Niall Horan lanza nuevo single: “Too Much To Ask”

El nuevo single de Niall Horan es una preciosa balada acompañada del piano en la que relata una ruptura dolorosa, “Do you still think of me sometimes?” (¿Aún piensas en mí de vez en cuando?). El cantante vuelca su corazón en esta canción confesando: “My heart is hoping you’ll walk right in tonight. Tell me there are things that you regret, ‘cause if I’m being honest I ain’t over you yet” ("Mi corazón está esperando que entres esta noche. Dime que hay cosas de las que te arrepientes, porque si soy sincero, yo no he pasado página"). El single fue escrito por Horan junto con su colaborador habitual Jamie Scott y producida por Greg Kurston, quien también produjo su primer single “This Town”. Niall dijo que para él es “una canción muy especial” y que es una de sus favoritas del álbum.

Y si al escuchar la canción la primera vez ya conmueve, con el video musical dirigido por Malia James ha conseguido tocar la fibra sensible de más de un fan. Al verlo te sientes metido en una película romántica donde el desamor y los sentimientos están a la orden del día.

Además, este no ha sido el único anuncio de la semana, el cantante irlandés se ha hecho de rogar, pero ya no va a hacer esperar mucho más a sus fans por su primer álbum en solitario, que saldrá a la venta el próximo viernes 20 de octubre. El trabajo se titula “Flicker” y Niall lleva trabajando en él desde hace casi dos años, cuando la boyband One Direction decidió tomarse un descanso para que los componentes pudieran lanzar sus carreras en solitario. Los detalles de este álbum se han ido sabiendo a cuentagotas hasta que la semana pasada finalmente se reveló el título de todas las canciones que compondrán el disco:

1. "On the Loose"

2. "This Town"

3. "Seeing Blind" (with Maren Morris)

4. "Slow Hands"

5. "Too Much to Ask"

6. "Paper Houses"

7. "Since We're Alone"

8. "Flicker"

9. "Fire Away"

10. "You and Me"

Edición Deluxe

11. "On My Own"

12. "Mirrors"

13. "The Tide"

it's been a long time coming but I'm delighted to announce that my new album 'Flicker' is out on the 20th of October . I hope you enjoy it pic.twitter.com/7nT7wGue6V — Niall Horan (@NiallOfficial) 14 de septiembre de 2017

Y por si fuera poca información de repente, el excomponente de One Direction también ha anunciado algunas de las ciudades a las que le lleva su gira mundial de 2018. Hasta el momento solo se han publicado las fechas para Estados Unidos y Canadá, pero se espera que pronto anuncie más conciertos para el resto de continentes.

US and Canada . The Flicker world tour is coming to you summer / autumn 2018. https://t.co/pKtwFiWBSE pic.twitter.com/MJOT8xCszn — Niall Horan (@NiallOfficial) 15 de septiembre de 2017

Recordamos que ahora mismo se encuentra enfrascado en su primera gira en solitario, la cual ha comenzado, a diferencia de lo que suelen hacer el resto de músicos, antes de sacar su disco y por lo tanto hasta el momento la única forma de escuchar las canciones de “Flicker” es asistiendo a alguno de los conciertos. Una peculiaridad que hace que los fans disfruten de la música en directo de una manera muy diferente a la que están acostumbrados, en silencio, escuchando la letra de las canciones y sintiendo cada una de las melodías.

Hasta el momento, además de “Too Much To Ask”, Horan ha lanzado al mercado otras dos canciones más, la primera fue “This Town”, una preciosa balada con guitarra acústica, y “Slow Hands”, que recientemente ha tocado la cima como numero uno en las listas de Estados Unidos.