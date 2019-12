"La Forma del Agua" triunfa en los Oscars 2018

05:54 Y con esto podemos dar por concluida la gala de los OSCARS 2018, los premios cinematográficos más importantes del mundo. Desde VAVEL les damos las gracias por vivir con nosotros la ceremonia de entrega de premios.

05:52 En resumen la gran ganadora de la noche ha sido THE SHAPE OF WATER ("La Forma del Agua") que se ha llevado los Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

05:50 Y el Oscar a MEJOR PELICULA 2018 es para... THE SHAPE OF WATER

05:41 Y por fin vamos a averiguar el ganador de la categoría más importante de la noche. Los nominados a MEJOR PELÍCULA son:

- "Call Me By Your Name"

- "Darkest Hour"

- "Dunkirk"

- "Get Out"

- "Lady Bird"

- "Phantom Thread"

- "The Post"

- "The Shape of Water"

- "Three Billboards Outside Ebbing Missouri"

05:40 Jimmy Kimmel: "Estamos terminando así que nada puede salir mal a partir de ahora, lo que pasó el año pasado es agua pasada".

05:39 Estamos llegando al final de la Gala.... ¿Cuál será la película ganadora de la noche?

05:35 "Si puedo tener el honor me gustaría que todas las mujeres nominadas de todas las categorías se pusieran en pie y me acompañaran en este momento. Todas tenemos cosas que contar. Queremos que nos invitéis a los despachos y ahí os lo diremos", el mejor discurso de la noche a cargo de Frances McDormand

05:32 Y el Oscar a MEJOR ACTRIZ 2018 es para... FRANCES MCDORMAND por THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING MISSOURI

05:30 Jodie Foster y Jennifer Lawrence serán las encargadas de presentar al premio a MEJOR ACTRIZ. Recordamos que las nominadas para esta categoría son:

- Sally Hawkins por “The Shape of Water”

- Frances McDormand por “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

- Margot Robbie por “I, Tonya”

- Saoirse Ronan por “Lady Bird”

- Meryl Streep por “The Post”

05:26 "Gracias por esto. Hemos tardado solo 20 años en conseguirlo pero ha merecido la pena la espera", Gary Oldman

05:25 Gary Oldman consigue el primer Oscar de su carrera

05:23 Y el Oscar a MEJOR ACTOR 2018 es para... GARY OLDMAN por DARKEST HOUR

05:21 Ahora sabremos quién será el ganador de uno de los premios principales de la gala MEJOR ACTOR. Recordamos que los nominados son:

- Timothée Chalamet por “Call Me By Your Name”

- Daniel Day-Lewis por “Phantom Thread”

- Daniel Kaluuya por “Get Out”

- Gary Oldman por “Darkest Hour”

- Denzel Wasington por “Roman J. Israel, Esq.”

05:20 "Lo mas grande que nuestro arte y nuestra industria hace es borrar las lineas en la arena. Debemos seguir haciendolo", Guillermo del Toro en su discurso de aceptación de su premio a Mejor Director por The Shape of Water.

Montaje: Twitter @TheAcademy

05:17 Ahora solamente quedan por desvelar los ganadores de las categorías: Mejor Película, Mejor Actor Protagonista y Mejor Actriz Protagonista.

05:14 Y el Oscar a MEJOR DIRECTOR 2018 es para... GUILLERMO DEL TORO por THE SHAPE OF WATER

05:13 Emma Stone es la encargada de presentar la categoría a MEJOR DIRECTOR. Los nominados son:

- Christopher Nolan por "Dunkirk"

- Jordan Peele por "Get Out"

- Greta Gerwig por “Lady Bird”

- Paul Thomas Anderson por “Phantom Thread”

- Guillermo del Toro por “The Shape of Water”

05:04 Damos la bienvenida en el escenario a Jennifer Garner que presenta a Eddie Vedder que cantará "Room At The Top" en homenaje a todas las personas de la industria cinematográfica que han fallecido en el último año.

