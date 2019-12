5 Seconds of Summer estrena single: "Want You Back"

Las ganas de poder escuchar la nueva música de Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin y Michael Clifford iba creciendo por momentos, se sabía que lanzarían canciones pronto pero se tenían bien guardadas las fechas. Y entonces la semana pasada anunciaron que ya no harían a sus fans esperar más tiempo, que el primer single de su tercer álbum de estudio saldría el viernes 23, en ese preciso momento las expectativas y las especulaciones sobre que tipo de música sacarían a la luz se dispararon.

"Want You Back", el principio del cambio

El lanzamiento de "Want You Back" ha sido la introducción a los cambios musicales que 5 Seconds of Summer tiene preparados para sus fans. El giro en el sonido del grupo lo había dejado claro Michael en una entrevista que hizo con la revista Billboard en el mes de diciembre en que afirmaba que "cuando las nuevas canciones salgan a la luz, será como una despedida de nuestro sonido antiguo pero manteniendo algunos elementos de todas las cosas que nos gustaban de él. Ha llegado nuestro momento de cambiar".

El single ha dicho adiós al estilo Pop-Punk que caracterizaba al grupo, aunque no de manera definitiva porque seguiremos viendo algunas influencias en la nueva música, y da la bienvenida al Pop, con elegantes fragmentos de guitarra y una letra que habla del arrepentimiento de haber dejado marchar a la persona de la que estabas y aun sigues enamorado, y a la que no importa lo lejos que vaya siempre vas a querer de vuelta.

Lo cierto es que llevamos un buen rato comentando el cambio de sonido pero si nos fijamos más de cerca, la brecha existente entre el primer y el segundo álbum, "Sounds Good Feels Good", publicado en 2015, fue bastante más grande de lo que se recuerda y cuando lanzaron el single "Girls Talk Boys" para la película Los Cazafantasmas, quedó claro que los chicos estaban ampliando su sonido más allá del Pop-Punk pegadizo que les había lanzado a la fama de la esfera musical.

"Es una nueva era para 5SOS, tuvimos que volver a unirnos como grupo y decidir si íbamos a ser inteligentes acerca de lo que estábamos haciendo y ser una banda que la gente sigue durante mucho tiempo o publicar otro disco de Pop-Punk. Decidimos lanzarnos y tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien y crear algo genial. Estamos contentos sobre este nuevo episodio en nuestra carrera, sienta bien haberse tomado un año para ser conscientes y hacer música que nos gusta. ", dijo Ashton a la radio neoyorkina Z100. A lo que su compañero Calum añadió: "Necesitábamos tiempo para crecer como personas, eso ha sido lo principal en los últimos dos años, también necesitábamos un poco de espacio. Después de llevar 6 años viajando y de giras teníamos que asentar la cabeza. Creo que este disco es para nosotros sobre todo acerca de lo que podríamos hacer en el futuro y menos sobre lo que significa ahora mismo porque hay muchas puertas que se abren a partir de este disco que nos dan posibilidad de expandirlas en el futuro y eso es exactamente lo que haremos".

Anuncio de tour para primavera

Y por si acaso el lanzamiento del single le pareciera poco, en el mismo momento en que la canción salió a la venta y en streaming en las principales plataformas musicales, los cuatro componentes de 5 Seconds of Summer anunciaron por sus redes sociales las 26 fechas de su gira de primavera. Los australianos son un grupo acostumbrado a los grandes escenarios, empezaron como teloneros de One Direction en una gira de arenas y al año siguiente otra de estadios y tras sacar su primer álbum recorrieron el mundo llenando arenas como grupo principal. Por lo que se saltaron la etapa de dar conciertos en pequeñas salas, y esto es exactamente lo que van a hacer con este tour primaveral; se trata de un nuevo comienzo, una música distinta y empezarán como todos los grupos, tocando en salas pequeñas y teatros. A continuación os podéis encontrar las fechas del tour que recorrerá Norteamérica, Europa, Australia y Singapur.

Por último, la letra completa de "Want You Back":

Can't help but wondering if this

Is the last time that I'll see your face

Is it tears or just the fucking rain?

Wish I could say something

Something that doesn't sound insane

But lately, I don't trust my brain

You tell me I won't ever change

So I just say nothing

No matter where I go

I'm always gonna want you back

No matter how long you're gone

I'm always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I'm always gonna want you back

Want you back

I remember the freckles on your back

And the way that I used to make you laugh

'Cause you know every morning I wake up

Yeah, I still reach for you

I remember the roses on your shirt

When you told me this would never work

You know, even when I say I moved on

Yeah, I still dream for you

And no matter where I go

I'm always gonna want you back

No matter how long you're gone

I'm always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I'm always gonna want you back

Want you back

You know even when I say I moved on

You know even though I know that you're gone

All I think about is where I went wrong

You know even when I say I moved on

You know even though I know that you're gone

All I think about is where I went wrong

Yeah I still dream for you

No matter where I go I'm always gonna want you back

No matter where I go

I'm always gonna want you back (I'm always gonna want you back)

No matter how long you're gone

I'm always gonna want you back

I know you know

I will never get over you

No matter where I go

I'm always gonna want you back

Want you back

Always gonna want you back

Want you back

Always gonna want you back

Want you back