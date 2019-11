Justin Timberlake actuará en la 52ª edición de la Super Bowl

El próximo 4 de febrero tendrá lugar la 52º ediciónde la Super Bowl y con ello, uno de los momentos más esperados del año: la actuación del Medio Tiempo, que este año correrá a cargo del cantante Justin Timberlake. Esta será la tercera vez que el artista se suba al escenario durante el descanso de la competición convirtiéndose en el único cantante en solitario que haya logrado este hito. La primera vez, lo hizo con el que entonces era su grupo N' Sync, en 2001. Y la siguiente fue como artista invitado con Janet Jackson en 2004 momento en el que, para los que no lo recordéis, sucedió lo que muchos han catalogado como "el episodio más machista del siglo" cuando Justin arrancó una pieza del top negro de Jackson dejando ver parcialmente su pecho (tal vez a conciencia, tal vez no).

Es digno de mencionar que ningún artista o grupo que participe o haya participado en este acontecimiento recibe algún tipo de compensación económica a cambio pues es tal la publicidad y el radio de emisión, que una buena actuación (o mala) en un Medio Tiempo supone muchas más consecuencias para su carrera de las que podría tener cualquier bonificación.

Como este, han sido muchos los artistas y momentos a recordar durante estos más de 50 años, por lo que he aquí un pequeño resumen de todos ellos.

Años 60 y 70

La primera Super Bowl tuvo lugar el 14 de enero de 1967 en Los Angeles Memorial Coliseum (Los Ángeles, California) y su descanso estuvo amenizado por la Banda de marcha de la Universidad Estatal de Grambling, la Banda sinfónica de la Universidad.

Durante los años siguientes, la dinámica fue la misma. Las bandas de las universidades predominaron como entretenimiento principal, seguidas de las actuaciones destacadas de los cantantes Woody Herman y Andy Williams, la cantante Ella Fitzgerald (Lady Ella) y la actriz Carol Channing.

Años 80

Durante esta década podemos destacar las apariciones de Up With People una "entidad internacional educativa sin ánimo de lucro" que actuó en repetidas ocasiones, las actuaciones del cómico George Burns y del actor Mickey Rooney el año patrocinado por The Walt Disney Company donde estuvieron acompañados de varios personajes de la industria Disney y de numerosos acróbatas y bailarines y las actuaciones del cantante Chubby Checker (el conocido como Rey del Twist)

Años 90

A principios de la década (1991), The Walt Disney Company repitió como patrocinador del espectáculo con la actuación de los chicos de New Kids on the Block y unos años después (1995) de nuevo, con la representación de la película de Indiana Jones y las actuaciones del gran Tony Bennett y de la cantante Petty LaBelle entre otros.

En el 93, Michael Jackson ofreció una de las más grandes actuaciones vistas en el escenario de la competición. Solamente con su voz y la compañía de unos bailarines, el Rey del Pop se metió a todo el mundo en el bolsillo. Michael esa noche luchó de nuevo por la unión de la sociedad y la aceptación de cualquier persona sin importar su condición y lo hizo al grito de Black or White junto con dos pancartas de unas manos unidas grabadas desde un plano cenital. Para finalmente con Heal the World y con unos 3.500 niños locales al rededor del escenario, Michael Jackson cerró un espectáculo lleno de magia, música y fraternidad.

Y cabe destacar también la actuación de El Padrino del Soul James Brown con el grupo de ZZ top en 1997 y la magnífica unión de Gloria Estefan (que ya había actuado en el 92), Big Bad Voodoo Daddy, Savion Glover y el cantante, compositor y productor Stevie Wonder en el último Medio Tiempo del siglo.

2000

Finalmente y a pesar de las amenazas de la llegada del fin del mundo, llegó el nuevo siglo y con él los intermedios de la Super Bowl comenzaron a tomar un aire más comercial y joven. Y en consecuencia, se puede ver como desde el 2000 hasta el día de hoy, las actuaciones del Medio Tiempo han sido cada año más y más sorprendentes.

Los primeros en actuar (en la edición número 34) vinieron de nuevo de la mano de Disney y fueron el cantante, compositor, batería y una larga lista de etcéteras, Phil Collins junto con unos muy jóvenes Christina Aguilera, Enrique Iglesias y la ganadora de siete premios Grammy Toni Braxton.

El año siguiente, el 28 de enero de 2001, llegó una de esas actuaciones que muchos han marcado para el recuerdo. El día en el que Aerosmith, Britney Spears y el entonces grupo revelación de Justin Timberlake N' Sync se subieron al escenario para cantar juntos. Mary J. Blige y el rapero Nelly participaron también de esta inusual pero sorprendente fusión que tuvo resultados muy satisfactorios pese a la disparidad de estilos del conjunto de artistas.

Y en 2002 Louisiana fue testigo del que muchos han calificado como el mejor espectáculo de la Super Bowl de todos los tiempos: U2. Bono alzó la voz y una tras otra comenzaron a sonar Beautiful Day, MLK y Where the Streets Have No Name y esto fue suficiente para que el público del estadio enloqueciese, el mundo se arrodillase a su rock y la historia de la Super Bowl grabase para siempre el nombre de los irlandeses en la lo más alto.

Durante los años siguientes fueron muchos los artistas que pasaron por el escenario: Sting (2003), la catastrófica actuación de Justin Timberlake y Janet Jackson junto con otros artistas como Jessica Simpson o Nelly (2004); la de Sir Paul McCartney (2005) seguido de la de sus paisanos los Rolling Stones (2006)

Llegó 2007 y Prince logró que una noche lluviosa de fútbol brillase con su muy apropiada Purple Rain. No importaban las guitarras eléctricas ni los equipos de música enchufados, no importaba el suelo resbaladizo sobre el que se movían sus dos bailarinas, Prince pasó sobre todo eso y en su lugar dejó un espectáculo digno de un rey.

La década se fue terminando con las actuaciones de Tom Petty and the Heart Breakers (2008) y del Boss Bruce Springsteen y la E Street Band (2009) y llegó el 2010 de la mano de The Who y otra de las grandes actuaciones de su historia llegó: la unión de Black eyed Peas, Usher y Slash (2011) en el escenario algo parecido a lo que ocurrió en el 2001 pero con un espectáculo donde el futurismo se unió con el Rock y explotó en el momento en el que Fergie comenzó a cantar Sweet Child O' Mine al ritmo de la guitarra de Slash.

Y llegaron Madonna con el Cirque du Solei, LMFAO, Nicki Minaj y MIA (2012), Beyoncé con su homenaje a Michael Jackson y las Destiny's Child (2013), y la brillante unión musical gracias a la invitación de Bruno Mars a los Red Hot Chilly Peppers en 2014. Bruno Mars y Beyoncé repetirían en 2016 junto con Mark Ronson y Coldplay, tras la actuación de 2015 de Katy Perry y sus tiburones bailarines.

Finalmente en 2017, Lady Gaga alcanzó a más de 111 millones de personas con el show más caro de la historia de la Super Bowl. Una actuación donde, dada la reciente llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la cantante defendió los derechos de las personas homosexuales, de los afroamericanos y de los latinos en un show donde no hicieron falta otros artistas invitados para conseguir una noche perfecta.

Este año la responsabilidad correrá de la mano de Justin Timberlake y algunos esperan que enmiende el error cometido en su última actuación de la Super Bowl. Sea como sea y mientras tanto, el mundo sigue a la espera de conocer a los artistas que le acompañaran en este gran espectáculo que cada año reune a millones de personas frente a sus pantallas, a la espera de lo que ocurrirá en el "gran show".