05:03 Y el Oscar a MEJOR CANCIÓN ORIGINAL 2018 es para... REMEMBER ME de COCO

05:01 El siguiente premio es para la MEJOR CANCIÓN ORIGINAL, canciones que hemos podido escuchar en directo durante la gala. Las nominadas son:

- “Mighty River” de “Mudbound”

- “Mystery of Love” de “Call Me By Your Name”

- “Remember Me” de “Coco”

- “Stand Up for Something” de “Marshall”

- “This Is Me” de “The Greatest Showman”

05:00 Ya llevamos 3 horas de gala y aun queda la parte más emocionante!

04:59 Y el Oscar a MEJOR MÚSICA ORIGINAL 2018 es para... THE SHAPE OF WATER

04:58 Sale al escenario Christopher Walken para presentar el premio para MEJOR MUSICA ORIGINAL. Los nominados son:

- “Dunkirk”

- “Phantom Thread”

- “The Shape of Water”

- “Star Wars”

- “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

04:54 ¡¡Ya solo quedan por entregarse 6 premios!! Las cuatro categorías principales: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Protagonista y Mejor Actriz Protagonista; y los premios de sonido: Mejor Música Original y Mejor Canción Original

04:51 Zendaya presenta la última canción nominada, “This Is Me” de “The Greatest Showman”, que será interpretada en directo por Keala Settle.

04:49 Tras 14 nominaciones, Roger A. Deakins consigue su primera estatuilla

04:50 Y el Oscar a MEJOR CIMATOGRAFÍA 2018 es para... BLADE RUNNER 2049

04:48 El siguiente premio que se desvelará será el de MEJOR CINEMATOGRAFÍA y la encargada de entregarlo es Sandra Bullock. Recordamos que los nominados para esta categoría son:

- “Blade Runner 2049”

- “Darkest Hour”

- “Dunkirk”

- “Mudbound”

- “The Shape of Water”

04:45 Vídeo de homenaje y agradecimiento a las fuerzas militares.

04:42 Volvemos al Teatro Dolby

04:41 "Los marginados se merecen sentir que pertenecen a algo. La representación importa", Lee Unkrich en su discurso de aceptación por Coco.

Montaje: Twitter @TheAcademy

04:39 Volvemos a pausa publicitaria

04:37 Y el Oscar a MEJOR GUION ORIGINAL 2018 es para... GET OUT

04:36 Sale al escenario Nicole Kidman para presentar el premio a MEJOR GUIÓN ORIGINAL. Los nominados son:

- “The Big Sick”

- “Get Out”

- “Lady Bird”

- “The Shape of Water”

- “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

04:34 James Ivory de 90 años recoge su premio convirtiéndose en la persona de mayor edad en conseguir un Oscar, sin contar los honorificos.

04:33 Y el Oscar a MEJOR GUION ADAPTADO 2018 es para... CALL ME BY YOUR NAME.

04:32 El siguiente premio será para el MEJOR GUIÓN ADAPTADO. Recordamos que los nominados son:

- “Call Me By Your Name”

- “The Disaster Artist”

- “Logan”

- “Molly’s Game”

- “Mudbound”

5. “Timothée Chalamet (de 22 años y el nominado más joven de la noche) está hoy nominado a un Oscar y se está perdiendo La patrulla canina” Jimmy Kimmel

4. “Call me by your name ha hecho 90 millones de dólares, pero no hacemos películas así por el dinero, sino por molestar a Mike Pence” Jimmy Kimmel

3. “Wonder Woman nos recuerda a una época del pasado en la que los estudios no creían en una película de acción con una mujer protagonista: marzo de 2017” Jimmy Kimmel

2. “Gracias, Guillermo del Toro, recordaremos este año como el año en que los hombres la cagaron tanto que las mujeres empezaron a salir con anfibios” Jimmy Kimmel

1. “El Oscar es el premio más respetado de Hollywood: las manos están donde deberían verse, no dice tacos y no tiene pene. Es, literalmente, un estatuto de limitaciones. Es el tipo de hombre que necesitamos ahora mismo en esta ciudad” Jimmy Kimmel

