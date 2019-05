Entrevista. Sidecars: "Somos unos tarados capaces de arreglar mil veces las canciones hasta encontrarle el punto"

La vida de un músico no es fácil. Necesitas dinero para vivir y lo consigues a través de un trabajo que no te gusta nada. No tienes ni un instante para pasar por casa porque estás encerrado en el local con tus compañeros de vida, convencido que tarde o temprano llegará el salto porque sois capaces de ello.

Quizá te puedes quedar en el camino, es posible. Sin embargo, la persistencia es la mejor arma para defenderte en la odisea para alcanzar la estabilidad. El grupo nacional que mejor lo sabe es Sidecars. Ellos no han triunfado de la noche a la mañana. Los madrileños se han ganado a su público yendo a tocar a los sitios que hiciera falta, ya fuese un público de diez, veinte o cien personas.

"No esperábamos que se agotasen las entradas tan rápido en Elche"

Ahora, tras el éxito de su recopilatorio acústico Contra las cuerdas -un disco que reconocen que grabaron por capricho y les ha supuesto todo- han alcanzado lo que buscaban. Así han podido grabar el disco más importante que han hecho nunca, el actual Contra las cuerdas, y en este fin de semana han empezado una gira que le llevará por todas las Españas con un éxito previsible en cada uno de los lugares. Este sábado, a partir de las diez de la noche, visitarán la sala de La Llotja de Elche con todas las entradas agotadas desde hace más de una semana a pesar de no haber tocado nunca allí. Este es el mejor baremo de su éxito pero también de su felicidad actual.

Pregunta. ¿Cómo se encuentra una banda después de haberse metido ya de pleno en una gira tan esperada y cuidada?

Respuesta. Acojona. Este fin de semana tuvimos el principio, en Murcia y Granada con todo vendido, y tenemos una resaca increíble. Pero no solo física, que también, sobre todo de emociones porque teníamos muchos nervios acumulados. Hemos trabajado mucho en esto y lo hemos cuidado de tal manera que estaba ya todo a la venta desde hace muchos meses, cosa que nunca habíamos hecho.

P. ¿Esos meses previos os han servido para cargar las pilas?

R. Para nada porque creo que estamos Locos de atar. Creo que estábamos tan nerviosos que lo mejor que nos venía era ensayar y arreglar los temas. De hecho, yo he perdido la cuenta de las veces que he enviado mensajes a la banda para realizar cambios. Al final voy a pensar que estoy tarado (risas). Han sido meses de prepararlo todo y ahora es cuando lo agradecemos porque tras haberle metido tanta insistencia la puesta en escena está muy cuidada.

P. La gira de “Cuestión de gravedad” les va a llevar a toda España de sala en sala y hasta sitios que todavía no habíais visitado.

R. Precisamente Elche, la actuación de este sábado, es una de esas citas. Nos ha sorprendido increíblemente porque, para ser sinceros, no esperábamos que se fueran a agotar las entradas con tanta antelación. Ahora, saber que salimos de casa con la sala llena y en un lugar que hemos pisado poco nos llena de orgullo.

P. ¿Esto es lo más gratificante para un músico lejos de salir en televisión, tener reconocimiento o que la gente se compre los discos?

R. Considero que es así, por lo menos para nosotros. Llevamos muchos años trabajando en esto y hasta antes de ayer no nos pasaba algo así. Es nuevo, no nos hemos acostumbrado y espero que no nos acostumbremos mucho.

"Nos dejábamos la piel vinieran cinco, diez o cien personas"

P. ¿Qué espectáculo se va a encontrar la gente cuando vaya al concierto?

R. Va a ser un poco de todo. Evidentemente, tocaremos las nuevas canciones para que el público las conozca y las vea puestas en situación. Pero claro, no pueden faltar los temas de siempre. Intentaremos hacer un mix de las dos cosas. Para empezar el show lo haremos con varias de Cuestión de gravedad pero luego iremos intercalando con nuestras canciones de siempre y hasta meteremos las más acústicos de Contra las cuerdas o Fuego cruzado

P. ¿Puede ser este vuestro disco y gira más importante?

R. Solo el tiempo será capaz de decirlo, pero sí que es verdad que es el que más fuerte ha arrancado todo y así nos lo ha dicho el público junto con la crítica. Tampoco es que seamos expertos en analizar como lo percibe la gente, pero no nos hemos llevado ningún palo y eso supuesto es bueno (risas). Todo está siendo muy bonito y se podría decir que es el álbum en el que más hemos trabajado.

Juancho, Ruly y Gerbass ya nos confesaban las ilusiones depositas en este disco | Foto: Loles & Puig

P. ¿Cuáles son las claves para triunfar como ahora?

R. La persistencia, haberte llevado un par de palos y asimilar aquellas esperanzas que acaban en nada. Todo te hace más fuerte. Además, en el día de mañana, si has vivido todo esto, te hace valorar el éxito. Por ejemplo, estamos deseando que llegue el día de tocar en Elche y aunque suene a tópico, nos sentimos como un niño esperando antes del día de Reyes.

P. ¿Qué consejo le daría a una banda que está empezando?

R. Está claro que paciencia. Si tienes persistencia nunca dejarás de tocar, vayan a verte o no. Después, tienes que ser capaz de salir en cada concierto a dejarte la piel para aprender y dejarte de milongas. También te digo que para triunfar necesitas, en gran medida, el factor suerte. Pero si un día te llega y no estás preparado o en forma, eso ya es culpa tuya. Así que, los grupos que estén ahora jodidos no tienen que preocuparse si creen en ellos porque les llegará. Pero claro, no es tarea fácil cuando te ves con treinta años, sin trabajo fijo y sin dinero a final de mes.