AC/DC, Malcolm Young tomó la autopista hacia al infierno

Con un poderoso eco de otro tiempo el amanecer del día 18 de noviembre llegó con riffs de guitarras, con la mayor dureza conocida tanto en la escala de Mohs como en la escala de Rosiwal -también en la escala musical-. Un sol rojo tatuado con las letras de AC/DC asomó sobre el horizonte, repicando la gigante campana de Hell Bells, mientras el viento susurraba: If you're into evil, you're a friend of mine (Si estás del lado del mal, eres amigo mío).

Las puertas del infierno se abrieron porque la 'Metalparca' se había llevado al otro barrio al guitarrista y miembro fundador de AC/DC, Malcolm Young, cuyo 'Metalhearth' se detuvo a la edad de 64 años. Se marchó definitivamente un ángel caído tras un periodo de tres años de lucha -por demencia senil- y un precario estado de salud. Nada más traspasar las puertas del infierno, junto a las que le esperaban sus antiguos compañeros, cuentan que Malcolm le espetó con un solo de guitarra lo siguiente al mismísimo Lucifer: Ey Satan, payed my dues playing in a rocking band (Ey Satán, he saldado mis deudas / Tocando en una banda de rock).

Con los primeros rayos de sol en llamas las cuerdas de una guitarra atravesaron el recuerdo. En el averno se escuchó: Seems like a touch (touch too much) You know it's much too much (much too much) I really wanna feel ya (touch too much) Girl you know you're giving me (much too much). Sonaba Malcolm, sonaba AC/DC…

Foto: www.acdc.com

Podría interpretarse que la pérdida de Malcolm, siendo importante, no tiene el suficiente peso como para que el rock duro, el metal y muy especialmente AC/DC no sienta que con la marcha de este gran guitarrista ese sonido pierde a uno de los grandes gurús de todos los tiempos. Nada más lejos de la realidad, puesto que pese a que Malcolm siempre se mantuvo en un segundo plano -a la sombra de su hermano Angus-, éste tuvo una importancia crucial en el desarrollo creativo de las letras, los riffs de guitarras, la producción de los discos y, muy especialmente, la amplia extensión y expansión del sello AC/DC, de su sonido por todo el mundo.

AC/DC y los hermanos Young

Formada en Sidney en 1973 por los hermanos escoceses -oriundos de Glasgow, pues emigraron en 1963 a Australia- Young, -Angus, George y Malcolm- la banda AC/DC marcó una época en la historia de la música y muy en concreto del rock. Se puede considerar que AC/DC, junto a grupos como Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, fueron pioneros en el rock pesado y el heavy metal. Pese a ello, sus miembros siempre definieron su música como rock&roll, aunque lo cierto es que en el estudio de su legado musical se puede ubicar a AC/DC en el universo del hard rock.

Foto: www.acdc.com

Lo verdaderamente cierto es que desde que AC/DC editó en 1975 su primer disco, High Voltage, ofrecieron al mundo de lo mejor del hard rock que se pudo escuchar en la historia de la música. Su traslado de Australia a Gran Bretaña resultó decisivo, pues en aquellos años 70 en los que el hard rock y el heavy metal habían perdido aceptación, el acelerado y duro sonido de la banda y su electrizante manera de concebir el rock revitalizó el género. Entusiasmaron a abuelos, padres e hijos con sus giras y sus directos demoledores, con aquellos saltitos de Angus vestido de colegial y unos ocho primeros discos absolutamente brutales para los amantes del citado sonido. El año 79 fue glorioso para el mítico grupo -que hasta ese momento nunca había recibido el apoyo de la crítica- con la publicación de Highway to Hell, que incrementó su fama de manera notable.

La muerte de Bon y Back in Black

Foto: www.acdc.com

Sus álbumes vendieron un total estimado de 150 millones de copias, muy especialmente exitoso fue el álbum Back in Black, tercer disco más vendido de la historia de la música, por detrás de Dark side of the moon de Pink Floyd y Thriller de Michael Jackson. No en vano vendieron 21 millones en Estados Unidos y 42 millones en el resto del mundo. Un álbum publicado en 1980, año tan trágico como crucial para AC/DC pues coincidió con el fallecimiento del que por entonces era su vocalista, Bon Scott, por una intoxicación etílica.