04:23 Nuevamente pausa publicitaria, y como dijimos antes vamos a analizar las mejores frases del monologo inicial de Jimmy Kimmel

04:18 La siguiente canción original que será representada en directo será “Stand Up for Something” de la película “Marshall”

04:16 Y el Oscar a MEJOR CORTOMETRAJE 2018 es para... THE SILENT CHILD

04:15 La próxima estatuilla será para MEJOR CORTOMETRAJE. Recordamos quienes son los nominados:

- “DeKalb Elementary”

- “The Eleven O’Clock”

- “My Nephew Emmett”

- “The Silent Child”

- “Watu Wote / All of Us”

04:13 Y el Oscar a MEJOR DOCUMENTAL CORTOMETRAJE. 2018 es para... HEAVEN IS A TRAFFIC JAM ON THE 405

04:10 El siguiente premio será para el MEJOR DOCUMENTAL CORTOMETRAJE. Los nominados son:

- “Edith+Eddie”

- “Heaven is a Traffic Jam on the 405”

- “Heroin(e)”

- “Kayayo: The Living Shopping Baskets”

- “Knife Skills”

- “Traffic Stop”

04:08 Uno de los espectadores del cine en el teatro chino será el encargado de presentar a los siguientes presentadores que saldrán al escenario del Teatro Dolby.

04:06 Ya se encuentran fuera del Teatro Chino con bolsas de gominolas, chocolatinas y más cosas para repartir entre los sorprendidos espectadores.

04:01 Jimmy Kimmel sorprende, el año pasado trajeron a gente de fuera al Dolby Teatre y este año se lleva a algunos de los representantes principales de la gala al cine que está enfrente del teatro.

03:59 Tercer Oscar para DUNKIRK

03:58 Y el Oscar a MEJOR EDICION 2018 es para... DUNKIRK

03:57 Mathew McConaughey presenta el Oscar a MEJOR EDICIÓN. Recordamos a los nominados:

- “Baby Driver”

- “Dunkirk”

- “I, Tonya”

- “The Shape of Water”

- “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

03:54 Y el Oscar a MEJORES EFECTOS VISUALES 2018 es para... BLADE RUNNER 2049

03:52 La próxima estatuilla será para los MEJORES EFECTOS VISUALES. Recordamos quienes son los nominados:

- “Blade Runner 2049”

- “Guardians of the Galaxy Vol. 2”

- “Kong: Skull Island”

- “Star Wars: The Last Jedi”

- “War for the Planet of the Apes”

03:51 Vuelve la gala. En la próxima pausa publicitaria haremos un análisis de las mejores frases del monologo inagural de Jimmy Kimmel

03:49 "Sin importar la forma que puedan tener tus sueños, a través de la pasión y la perseverancia, lo imposible es posible" Glen Keane en el discurso de aceptación por Dear Basketball.

Montaje: Twitter @TheAcademy

03:47 Y de nuevo pausa publicitaria

03:44 Sale al escenario Daniela Vega, protagonista de "Una Mujer Fantástica" sale para presentar la siguiente canción nominada que representará en directo su compositor: “Mystery of Love” de la película “Call Me By Your Name”

03:41 Y el Oscar a MEJOR LARGOMETRAJE ANIMADO 2018 es para... COCO

03:40 El siguiente premio es para el MEJOR LARGOMETRAJE DE ANIMACIÓN. Recordamos a los nominados:

- “The Boss Baby”

- “The Breadwinner”

- “Coco”

- “Ferdinand”

- “Loving Vincent”

03:39 La leyenda del baloncesto Kobe Bryant gana su primer Oscar por el Corto Animado que ha escrito basado en la carta que había redactado para anunciar su retirada del baloncesto profesional en noviembre de 2015

03:39 Y el Oscar a MEJOR CORTO ANIMADO 2018 es para... DEAR BASKETBALL

03:36 Sale al escenario el elenco de Star Wars, junto con BB8, para presentar el premio a MEJOR CORTO ANIMADO . Recordamos que los nominados son:

- “Dear Basketball”

- “Garden Party Lou”

- “Negative Space”

- “Revolting Rhymes”

03:35 Vuelve la gala

03:32 Otra vez vamos a pausa publicitaria y seguimos repasando las redes sociales mientras esperamos que vuelva la gala.

