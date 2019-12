Globos de oro a la mejor BSO y a la mejor canción original

En la 75º edición de los Globos de Oro el #MeToo, el respeto a la mujer fue el realmente protagonista con la asistencia de los vips vestidos de negro como forma de protesta y reivindicación al fin del acoso, tras el escándalo protagonizado por Harvey Weinstein que sacudió al mundo del cine. Celebrada el pasado 7 de enero en el Pabellón The Fox del Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, la música también formó parte como un todo del pentagrama de la verdad. Cinco temas fueron nominados al Globo de Oro correspondiente a la mejor canción original. En concreto Home, de Ferdindand; Mighty River, de Mudbound; Recuérdame, de Coco; The Star, de Se armó el belén; y, This is me, de El gran showman.

Globo de oro a la mejor canción original

Finalmente el premio fue concedido a la canción This is me -Así Soy- interpretada por Maite Perroni, lanzada de manera oficial el pasado 20 de diciembre de 2017 con enorme éxito en las diferentes plataformas de música en streaming. Soundtrack oficial de la película, una gran balada para cuya interpretación vocal fue elegida la cantante ex RBD. Un tema que no tardó en convertirse en tendencia a las pocas horas de su estreno e integrando las listas de los más vendidos en EEUU. Aquel con el que tanto El gran showman de Michael Gracey como la cantante mexicana reciben el justo reconocimiento a una gran canción.

Globo de oro a la BSO

Por su parte en la categoría del Globo de oro a la mejor banda sonora original en la que las nominadas fueron: Tres anuncios en las afueras, La forma del agua, El hilo fantasma, Los archivos del Pentágono y Dunkerque, el galardón fue otorgado a La forma del agua, película dirigida por Guillermo del Toro.

Precisamente el cineasta mexicano se inspiró en la banda sonora de Embriagado de Amor de Paul Thomas Anderson. Y lo hizo porque aquella obra musical conquistó a melómanos y cinéfilos a partes iguales. Escuchando aquella banda sonora escribió la historia de La forma del agua y de la misma surgió una deliciosa banda sonora compuesta por el compositor francés Alexandre Desplat. Una obra en la que la música enfatiza la fantasía sobre la realidad, en la que brilla de manera prodigiosa un bello tema que gira en derredor de la protagonista. Sin duda, una hermosa pieza musical en la que hay lugar para lo lírico, lo vintage, lo bucólico, lo oscuro. Una muestra exquisita de factura clásica y conservadora que triunfó por todo lo alto con un tracklist compuesto por veintiséis temas entre los que destacan especialmente You'll Never Know y la canción de La Javanaise.

Oprah Winfrey y el pentagrama de la verdad

Y entre el cine y la música, el speech de Oprah Winfrey, el pentagrama de la verdad, con el que reivindicó la figura de Recy Taylor, una mujer negra que fue violada en los años 40 por un grupo de hombres blancos y que murió en diciembre pasado. "Vivió en una época en la que a las mujeres no se las creía", un emotivo discurso que selló con la siguiente frase: "Quiero que todas las mujeres que me están viendo sepan que un nuevo día está en el horizonte".