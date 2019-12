IFPI publica su Top Ten Global Recording Artists of 2017

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) publicó el pasado 26 de febrero su ranking con los 10 artistas con más ventas del panorama musical en 2017. Sin embargo, la federación ha confirmado que no sacará a la luz el informe completo hasta el 24 de abril, en el que, además de este ranking, se incluirán el Top 10 Albums of 2017 y el Top 10 digital singles of 2017.

Para la elaboración de este ranking, IFPI se basa no solo en la venta de álbums de los artistas, sino también en la descargas y reproducciones en plataformas de streaming (como Spotify, YouTube o AppleMusic) que sus temas han generado.

La primera vez que la IFPI publicó su Top 10 Global Recording Artists fue en 2013, año en que la boyband británica One Direction logró hacerse con el primer puesto. En esta última edición el trono continúa siendo británico, habiéndoselo ganado el cantautor Ed Sheeran y configurando el Top 10 de la siguiente manera:

1. ED SHEERAN

El cantautor británico ha conseguido liderar esta lista gracias a su tercer y último álbum de estudio: ÷ (Divide) que vio la luz el 3 de marzo de 2017 y logró adjudicarse dos estatuillas en la gala de los Grammys 2018 por Mejor Album Vocal Pop y mejor Interpretación de Pop en solitario.

Además de hacerse con el premio de artista del año, la IFPI también le ha otorgado el premio al single más vendido por Shape of You.

Los dos primeros singles de Divide, Castle On The Hill y, el ya mencionado, Shape Of You, han sido un verdadero éxito logrando superar los seis millones de visualizaciones en YouTube en su primer día de vida.

Por otro lado, su canción Perfect no deja de sonar en todas las radios del mundo, tanto su versión original en solitario como las dos realizadas posteriormente con Beyoncé (Perfect Duet) y Andrea Bocelli (Perfect Symphony).

2. DRAKE

Siendo el líder de este Top 10 el año pasado, en esta edición ha bajado un puesto. Con un éxito rotundo y un Grammy en 2013 a mejor álbum de rap, el último proyecto de Drake, More Life, no es un álbum concretamente, sino una mixtape (una recopilación de canciones anteriormente lanzadas por separado) formada por 22 temas que tratan géneros como el Hip-Hop, R&B y Dancehall. Además, More Life cuenta con colaboraciones de otros raperos entre los que destacan Kanye West, Young Thug o PartyNextDoor entre otros.

Esta mixtape, lanzada el 18 de marzo de 2017, ha sido el séptimo proyecto consecutivo que el rapero canadiense ha logrado colocar en el top 1 del Billboard 200 y ostenta el récord de reproducciones en Apple Music con una cifra de 89,9 millones en las primeras 24 horas.

3. TAYLOR SWIFT

Una de las reinas del pop del momento, Swift publicó su sexto álbum de estudio, Reputation, el 10 de noviembre de 2017. Tan solo en la primera semana, se vendieron 1,216 millones de copias en EEUU y la cantante logró consagrar su álbum como el más vendido en todo 2017.

La primera canción de Reputation, Look What You Make Me Do, lanzada el pasado agosto, consiguió en un día más de ocho millones de reproducciones tras la vuelta de la cantante a Spotify. El correspondiente videoclip, estrenado en los MTV VMA’s logró el récord de video más visto en YouTube en 24 horas con 49,2 millones de visualizaciones.

En este nuevo álbum, la diva del pop cuenta con la colaboración de Ed Sheeran y Future en la canción titulada End Game.

4. KENDRICK LAMAR

El 14 de abril de 2017 vio la luz su cuarto álbum: DAMN. , compuesto por 14 canciones en las que colaboran otros artistas como Rihanna y U2. El rapero californiano cuenta ahora con una fama sin precedentes, siendo el gran ganador de esta edición de los Premios Grammy, pues se hizo con cinco de las siete estatuillas a las que aspiraba: Mejor Álbum de Rap por DAMN. y mejor performance, mejor canción de rap, mejor videoclip y mejor rap por su single: Humble.

Lamar no solo arrasó con los Grammys, sino que también fue dueño de la última edición de los MTV Video Music Awards en los que Humble fue galardonado con seis premios.

