Foster The People publica su tercer álbum Sacred Hearts Club

Poco se había oído de Foster The People desde que lanzaran Supermodel en 2014 y se retiraran de los escenarios para preparar su nuevo disco. Sin embargo, en abril de este 2017 los autores de Torches sorprendieron a todos sus seguidores con el lanzamiento de los tres primeros singles del que iba a ser su nuevo disco Sacred Hearts Club, recientemente estrenado.

Ya entonces, este EP del grupo III prometía un álbum lleno de sorpresas, compuesto por las canciones Pay The Man, Doing It For The Money (fruto de horas de improvisación que desembocaron en un tema de base electrónica) y SHC, que recordaban a grupos como Coldplay o Two Door Cinema Club y dejaban ver las nuevas influencias del grupo.

Cuando, previo al lanzamiento del disco, publicaron el "mini" documental Sacred Hearts Club (the beginning), el grupo parecía haber orientado su música en un estilo más psicodélico y puramente de los años 60' (como se podía ver en Static Space Lover). Y por ello, el cantante Mark Foster se refería a su obra como una creación alegre dentro de las catástrofes que sufría el mundo cada día.

Sin embargo ahora, con la publicación de Sacred Hearts Club, Foster The People ha demostrado que realmente son tan capaces como cualquiera de sacar los pies del indie-pop al que nos tenían acostumbrados y adentrarse en las profundidades de otros estilos usando bases más electrónicas, introduciéndose en el Hip Hop de Pay The Man o con su tema más sorprendente: Loyal like Sid & Nancy (efectivamente, inspirado en Sid Vicious y Nancy Spungen).

Listado de canciones

El disco está compuesto por 12 canciones que podréis encontrar en sus plataformas en Itunes, Spotify y Youtube entre otras, y aquí os dejamos la lista de reproducción.

1. Pay the Man

2. Doing It for the Money

3. Sit Next to Me

4. SHC

5. I Love My Friends

6. Orange Dream

7. Static Space Lover

8. Lotus Eater

9. Time to Get Closer

10. Loyal Like Sid & Nancy

11. Harden the Paint

12. III

Gira Sacred Hearts Club

Foster the People se encuentra actualmente de gira y tras pasar recientemente por el Mad Cool Festival en Madrid, visitará los festivales más importantes a lo largo de verano y otoño, entre ellos: Lollapalooza, Bumbershoot Festival y The Meadows Music & Arts Festival.

Además, durante este tiempo darán múltiples conciertos por Estados Unidos y Canadá, por lo que si buscáis más información al respecto o la venta de entradas, podréis encontrarlo todo en su página oficial.