV en España, ese dinero se irá a Francia o a Estados Unidos.

De la misma manera que cuando hay problemas con el Brexit, las empresas que estaban en Londres están buscando venirse a Madrid o a París, porque al dinero no se le puede poner una barrera. Lo más importante es que haya justicia redistributiva y para poder redistribuir la riqueza, lo primero que hay que hacer es crear esa riqueza, que es el objetivo que tiene nuestro partido.

P: Con respecto a los acuerdos comerciales del CETA y el TTIP, ambos apoyados por el PP y que recogen medidas como la capacidad de empresas para demandar a Estados que vayan en contra de sus intereses o leyes de desregularización financiera, que fueron una de las principales causas de la crisis. ¿Está el PP priorizando a las grandes empresas sobre las PYMEs?

R: No, todo lo contrario. El mayor enemigo del TTIP es Trump, el mayor aliado del TTIP era Obama. Nosotros estamos a favor del TTIP. Cada uno que saque sus propias conclusiones...