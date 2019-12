Niall Horan anuncia tour mundial

El cantautor irlandés Niall Horan acaba de dar a conocer las fechas de su primer tour en solitario. Después de recorrer el mundo con One Direction durante cinco años ha llegado el momento de hacerlo él solo con su propia banda y tocando sus propias canciones. La gira se va a llamar Flicker Sessions 2017 y dará comienzo en la capital de su país natal, en Dublín el 29 de agosto y concluirá en San Francisco el 22 de noviembre. Serán conciertos íntimos en pequeños teatros y las previsiones son que las entradas se agoten en un abrir y cerrar de ojos, así que los que queráis ir a verle vais a tener que estar atentos cuando salgan a la venta. Por el momento no ha anunciado ninguna fecha en España, así que habrá que esperar para verle en nuestro país.

Así que, tan solo quedan dos meses para que el cantante irlandés más famoso del momento empiece su gira y las entradas para Dublín y Londres saldrán a la venta el próximo viernes 14 de julio a las 9am hora local. También teneis que estar atentos porque hay opciones de preventa para los conciertos de UK, Irlanda y Estados Unidos.

UK & Ireland you can preorder my soon to be announced album & get access to a pre-sale for the Flicker Sessions 2017 https://t.co/j22stivXql — Niall Horan (@NiallOfficial) 10 de julio de 2017

Los dos primeros singles de Horan, “This Town” que se lanzó en 2016 y “Slow Hands” en 2017, están siendo todo un éxito alrededor del mundo, muestran la parte más romántica del cantante que no se había planteado una carrera en solitario tan pronto. Tras el éxito cosechado con la boyband más famosa del momento, One Direction, Niall nos obsequiará con su propio sonido en un álbum debut en el que lleva trabajando encerrado en el estudio casi un año y del cual falta muy poco para que el irlandés de a conocer la fecha de lanzamiento.

Aunque Horan está completamente centrado en su carrera en solitario en este momento ha dejado una puerta abierta para el futuro de One Direction: “Les dije a mis managers desde el principio que cuando el grupo llame a la puerta dejo lo que sea que esté haciendo”, le dijo el cantante a Billbord en mayo. “No me importa si agoto arenas o gano Grammys. No estaría haciendo esto ahora mismo si no fuera porque el grupo se tomó el descanso”.

Fechas del Flicker Session 2017

Aug. 29 – Dublin, Ireland – Olympia Theatre

Aug. 31 – London, U.K. – O2 Shepherd’s Bush Empire

Sept. 3 – Stockholm, Sweden – Annexet

Sept. 10 – Sydney, Australia – Enmore Theatre

Sept. 14 – Tokyo, Japan – EX Theater

Sept. 19 – Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

Sept. 26 – Mexico City, Mexico – El Plaza Condesa

Oct. 1 – Rio de Janeiro, Brazil – Vivo Rio

Oct. 29 – Philadelphia, PA – The Fillmore

Oct. 31 – New York, NY – Beacon Theatre

Nov. 1 – Toronto, ON – Massey Hall

Nov. 3 – Boston, MA – Orpheum Theatre

Nov. 4 – Washington, DC – The Fillmore Silver Spring

Nov. 6 – Miami Beach, FL – The Fillmore Miami Beach

Nov. 9 – Orlando, FL – House of Blues Orlando

Nov. 10 – Atlanta, GA – Tabernacle

Nov. 13 – Nashville, TN – Ryman Auditorium

Nov. 15 – Chicago, IL – Rosemont Theatre

Nov. 17 – Dallas, TX – South Side Ballroom

Nov. 20 – Phoenix, AZ – Comerica Theatre

Nov. 22 – San Francisco, CA – The Masonic