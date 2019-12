Los BRIT Awards se acercan

La organización de los premios más importantes del Reino Unido, y los primeros premios musicales que se entregan cada año, anunció por su cuenta oficial de Twitter que su edición número 38 tendrá lugar el miércoles 21 de febrero y que el O2 Arena de Londres volverá a ser el encargado de acoger los premios, por octavo año consecutivo.

Para todos aquellos que no puedan disfrutar de la gala en directo, se retransmitirá por el canal británico ITV y para los que quieran ir y aun no hayan comprado sus entradas, recordar que aún quedan algunas localidades a la venta a través de la página de venta de entradas página de venta de entradas AXS de Reino Unido.

Este es uno de los detalles que aún faltan por confirmar, nada se sabe sobre quien será el encargado o la encargada de presentar y dar vida a la gala.

El año pasado los BRITs Awards fueron presentados por Dermot O'Leary y Emma Willis después de que Michael Bubble, quien iba a presentar la gala por primera vez en su carrera, se viera obligado a anunciar que no podía estar después de que su hijo mayor, Noah, fuera diagnosticado con cáncer.

La lista de actuaciones de este año no está cerrada y aún se siguen anunciado más artistas tanto británicos como internacionales a los que podremos ver el día 21 de febrero en el O2 Arena de Londres. Por el momento están confirmados Stormzy, Ed Sheeran, Rag’n’Bone Man, Dua Lipa, Foo Fighters y Sam Smith.

Para los americanos Foo Fighters será su primera actuación en los BRITS donde han conseguido los premios a mejor grupo internacional en los años 2008, 2012 y 2015 y mejor álbum internacional por su éxito “Echoes, Silence, Patience & Grace” en 2008. Y así de emocionado lo anunciaba el líder del grupo Dave Grohl en Twitter:

How the fuck have we never played at #BRITs before!?!?! We’ve had a ton of firsts over in the UK...you guys have always been so good to us. Why not add 2018 BRIT awards to the list??!?!?



Let’s make some noise.



See you there,

Dave pic.twitter.com/qh5PcQzK6L