03:30 "Todas mis compañeras que están nominadas representan todo lo que es correcto, todo lo que es humano en esta profesión", Allison Janney durante su discurso de aceptación

03:30 Y el Oscar a MEJOR ACTRIZ DE REPARTO 2018 es para... ALLISON JANNEY por "I, Tonya"

03:27 El siguiente premio es uno de los importantes de la noche MEJOR ACTRIZ DE REPARTO. Recordamos quienes son las nominadas:

- Mary J. Blige por “Mudbound”

- Allison Janney por “I, Tonya”

- Lesley Manville por “Phantom Thread”

- Laurie Metcalf por “Lady Bird”

- Octavia Spencer por “The Shape of Water”

03:25 Esta es la primera vez que Chile gana un Oscar en la categoría Mejor Película Extranjera. ¡Enhorabuena a los chilenos!

03:24 Y el Oscar a MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA 2018 es para... LA MUJER FANTÁSTICA

03:22 El siguiente premio será para la MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA presentado por Rita Moreno, quien ganó el Oscar a mejor actriz de reparto por West Side Story en 1962 y luciendo exactamente el mismo vestido que lleva esta noche. Recordamos que los nominados para esta categoría son:

- “Una mujer fantástica” (Chile)

- “El insulto” (Líbano)

- “Sin amor” (Rusia)

- "La herida" (Suráfrica)

- “The Square” (Suecia).

Viola Davis en la alfombra roja | Foto: Getty

03:20 Viola Davies también pasó por la alfombra roja con un vestido rosa diseñado por Michael Kors

03:18 Ya está disponible en el canal de Jimmy Kimmel de YouTube el video de su monólogo de apertura de la gala para aquellos que os los hayáis perdido o por si queréis volver a verlo

03:14 Natalia Lafourcade y Gael García Bernal cantan “Remember Me” de la película “Coco”, cancion nominada para MEJOR CANCION ORIGINAL.

03:10 Y el Oscar a MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN 2018 es para... THE SHAPE OF WATER ("La Forma del Agua")

03:08 Vuelve la gala para presentar la siguiente categoría premiada que será MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN. Recordamos que los nominados son:

- “Beauty and the Beast”

- “Blade Runner 2049”

- “Darkest Hour”

- “Dunkirk”

- “The Shape of Water”

03:04 Y vamos a otra pausa publicitaria

03:02 Dunkirk es por el momento la película más premiada de la noche, con dos Oscar. Ambos conseguidos en las categorías de sonido. Pero aun nos queda mucha noche por delante.

03:01 Y el Oscar a MEJOR MEZCLA DE SONIDO 2018 es para... DUNKIRK

03:00 La próxima categoría en recibir su estatuilla es MEJOR MEZCLA DE SONIDO. Recordamos que los nominados son:

- “Baby Driver”

- “Blade Runner 2049”

- “Dunkirk”

- “The Shape of Water”

- “Star Wars: The Last Jedi”

02:59 Y el Oscar a MEJOR EDICIÓN DE SONIDO 2018 es para... DUNKIRK

02:57 La próxima categoría en recibir su estatuilla es MEJOR EDICIÓN DE SONIDO. Recordamos que los nominados son:

- “Baby Driver”

- “Blade Runner 2049”

- “Dunkirk”

- “The Shape of Water”

- “Star Wars: The Last Jedi”

02:55 En estos momentos estamos viendo en pantalla un vídeo con algunos de los mejores momentos del cine de la historia

02:52 Vuelve la gala

Lupita Nyong'o | Foto: Getty

02:48 Siguen saliendo a la luz fotos de la alfombra roja

Armie Hammer y Timothée Chalamet, protagonistas de "Call Me By Your Name" llegaron juntos a la alfombra roja | Foto: Getty

02:47 De nuevo descanso publicitario. Seguimos repasando las redes sociales.

