Taylor Swift regresa de manera renovada

Para abrir el apetito de los miles y miles de seguidores en todo el mundo, la artista americana ha estrenado nuevas canciones y un nuevo vídeo: Look What You Made Me Do. El 27 de agosto salió el videoclip del single, y en menos de dos semanas ha superado las 200 millones de visualizaciones en la plataforma digital YouTube.

El vídeo es simplemente espectacular, sorprendente y novedoso. Taylor hace toda una declaración de intenciones dando a entender que la anterior Swift ya no existe, y que ahora se avecina un nuevo ciclo. La letra de la canción hace referencia a una metamorfosis que ha sufrido la artista para levantarse de la muerte más lista y con más fuerza.

No cabe duda que uno de los momentos más impactantes del videoclip es cuando aparecen varias Taylor Swift de anteriores vídeos de la artista haciendo una torre humana que asciende hasta la nueva y renovada diva. La estrella es dueña de su propio destino y únicamente ella podrá labrar su futuro y sus éxitos, de ahí que quiera promocionar una renovada imagen de estilo duro y enérgico. La letra de la canción es clara y sencilla: "Lo siento, la antigua Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo. ¿Por qué? ¡Oh, porque ella está muerta!".

Muchos dirán que se trata de una cantante polémica que quiere ser protagonista y el centro de atención de millones de personas en todo el mundo, y tal vez sea cierto, pero no es menos cierto que ese carácter tan único es lo que mantiene a Taylor Swift como una de las cantantes más influyentes y queridas del planeta.

La artista realizará un 'tour' para promocionar su nuevo disco 'Reputation' / Foto: Zimbio

Por probar que no sea

La revolución ha comenzado, y por lo que parece es en serio. Con el rap de la canción Ready For It? queda demostrado que Taylor no se olvida de sus ex y que desde luego, es una cantante capaz de crear grandes temas de cualquier tipo de género musical. La letra de la canción hace alusión a un chico más joven que sus anteriores parejas, lo cual no deja del todo claro el destinatario. Harry Styles (23 años), Calvin Harris (33 años), Tom Hiddleston (36 años), Joe Jonas (28 años) entre otros, han sido pareja de la cantante. Teniendo en cuenta la edad, se podría decir que la canción hace referencia a Styles, sin embargo, como es habitual en Taylor Swift, todo sigue siendo un misterio.

¿Será posible verla en directo?

Con la iniciativa de intentar que las entradas para los conciertos de su próxima gira las adquieran únicamente los fans, y no páginas de venta de entradas, Swift ha creado un sistema de puntos para que sus seguidores sean los primeros en poder comprar los boletos. Al comprar merchandising oficial, el nuevo álbum que saldrá a la venta el 10 de noviembre... se ganan puntos y de esta manera, se tiene la opción de poder comprar billetes para la gira (fechas y sedes no confirmadas) antes que el resto. Una vez más, Taylor Swift se reinventa y demuestra lo especial y diferente que es.