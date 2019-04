James Bay regresa con nueva música

James Bay venía anunciado un cambio hace bastante tiempo, desde el día en el que borró todo el contenido de sus cuentas de Instagram y Twitter y empezó a subir fotos de su nuevo look, el adiós al pelo largo y al sombrero, y por lo tanto el cambio de logo, presagiaban un giro radical y algo así ha sido. Su nueva canción "Wild Love" rompe bastante con el tipo de música más melódica de su álbum debut "Chaos and the Calm" y propone algo más electrónico.

"Sé que algunos de estos nuevos sonidos no fueron para nada aparentes en mi primer álbum, quizá haya algunas pistas, pero en general creo que mi nueva música ayuda a dar una imagen más completa de quien soy", dijo el cantante a la revista Rolling Stone, "Tan pronto como me di cuenta que estaba siendo visto como "el chico profundo de la guitarra acústica" me di cuenta de que tenía que esforzarme más musicalmente hablando. Quiero esa parte dentro de mi arsenal pero no quiero definirme únicamente por ese tipo de música. Todavía no lo he alcanzado pero espero que esta nueva música puedan ser para el cantautor, lo que Drake y Chance The Rapper están haciendo para su género: romper el libro de las reglas". Además el británico confirmó que sus mayores inspiraciones para escribir esta canción habían sido Lorde y David Bowie, entre otros artistas.

Y esto es solo el comienzo, el primer single de un disco que aún no tiene fecha de lanzamiento. El segundo álbum de James Bay está repleto de pequeños experimentos y arreglos musicales. "Descubrí el mundo de los sintetizadores analógicos y la batería programada y me divertí muchísimo mezclándolos con instrumentos musicales orgánicos que siempre han sido muy yo, guitarras eléctricas, guitarras acústicas, kits de baterías acústicas... Juntarlos y rematarlos, haciendo un sonido a partir de ello, y ha nacido algo único", comentó James Bay a la BBC.

Cinco cosas que necesitas saber sobre "Wild Love"

Pocos días antes de lanzar su nuevo single, el canal iHeart Radio publicó un vídeo donde el cantante cuenta un poco más sobre la canción y aunque ya podemos escucharla y no es novedad siguen siendo detalles interesantes que también nos pueden abrir un poco más hacía como va a ser el resto del álbum. El vídeo forma parte de "Cinco Cosas" donde diferentes artistas revelan cinco cosas sobre asuntos que forman parte de su vida, y las cinco cosas que James Bay considera que debes saber sobre su nueva canción son:

"No he dejado la guitarra fuera de la ecuación, de este disco ni de mi nueva música en general. Aun la tengo, aun la sigo tocando pero.... ... Hay un montón de sonidos nuevos, que antes apenas utilizaba, que estoy introduciendo, creo que es un poco más electrónico. "Wild Love" es sobre enamorarse profundamente de alguien. Creo que en el pasado he escrito más sobre corazones rotos y ahora tenia esa urgencia de evocar más pasión, más pasión directa a esta canción. Hay un videoclip nuevo muy chulo y es el primer vídeo en el que uso algunos efectos visuales La última cosa que diré es que va a ser increíble en directo, eso seguro. He aumentado la banda así que habrá más gente en el escenario haciendo que la canción suene masivamente"

Mini Gira para los dos próximos meses

Y como sacar nuevo single y vídeo musical podía parecernos demasiado poco, el británico también ha aprovechado para anunciar un pequeño tour para los meses de marzo y abril que visitará Londres y algunas de las ciudades más importantes de Estados Unidos en pequeños teatros para que sus fans puedan disfrutar de su música de manera más íntima.

Además ha confirmado su presencia en varios festivales para este verano, y también pasará por España: James Bay ha anunciado su actuación en el Mad Cool Festival que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de julio.

Y por último, la letra completa de "Wild Love"

Don't know what to say to you now

Standing right in front of you

Don't know how to fade in and out

Don't know how to play it cool

Losing a little guard, let it down

We don't have to think it through

We've got to let go

I wanna give you wild love

The kind that never slows down

I wanna take you high up

Let our hearts be the only sound

I wanna go where the lights burn low and you're only mine

I wanna give you wild love

Tried to call you, to feel you close

From a runway in Tokyo

Let's leave the atmosphere, disappear

There's always something left to loose

But I wanna give you wild love

The kind that never slows down

I wanna take you high up

Let our hearts be the only sound

I wanna go where the lights burn low and you're only mine

I wanna give you wild love

I wanna give you wild love

(I wanna give you wild love)

(I wanna give you wild love)

Let's be reckless, unaffected

Running out until we're breathless

Let's be hopeful, don't get broken

And stay caught up in the moment

But I wanna give you wild love

The kind that never slows down

I wanna take you high up

Let our hearts be the only sound

I wanna go where the lights burn low and you're only mine

I wanna give you wild love

I wanna give you wild love

Give you wild love

Wild love

Wild love

Wild love