02:43 En este momento Mary J. Blige interpreta en el escenario la canción "Mighty River" de la película Mudbound, nominada a mejor canción original.

02:42 Una muy buena frase en el discurso de aceptación del equipo de ICARUS: "La importancia de decir la verdad, ahora más que nunca"

02:42 Y el Oscar a MEJOR DOCUMENTAL LARGOMETRAJE 2018 es para... ICARUS

02:38 Volvemos a la gala para averiguar cuál va a ser el MEJOR DOCUMENTAL LARGOMETRAJE. Recordamos los nominados:

- "Abacus: Small Enough to Jail"

- “Faces Places”

- “Icarus”

- "Last Men in Aleppo"

- “Strong Island”

02:35 Mientras esperamos vamos a repasar un poco que pasa por las redes sociales

02:33 Nuevamente descanso publicitario

02:32 Y el Oscar a MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO 2018 es para... PHANTOM THREAD ("El Hilo Invisible")

02:30 El siguiente Oscar será a MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO. Recordamos que los nominados son:

- “Beauty and the Beast”

- “Darkest Hour”

- “Phantom Thread”

- “The Shape of Water”

- “Victoria & Abdul”

02:27 Y el Oscar a MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA 2018 es para... DARKEST HOUR

02:25 Los siguientes presentadores son "Wonder Woman" que presentarán el premio a MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA. Recordamos que los nominados son:

- “Darkest Hour”

- “Victoria & Abdul”

- “Wonder”

02:24 Volvemos al teatro Dolby donde se va a entregar el próximo premio.

02:23 Descanso para publicidad

02:21 Gran discurso de agradecimiento de Sam Rockwell.

02:19 Y el Oscar a MEJOR ACTOR DE REPARTO 2018 es para... SAM ROCKWELL por “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

02:14 El primer premio de la noche será para el MEJOR ACTOR DE REPARTO presentado por Viola Davis, ganadora el año pasado del Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Recordamos que los nominados son:

- Willem Dafoe por “The Florida Project”

- Woody Harrelson por “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

- Richard Jenkins por “The Shape of Water”

- Christopher Plummer por “All the Money in the World”

- Sam Rockwell por “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

02:13 Jimmy Kimmel presenta la motivación para realizar el discurso de aceptación más corto de la gala, el que lo consiga se llevará una moto acuática.

02:02 Aparece en el escenario el anfitrión de la ceremonia: Jimmy Kimmel

02:01 Comienza la gala de los Oscar 2018

01:59 Momento publicitario y a la vuelta dará comienzo la gala más esperada y más importante de la industria cinematográfica.

Jennifer Lawrence luce un espectacular vestido de Dior | Foto: Getty Images

01:56 En este momento llega Meryl Streep, es la última en llegar porque se acaba de cortar el acceso a la alfombra roja.

01:55 Y justo por detrás aparece Nicole Kidman

01:51 Sandra Bullock: "Cada año es diferente. Este año es distinta porque hay muchas películas que están rompiendo moldes y techos de cristal y abriéndonos la mente. Y me siento muy afortunada de ser parte de esta industria cuando está pasando todo esto".

01:50 ¡¡Tan solo quedan 10 minutos para que de comienzo la gala!!

01:48 La actriz Jennifer Lawrence aparece con un espectacular vestido de Dior.

Rita Moreno | Foto: Getty

01:38 La actriz Rita Moreno aparece en la alfombra roja con el mismo vestido que lució en el año 1962.

01:34 Timothée Chalamet: "Es una locura lo de estar aquí en serio. Estoy aquí con mi madre, encantado".

01:32 Daniela Vega y Sebastian Lelio, protagonista y director de Una Mujer Fantástica, la película chilena nominada a Mejor Película Extranjera: "Es una lucha de ser humanos contra seres humanos. Y la pregunta es hasta donde son capaces de llegar algunos para mantener pensamientos que se pueden borrar tan solo con soplarlos. La existencia es mucho mas que el cuerpo, es el alma de las personas. Donde está el límite de lo aceptable y quien pone ese límite. Es eso un poco lo que queremos transmitir".

