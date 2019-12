'Sacred Hearts Club', nuevo álbum de Foster The People

La banda californiana ha anunciado que su esperado tercer disco saldrá a la venta el 21 de julio, a través de Columbia Records, bajo el título de Sacred Hearts Club. El álbum albergará doce canciones y ya se encuentra disponible para reserva en varias tiendas y plataformas, como Spotify, iTunes, Amazon o la tienda oficial de Foster The People.

De este próximo disco ya se han podido escuchar tres singles, Doing It For The Money, Pay The Man y SHC, que se publicaron recientemente en un EP titulado III.

Además, para celebrar este lanzamiento, Foster The People han estrenado un video de estilo documental en el que muestran a sus fans como ensayaron para su gira más reciente por Estados Unidos, ya acabada.

Foster The People, de gira hasta octubre

La banda ha anunciado una nueva serie de fechas para el próximo otoño, añadidas a las que ya tiene confirmadas para este verano y ya a la venta en su página web. Empezando el próximo 4 de julio en Hungría, Foster The People se encontrarán por Europa hasta el 15 de ese mismo mes en la gira por varios festivales del continente.

Tras esto, el disco saldrá a la luz y la gira oficial de presentación comenzará en Estados Unidos donde, además de conciertos propios por muchas de las ciudades principales del país, también pasarán por muchos de sus festivales mundialmente conocidos, como el Lollapalooza, el The Meadows Music & Arts Festival o el Austin City Limits, donde pondrán fin a su gira el 13 de octubre.

Dos conciertos en España

Uno de los eventos imprescindibles este verano en Madrid ocurrirá entre los días 6 y 8 de julio y en el podremos disfrutar de artistas de la talla de Foo Fighters, Green Day, Kings Of Leon, The Lumineers, Alt-J o por supuesto, Foster The People. Ellos actuarán el último día, el 8 de julio, día para el cual el MadCool cuelga el cartel de SOLD OUT, al igual que para el resto de días o el abono completo

Sin embargo, todavía queda una opción para disfrutar del grupo californiano en directo, pues aún quedan entradas para su otro concierto, que será el 9 de julio en la sala Razzmatazz en Barcelona, con un precio de 33,50€ + gastos.

Son sus dos únicas fechas en nuestro país, en el que no se suelen dejar ver mucho. En los últimos años solo han pasado por el DCode 2011 y el BBK Live 2014.

Lista completa de canciones de 'Sacred Hearts Club'

Foto: comunicado de prensa Sony Music