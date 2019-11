Bunbury lanzó nuevo EP y vídeo, ‘Cuna de Caín’

Cuando se cumple poco más de un mes del lanzamiento de su noveno disco -se produjo el 20 de octubre-, el cantante Enrique Bunbury lanzó nuevo EP y el vídeo de Cuna de Caín. El artista multi instrumentalista confirma de esta manera el éxito conseguido con Expectativas, (OCESA / Warner, 2017) número 1 en España en su primera semana a la venta. Un disco a través del cual, como declaró el propio artista, quería transmitir que el sistema tiene la capacidad de fagocitar los pequeños actos revolucionarios para continuar más o menos con el mismo cuento.

El primer single de presentación del disco correspondió a Actitud correcta, un tema con un claro trasfondo político, usando metafóricamente las palabras con precisión para poner de manifiesto que se venden nuevos tiempos, nuevas actitudes, cuando en realidad se siguen usando idénticas estrategias de las que hacían uso los partidos clásicos. En la canción Al filo de un cuchillo, el aragonés aborda el tema de arriesgar en todo momento, de sorprender, de salir de la zona de confort, de hacer lo contrario a aquello que la gente espera de ti. En La constante, hace uso de su temática como salvavidas, como pura reivindicación del amor verdadero.

Bunbury califica su trabajo como un disco que quizás le quedó un poco oscuro, -en gran medida por la clara influencia musical que siempre tuvo en el artista David Bowie, su fallecimiento y sus dos últimos discos The Next day y Blackstar-. Se atisban también pinceladas de esa corriente musical de rock y música electrónica, de ese Krautrock que regresa con fuerza. Este trabajo posiblemente no se puede definir como de puro rock, pero se desmarca de ese sonido de raíz latina que tuvieron sus últimos trabajos. Expectativas posee una valiosa y amplia información musical, que se puede comprobar al analizar el cómputo general creativo del mismo. Además, también se luce en la canción de autor, con un sonido quizás más lineal pero cuidando mucho el mensaje.

El compromiso sociopolítico, la necesidad de volver a cantar, a gritar que no confía para nada en la política, en aquello de que lo viejo era malo y lo nuevo es bueno, cuando en realidad son muy pocas cosas las que han cambiado para los que en realidad sufren de la incompetencia de los que representan a los votantes. Especialmente destacable en este sentido es el tema La Ceremonia de la Confusión, un tema muy orweliano. En la canción Bandeja de Plata se toca la temática de la desilusión, de las oportunidades perdidas que quizás no lo eran tanto o en su caso no se pudieron o quisieron aprovechar de la manera correcta. Mientras que en Parecemos tontos, remata con una clara reflexión sobre cómo los vendedores de humo acaban siempre haciendo creer a los demás sus falacias para crear una fractura social y una compleja dicotomía entre los malos y los buenos. En Lugares comunes, Frases hechas aborda su preocupación de la generalización de un pensamiento único, fundamentalmente inducido a través de la manipulación de la prensa y el hecho de repetir lo que se escucha y lee en los medios de comunicación. El disco se completa con canciones de evidentes influencias literarias del artista, en concreto en Bartleby (Mis dominios), el cantante hace suya la historia del escribiente de Herman Melville y su rebelión tranquila. Mi Libertad, como ya preludia en el título, hace uso de un saxo roto que suena blues para cantar a la libertad y homenajear a la música.

El compromiso social y político de Bunbury en Expectativas es claro, pero como siempre persigue esa búsqueda del equilibrio en su creación artística y musical, intentando mantener nivel en la armonía, melodía, ritmo y la letra, aquello que considera imprescindible para ofrecer un trabajo completo y de calidad. Se cumplen veinte años después de su debut como solista, atrás quedó su etapa en Héroes de silencio, pero Bunbury sigue ahí arriba, demostrando lo gran artista, gran músico y cantante que es.

Mientras prepara su inminente regreso a los escenarios -para diciembre- y su gira EX Tour por América en 2018, sigue haciendo vibrar y pensar a su gente. Precisamente, con este tema de Cuna de Caín, lanza el siguiente mensaje: “El exilio es mejor que nuestra prisión de mediocridad”. Destaca por su pluralidad instrumental, y aunque Bunbury ha declarado que el tema no tiene trasfondo político, es complicado no trasladarse a esa segunda interpretación, muy especialmente en los conflictivos tiempos que se han vivido entre la sociedad catalana y la española. De hecho, la canción trata sobre la relación entre dos personas que tienen que poner tierra de por medio para no matarse entre ellos. Encontrando en el exilio la única posible salida para uno de ellos… Por tanto, que cada cual elija la interpretación que crea más acertada o conveniente, de lo que no cabe ninguna duda es de que Bunbury ha vuelto para hacer música, para cantar y contar temas que no dejarán indiferente a absolutamente a nadie.