01:30 Guillermo del Toro, nominado a Mejor Director: "En esta película intento contar empatía hacia los demás", hablando sobre The Shape of Water.

01:25 Margot Robie, nominada a mejor actriz llega acompañada de su madre,:"Creo que hay protagonistas que son fuertes y al mismo tiempo tienen muchísimos fallos y eso es el retrato de la vida"

01:23 Timothée Chalamet llega vestido con un traje blanco

Jane Fonda en la alfombra roja | Foto: Getty

01:21 Jane Fonda también ha llegado ya a la gala en un espectacular vestido blanco firmado por la marca Balmain.

01:19 Luca Guadanino, director de Call Me By Your Name: "Para mi era inevitable que Oliver y Elio se amasen. Creo que las experiencias en el cine nos sirven para explicar cuales son las posibilidades y para tener los pies sobre la tierra".

01:16 Aprovecho para recordaros que podéis ver la gala por televisión en Movistar Estrenos.

01:15 Ahora tan solo quedan 45 minutos para el arranque de la gala de los Oscar 2018.

Paz Vega entrando en el teatro Dolby de Los Angeles | Foto: Ben Peterson, Getty Images

01:12 Otra española acaba de pasar por la alfombra roja, Paz Vega, con un atrevido vestido con mezcla de flores y cuadros diseñado por Christopher Bu.

Chawich Boseman en la alfombra roja de los Oscar 2018 | Foto: Getty Images

01:08 Chadwick Boseman también ha posado ya para los fotógrafos en la alfombra roja de los Oscar 2018. "Denzel Washington me dio muy buenos consejos", comentó

Garbiñe Muguruza ha pasado por la alfombra roja de los Oscar 2018 | Foto: Getty Images

00:58 Ha pasado ya al teatro Dolby la tenista española Garbiñe Muguruza, invitada de Rolex, luciendo un vestido del diseñador español Hannibal Laguna. Quien ha hecho unos comentarios tras posar para los fotografos. "Esto es fantástico, hay mucho glamour. Estoy muy contenta de estar aquí. Me parece alucinante. Espero disfrutarlo mucho"

00:09 En tan solo 20 minutos dará comienzo la alfombra roja de los Oscar 2018

22:00 ¡¡Ya solo quedan 4 horas para que de comienzo la gala!!

21:30 Para aquellos que queráis ver la gala de entrega de los Oscar 2018 en vivo, en España lo televisará Movistar+ en su canal Movistar Estrenos, también disponible a través de YOMVI. La retransmisión comenzará a las 23:30, a partir de las 00:30 conectarán con la alfombra roja y desde las 02:00 con la gala en directo.

21:22 Jimmy Kimmel se plantea, ¿qué podría salir mal esta noche?

18:33 La alfombra roja de los Oscar ya está preparada para empezar a recibir en unas horas a todos los famosos y celebridades que asistirán a disfrutar en directo de la noche más importante de la industria cinematográfica.

La alfombra roja de los Oscar 2018 ya está preparada | Foto: Twitter @TheAcademy

17:56 Os dejamos un video que ha publicado La Academia en su cuenta oficial de Twitter sobre como se prepara la noche de los Oscar entre bastidores

10. El legendario Walt Disney es el que más nominaciones ha tenido a premios Oscar a lo largo de su carrera con un total de 59, de los cuales ganó 22, más otros cuatro premios honoríficos.

9. Woody Allen ha recibido un total de 24 nominaciones a los Oscar de los cuales ha ganado 4 (1977 Mejor Guion Original y Mejor Director y 1986 y 2011 Mejor Guion Original) y nunca ha asistido a la gala de entrega de los premios.

8. El premio a MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA no fue introducido hasta 1957. Desde entonces el país que ha sido premiado el mayor número de veces es Francia con 12 estatuillas, seguido de España y Japón con 4 cada una.