5. EMINEM

Marshall Bruce Mathers, Slim Shady o Eminem, archiconocido por cualquiera de sus nombres, este rapero, que ostenta el mayor número de venta de discos de los 2000, ha vuelto a las andadas tras un parón musical de cuatro años con Revival, su noveno álbum de estudio.

En este nuevo proyecto colaboran figuras como Ed Sheeran P!nk, Alicia Keys entre otros, pero si por algo destaca Revival es por su gran carga política y dura crítica al gobierno de Trump, cabe mencionar una de sus canciones, Untouchable, que versa sobre la discriminación racial en Estados Unidos.

6. BRUNO MARS

Imparable desde el lanzamiento en 2010 de Doo-Wops and Hooligans, el hawaiano no ha hecho más que cosechar éxitos con sus posteriores álbums: Unorthodox Jukebox (2012) y 24K Magic (2016). Con este último ha logrado 3 Grammys en las categorías de mejor álbum del año, mejor arreglo para álbum y mejor álbum de R&B.

Tal es su éxito que el cantante ha actuado en dos ocasiones en el espectáculo de medio tiempo de la Superbowl: la primera en la XLVIII edición como cantante principal junto a Red Hot Chili Peppers en 2014 y la segunda en la L edición como telonero de Coldplay en 2016.

Por último, cabe mencionar que, según IFPI, sus canciones Just The Way You Are y Granade son dos de los singles más exitosos de todos los tiempos.

7. THE WEEKND

Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, es uno de los líderes del panorama del R&B y Hip-Hop actual. En la edición pasada, consiguió entrar en el ranking situándose en el décimo puesto, este año se eleva hasta el séptimo.

El canadiense de origen etíope ha sido premiado en numerosas ocasiones y es que cuenta con 3 Premios Grammy, 9 Juno Awards, 8 Bilboard Music Awards y 2 American Awards entre otros galardones. Además, posee una nominación a un Oscar por su colaboración en la banda sonora de 50 sombras de Grey.

Starboy, su cuarto álbum, lanzado en noviembre de 2016, se ha merecido el Grammy a mejor álbum contemporáneo. Compuesto por 18 canciones, Starboy cuenta con las voces de Daft Punk, Lana del Rey, Future y Kendick Lamar.

8. IMAGINE DRAGONS

Este grupo de las Vegas debutó mundialmente con su primer álbum de estudio Night Visions en 2012, dentro de este su canción It’s Time logró mantenerse en Billboard 200 por más de dos años seguidos. Su reconocimiento no dejó de subir con la salida de su siguiente álbum Smoke + Mirrors en 2014 y ha sido en junio en 2017 cuando la banda de rock ha publicado su último álbum: Evolve afianzando, de nuevo, su éxito. Prueba de ello están siendo sus tres singles: Believer (15º en el Billboard Hot 100) Thunder (581 millones de visualizaciones en YouTube) y Whatever It Takes (215 millones de visitas en la misma plataforma).

9. LINKIN PARK

Esta banda californiana de rock alternativo perdió a su vocalista principal: Chester Bennington, quien puso fin a su vida el pasado 20 de julio tras un periodo de fuertes depresiones.

Su último séptimo álbum One More Light se estrenó el 19 de mayo de 2017. Tras el fallecimiento del cantante, para la canción homónima al disco, la banda realizó un videoclip como homenaje en el que se ven videos de Bennington durante sus giras y en el backstage con sus compañeros.

10. THE CHAINSMOKERS

El broche final a este ranking lo ponen el dueto de DJs, formado por los neoyorkinos Andrew Taggart y Alex Pall, que está triunfando en el ámbito de la música electrónica, pop y EDM (Electronic Dance Music) desde su formación en 2012.

Llegaron a la fama con su tema #SELFIE, pero alcanzaron la cima con Closer, canción en la que colabora la artista Halsey y cuyo videoclip (con la letra incorporada, no el oficial) supera los 2030 mil millones de visualizaciones en YouTube.

El 7 de abril de 2017 publicaron su álbum Memories…Do Not Open compuesto por doce canciones de las que cabe destacar sus sencillos Paris y Something Just Like This. Este último cuenta con la colaboración de Coldplay y registra mil millones de visualizaciones en YouTube.

El éxito de The Chainsmokers es indudable, y es que ha logrado mantener en el Top 10 de la Billboard Hot 100 al mismo tiempo las tres canciones nombradas anteriormente: Closer, Paris y Something Just Like This.