La pérdida fue de enorme consideración puesto que Bon fue uno de los mejores vocalistas de rock de todos los tiempos, sin duda uno de los pilares del grupo, cuya voz y actitud consiguió que AC/DC se abriera paso y se convirtiera en una de las bandas más importantes en la historia del rock. De hecho, la metodología de trabajo de la banda se basaba en la creatividad de todo el equipo. Sse reunían en los estudios de Alberts, Malcolm y George se sentaban en el piano a darle forma a los riff que llevaban, y luego Malcolm y Angus construían el esqueleto de la canción. Y mientras la banda grababa las pistas de base, Bon se encerraba en la cocina de Alberts para revisar ideas y terminar la canción.

Pese a ello la banda superó el citado contratiempo dando continuidad a su leyenda gracias a la incorporación del no menos mítico Brian Johnson y su identificativa boina. En la década de los 80 siguieron haciendo historia entre las fronteras del metal y el rock, aunque posiblemente tras la publicación de For Those About To Rock (1981) perdieron un tanto del aura de misticismo maldito que les encumbraba en el Olimpo del rock, pero siguieron dejando joyas de canciones que inyectaban esa energía que les caracterizó y quedará para siempre en la memoria de sus seguidores. Publicaron Flick Of The Switch (1983), 74 Jailbreak (1984), Fly On The Wall (1985), Who Made Who (1985) y Blow Up Your Video (1988). Reduciendo sensiblemente su producción en la década de los 90.

El Salón de la Fama del Rock

En 2003, tanto Angus como Malcolm fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock junto a sus compañeros de grupo, pero incidiendo de manera especial en la importancia de ambos hermanos como grandes exponentes del rock de la guitarra rítmica. De hecho, se puede considerar que Malcolm se encuentra entre los 10 mejores de la guitarra rítmica del rock, ocupando con toda seguridad una de las posiciones de privilegio junto a otras leyendas como Izzy Stradlin, Keith Richards, Johnny Ramone, James Hetfield… La última vez que Malcolm participó en una gira con la banda fue entre 2008 y 2010, durante la gira Black Ice.

La marcha del cerebro en la sombra, la fuerza impulsora

En 2014, después de 40 años dedicados a la banda, Malcolm tuvo que hacerse a un lado por sus problemas de salud, siendo sustituido por su sobrino Stevie Young e internado en Sidney, en un centro especializado en demencia senil. La banda siguió sonando, siendo sustituido en 2016 el también mítico vocalista Brian Johnson por el no menos legendario cantante Axl Rose. Pero quizás nada volvió a ser lo mismo, por la sencilla razón de que Malcolm era el cerebro en la sombra de la mítica AC/DC.

Autopista hacia el infierno

La más reciente producción de la banda fue Rock or Bust, golpeada por el imparable discurrir del tiempo con la enfermedad de Brian, la de Malcolm y otra serie de vicisitudes. Además, el fallecimiento de Malcolm se produce tan solo un mes después de la pérdida del tercer hermano Young -George, que fue productor de la banda-. Tan solo Angus permanece al pie del cañón, posiblemente gracias a esa fuerza impulsora que le transmitió su hermano, aquel que tomó definitivamente la autopista hacia el infierno, donde no paran de sonar las campanas de Back in Black, Hell Bells, Highway yo Hell, T.N.T, Let There Be Rock…

AC/DC a través de las redes sociales ha querido enviar un mensaje a sus seguidores sobre el triste deceso de Malcolm, definiéndole como una figura crucial en el viaje creativo y sonoro de la histórica banda: "Hoy, con profunda tristeza, AC/DC tiene que anunciar el fallecimiento de Malcolm Young. Malcolm había estado sufriendo de demencia durante varios años y falleció pacíficamente en su cama rodeado por su familia. Malcolm, junto con Angus, fue el fundador y creador de AC/DC. Con enorme dedicación y compromiso, fue la fuerza impulsora detrás de la banda. Como guitarrista, escritor y visionario, fue un perfeccionista y un hombre único. Siempre se apegó a sus armas e hizo y dijo exactamente lo que quería. Se enorgulleció de todo lo que él procuró. Su lealtad a los fanáticos fue insuperable".