Selfie en la Gala de entrega de los Oscar 2014

7. Este selfie de Bradley Cooper junto con Jared Leto, Channing Tatum, Julia Roberts, Kevin Spacey, Angelina Jolie, Lupita Nyong'o, Jennifer Lawrence, Peter Nyong'o Jr, Brad Pitt, Meryl Streep y Ellen DeGeneres durante la gala de los Oscar 2014 fue en su momento el tweet más retwiteado de la historia.

6. El precio del premio Oscar es de 1$. Aunque parezca extraño desde el año 1950 está prohibida la venta de las estatuillas, solo la Academia puede comprarlas y su valor seria de 1$. Los premios pertenecen a los premiados y a sus herederos. De esta manera se evita la especulación con su valor en el mercado. Steven Spielberg consiguió comprar dos premios que no estaban protegidos en subastas, el Óscar de Clark Gable y uno de Bette Davis, y los devolvió a La Academia.

5. Las películas que han conseguido el mayor número de nominaciones en la historia de los Oscar han sido 'Eva al desnudo', en 1950, 'Titanic', en 1997 y , 'La La Land', en 2017, con 14 nominaciones cada una.

4. Meryl Streep es la actriz que ha recibido el mayor número de nominaciones a los premios Oscar con un total de 21

3. Los premios Oscar entregados durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1945, fueron esculpidos en yeso ya que los metales se dedicaban a la fabricación de armas. Posteriormente, una vez terminada la contienda, estos premios se devolvieron a La Academia y los ganadores recibieron las estatuillas autenticas en metal.

2. La famosa estatuilla dorada con que se premia en la gala de los Oscar fue creada en 1928 por el director artístico de cine estadounidense de origen irlandés Cedric Gibbons, que realizó su diseño en papel para que posteriormente el escultor George Stanley terminara diseñándola en arcilla.

1. Las películas más premiadas de la historia de los Oscar fueron: Ben-Hur (1959), El señor de los anillos: El Retorno del Rey (2003) y Titanic (1997), cada una consiguió un total de 11 estatuillas doradas.

16:21 Vamos a hacer un pequeño repaso de algunos datos y curiosidades de los premios más importantes de la industria cinematográfica mientra seguimos esperando a que llegue la gala

16:16 ¡Hoy es el gran da! Ya quedan menos de 12 horas para que de comienzo la gala de entrega de los Oscar 2018 en vivo

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la gala de los Oscar 2018 en vivo, los galardones otorgados cada año por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS en inglés, siglas de Academy of Motion Picture Arts and Sciences) de Estados Unidos a lo mejor de la industria cinematográfica del momento.

Horario gala de los Oscar 2018 en vivo: 2:00 horas (madrugada del domingo al lunes en España).

¡Ya estamos a sábado y cada vez queda menos para que de comienzo la gala de los Oscar 2018 en vivo!

Preparativos para la gala de los Oscar 2018. La alfombra roja toma forma | @TheAcademy

Empiezan los preparativos para la gala de los Oscar 2018 en vivo. La alfombra roja empieza a tomar forma.

Letrero para la gala de los Oscar 2018 | @TheAcademy

Las películas nominadas para MEJORES EFECTOS VISUALES en los Oscar 2018 son:

- “Blade Runner 2049”

- “Guardians of the Galaxy Vol. 2”

- “Kong: Skull Island”

- “Star Wars: The Last Jedi”

- “War for the Planet of the Apes”

Los nominados para MEJOR CORTOMETRAJE en los Oscar 2018 son:

- “DeKalb Elementary”

- “The Eleven O’Clock”

- “My Nephew Emmett”

- “The Silent Child”

- “Watu Wote / All of Us”

Los nominados para MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO en los Oscar 2018 son:

- “Darkest Hour”

- “Victoria & Abdul”

- “Wonder”

Three Billboards Outside Ebbing Missouri ha sido nominada a 7 Oscars, entre los que destacan mejor película, mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto

Las películas nominadas para MEJOR EDICIÓN en los Oscar 2018 son:

