All Time Low: pop-punk en estado puro en el Palacio de Vistalegre

Había una gran expectativa entre los numerosos fans que hicieron cola durante todo el día frente al Palacio de Vistalegre de Madrid para volver a ver en directo al exitoso grupo de pop-punk All Time Low, que hacía dos años que no pisaba tierras españolas. Y lo cierto es que la banda compuesta por Alex Gaskarth (voz y guitarra rítmica), Jack Barakat (guitarra solista y coros), Zack Merrick (bajo y coros) y Rian Dawson (batería) no decepcionó. Interpretaron algunos de sus temas más clásicos y varias canciones de su último álbum, unos con un sonido tirando más hacia el punk y otros más tranquilos tocados en acústico. Hubo de todo, canciones para saltar y gritar y canciones para emocionarse y vislumbrar alguna que otra lágrima entre los asistentes.

Para amenizar las dos horas de espera que había desde la apertura de puertas hasta que finalmente All Time Low saltara al escenario a las 21:30 corrieron a cargo de dos grupos que actuaron de teloneros: Hey Charlie y Creeper. El primero una banda compuesta por tres chicas que se fundó en 2015 y se decantan claramente por el indie-rock y los segundos son un grupo de punk rock que han publicado su primer álbum de estudio este año, titulado “Eternity, in Your Arms”. Pero los chicos de All Time Low estaban impacientes por saltar al escenario y puesto que este era el último concierto de la gira decidieron dar una sorpresa a ambos teloneros. Mientras las chicas de Hey Charlie interpretaban una cover de la canción “Teenage Dirtbag”, Alex, Jack, Zack y Rian aparecieron con faldas rojas, camisetas blancas y pelucas rubias para convertirse en nuevos miembros del grupo femenino, sorprendiendo tanto a todo el público como a las mismas componentes de Hey Charlie. Y a continuación hicieron lo propio en la actuación de Creeper, entraron en el escenario vestidos de negro y con la cara pintada de blanco y negro, para asemejarse al estilismo del grupo británico.

Y tras terminar las actuaciones de los teloneros por fin llegó el momento que todos los asistentes estaban esperando, con los primeros acordes de “Last Young Renegade”, el público enloqueció y los chicos de All Time Low saltaron al escenario del que ha sido su mayor concierto en España hasta la fecha. Cuando llegaron a la segunda canción del setlist, “Damned If I Do Ya (Damned If I Don’t)”, los asistentes ya estaban totalmente metidos en el concierto, por la música y porque los de Baltimore, y especialmente Jack y Alex, saben perfectamente cómo ganarse a su público.

El primer momento emotivo de la noche llegó con el tema “Missing You”, single de su disco “Future Hearts”, que Alex interpretó en acústico. Seguido de dos canciones con mucho ritmo, “Vegas” y “Something’s Gotta Give”, que volvieron a animar al público y a hacerle saltar y cantar a gritos. Y durante el siguiente tema “Dirty Laundry” tuvo lugar uno de los momentos más divertidos de la noche, en esta ocasión los sorprendidos fueron los chicos de All Time Low cuando todos los componentes de Hey Charlie y Creeper aparecieron en el escenario para devolverles la broma con un “cesto de ropa sucia”, como dice la canción, y empezaron a tirarle toallas al público.

All Time Low, Hey Charlie y Creeper en el escenario durante "Dirty Laundry" | Foto: All Time Low (Facebook Oficial)

Jack y Alex son siempre los encargados de darle los puntos de humor y de conectar con el público en los conciertos, en este caso, Jack informó que habían decidido terminar la gira en Madrid porque él estaba buscando una esposa española y era la mejor oportunidad, mientras tenía su micrófono rodeado de sujetadores que las fans le iban lanzando sin descanso. Además, se atrevieron ligeramente con el castellano, Alex comentó que había estudiado algo cuando era pequeño pero lo cierto es que les falta un poco de práctica así que propuso que cada uno de los asistentes le acogiera en su casa durante una semana para poder aprender el idioma de verdad, idea que pareció gustar principalmente entre el público femenino.

Tras “Therapy” hubo que hacer un pequeño parón en el concierto porque hacía mucho calor en la Sala de Vistalegre y los servicios médicos tuvieron que atender a uno de los asistentes, pero la actuación continuó con otro de los temas más clásicos del grupo y en uno de los que más se anima la gente, “Weightless”, canción que publicaron en 2009 y que aún hoy sigue siendo una de las más deseadas de escuchar en directo.

Al final, lo cierto es que las dos horas aproximadamente que duró el concierto se hicieron demasiado cortas, y los fans ya están deseando que vuelvan a anunciar otra gira para poder volver a vivir una noche de pop punk en su estilo más puro en directo de la mano de All Time Low.

Setlist completo del concierto de All Time Low en Madrid

1. Last Young Renegade

2. Damned If I Do Ya (Damned If I Don’t)

3. Backseat Serenade

4. Guts

5. Life of the Party

6. Missing You (Acústico)

7. Vegas

8. Something’s Gotta Give

9. Dirty Laundry

10. Nice2KnoU

11. Therapy

12. Weightless

13. Lost in Stereo

14. Good Times

Encore

15. Kids in the Dark

16. Drugs & Candy

17. Dear Maria, Count Me In