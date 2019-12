Nominaciones a los Grammy 2018

El próximo 28 de enero tendrá lugar la edición número 60 de los Grammy, que será en Nueva York. Esta vez, los raperos Jay-Z y Kendrick Lamar se sitúan en lo más alto de la lista de nominaciones no sólo por encontrarse entre las categorías principales sino por estar nominados a ocho y siete premios respectivamente por sus discos 4:44 (Jay-Z) y DAMN (Kendrick Lamar).

En número de nominaciones están seguidos por por Childish Gambino, Khalid, No ID y SZA con cinco cada uno y después Bruno Mars, con tres en las grandes categorías: álbum (24K Magic), canción (That's What I Like) y grabación. Pero la gran sorpresa ha venido de la mano de Luis Fonsi, que después de arrasar en los Grammy Latino llevándose los premios: Grabación del año, Canción del año, Mejor fusión/Interpretación urbana y Mejor vídeo musical; ha vuelto a colarse entre las nominaciones con su tema junto a Daddy Yankee y Justin Bieber Despacito y competirá por: Grabación del año, Canción del año y Dueto del año.

Esta es la lista de nominados en las principales categorías:

GRABACIÓN DEL AÑO:

- Redbone de Childish Gambino

- Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber

- The Story of O.J. de Jay-Z

- Humble de Kendrick Lamar

- 24K Magic de Bruno Mars

ÁLBUM DEL AÑO:

Awaken, My Love! de Childish Gambino

4:44 de Jay Z

DAMN de Kendrick Lamar

Melodrama de Lorde

24K Magic de Bruno Mars

DAMN. Foto: Top Dawg

CANCIÓN DEL AÑO:

Despacito de Luis Fonsi.

4:44 de Jay Z.

Issues de Julia Michaels

1-800-273-8255 de Logic

That’s What I Like de Bruno Mars

MEJOR ARTISTA NUEVO

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

MEJOR PERFORMANCE DE POP

Love So Soft de Kelly Clarkson

Praying de Kesha

Million Reasons de Lady Gaga

What About Us de P!nk

Shape of You de Ed Sheeran

MEJOR PERFORMANCE EN DÚO O GRUPO POP

Something Just Like This de The Chainsmokers Coldplay

Despacito de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

Thunder de Imagine Dragons

Feel It Still de Portugal. The Man

Stay de Zedd y Alessia Cara

MEJOR PERFORMANCE DE ROCK

You Want it Darker de Leonard Cohen

The Promise de Chris Cornell

Run de Foo Fighters

No Good de Kaleo

Go To War de Nothing More

MEJOR ÁLBUM LATINO DE POP

Lo único constante de Alex Cuba

Mis planes son amarte de Juanes

Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México de La Santa Cecilia

Musas de Natalia Lafourcade y Los Macorinos

El dorado de Shakira

Musas. Foto: Sony

MEJOR DISCO LATINO DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA URBANA

Ayo de Bomba Estéreo

Pa’Fuera de C4 Trío & Desorden Público

Salvavidas De Hielo de Jorge Drexler

El Paradise de Los Amigos Invisibles

Residente de Residente