- “Baby Driver”

- “Dunkirk”

- “I, Tonya”

- “The Shape of Water”

- “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

Los nominados para MEJOR DOCUMENTAL CORTOMETRAJE en los Oscar 2018 son:

- “Edith+Eddie”

- “Heaven is a Traffic Jam on the 405”

- “Heroin(e)”

- “Kayayo: The Living Shopping Baskets”

- “Knife Skills”

- “Traffic Stop”

Los nominados para MEJOR DOCUMENTAL LARGOMETRAJE en los Oscar 2018 son:

- "Abacus: Small Enough to Jail"

- “Faces Places”

- “Icarus”

- "Last Men in Aleppo"

- “Strong Island”

Las películas nominadas para MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO en los Oscar 2018 son:

- “Beauty and the Beast”

- “Darkest Hour”

- “Phantom Thread”

- “The Shape of Water”

- “Victoria & Abdul”

Las nominadas para MEJOR CANCIÓN ORIGINAL en los Oscar 2018 son:

- “Mighty River” de “Mudbound”

- “Mystery of Love” de “Call Me By Your Name”

- “Remember Me” de “Coco”

- “Stand Up for Something” de “Marshall”

- “This Is Me” de “The Greatest Showman”

Star Wars: The Last Jedi ha sido nominada a 4 Oscars; mezcla de sonido, musica original, edición de sonido y efectos visuales

Las películas nominadas para MEJOR MÚSICA ORIGINAL en los Oscar 2018 son:

- “Dunkirk”

- “Phantom Thread”

- “The Shape of Water”

- “Star Wars”

- “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”.

Las películas nominadas para MEJOR EDICIÓN DE SONIDO en los Oscar 2018 son:

- “Baby Driver”

- “Blade Runner 2049”

- “Dunkirk”

- “The Shape of Water”

- “Star Wars: The Last Jedi”

Las películas nominadas para MEJOR MEZCLA DE SONIDO en los Oscar 2018 son:

- “Baby Driver”

- “Blade Runner 2049”

- “Dunkirk”

- “The Shape of Water”

- “Star Wars: The Last Jedi”

Las películas nominadas para MEJOR CINEMATOGRAFÍA en los Oscar 2018 son:

- “Blade Runner 2049”

- “Darkest Hour”

- “Dunkirk”

- “Mudbound”

- “The Shape of Water”

"The Shape of Water" es la película con más nominaciones este año con un total de 13

Las películas nominadas para MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN en los Oscar 2018 son:

- “Beauty and the Beast”

- “Blade Runner 2049”

- “Darkest Hour”

- “Dunkirk”

- “The Shape of Water”

Los nominados para MEJOR CORTO ANIMADO en los Oscar 2018 son:

- “Dear Basketball”

- “Garden Party Lou”

- “Negative Space”

- “Revolting Rhymes”

Las nominadas para MEJOR CINTA ANIMADA en los Oscar 2018 son:

- “The Boss Baby”

- “The Breadwinner”

- “Coco”

- “Ferdinand”

- “Loving Vincent”

Las películas nominadas para MEJOR GUIÓN ORIGINAL en los Oscar 2018 son:

- “The Big Sick”

- “Get Out”

- “Lady Bird”

- “The Shape of Water”

- “Three Billboards Outside Ebbing Missouri”

'Logan' es la primera película de superhéroes nominada al Óscar por su guion

Las películas nominadas para MEJOR GUIÓN ADAPTADO en los Oscar 2018 son:

- “Call Me By Your Name”

- “The Disaster Artist”

- “Logan”

- “Molly’s Game”

- “Mudbound”

Las nominadas para MEJOR PELÍCULA EN LENGUA EXTRANJERA en los Oscar 2018 son:

- “Una mujer fantástica” (Chile)

- “El insulto” (Líbano)

- “Sin amor” (Rusia)

- "La herida" (Suráfrica)

- “The Square” (Suecia).

Las nominadas para MEJOR ACTRIZ DE REPARTO en los Oscar 2