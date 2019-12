Martin Garrix y David Guetta vuelven a unirse

Si Garrix y Guetta trabajan en equipo nada puede salir mal, y con el estreno de So Far Away esperan poder seguir encandilando a sus millones de fans en todo el planeta. Ambos están acostumbrados al éxito y a crear grandes mezclas, por lo tanto se espera y se augura un buen y gran recibimiento a un single que cuenta el amor y el desamor de una joven pareja. En el videoclip del tema las imágenes hablan por sí solas. En ellas, se ve la evolución de una pareja que pasa del enamoramiento eterno a discutir y a la soledad. Las escenas pasionales en la cama y entre velas se intercalan con discusiones y la "destrucción" de una rosa que representa el amor. Como curiosidad, al final del videoclip de la canción, aparece el propio Martin Garrix sujetando la rosa, y siendo abrazado por unos instantes por la chica que al principio del vídeo estaba perdidamente enamorada de su pareja.

Guetta no para de recibir premios / Foto: Zimbio

Triunfo asegurado

Si dos estrellas de la talla de Garrix y Guetta se unen para crear un "pelotazo", el éxito está más que asegurado. El DJ holandés con apenas 21 años ya ha tocado el cielo y no para de demostrar que está en la industria musical por algo. En 2016 fue el DJ más joven (20 años) en llevarse el premio de DJ número en los prestigiosos Top 100 DJs Poll Awards.

David Guetta por su parte no se queda atrás ya que sabe lo que es saborear las mieles del triunfo en diferentes premios alrededor del mundo. El artista francés puede presumir de haber ganado en los Grammys, en los Billboard Music Awards e incluso de ser reconocido en 2007 como el mejor DJ del planeta. Por lo tanto, no cabe duda que un trabajo que cuenta con estas dos estrellas además de la estupenda colaboración de Scott y Dya, debe ser un éxito. De momento, el vídeo oficial de So Far Away tiene más de cinco millones y medio de visualizaciones en YouTube seis días después de su estreno. El tiempo y el público serán jueces de este nuevo single.