James Bay anuncia fecha de lanzamiento de su segundo álbum

Tras publicar el primer single "Wild Love", era solo cuestión de tiempo que James Bay anunciara fecha de lanzamiento de su segundo disco, y por fin ha llegado el momento. "Electric Light" saldrá a la venta el próximo 18 de mayo y para que la espera se vaya haciendo un poco más llevadera el cantautor británico ha lanzado, junto con el anuncio de disco, otro nuevo single llamado "Pink Lemonade", disponible en las principales plataformas de música online: Spotify, Amazon Music y Apple Music.

Hablando de su segundo disco, James dijo en un comunicado de prensa: "Si tuviera que describir mi primer disco de manera visual sería probablemente una llama, mientras que este nuevo álbum es una verdadera evolución artística y de sonido. Lo que yo imaginé era una bombilla de 100 vatios expandiéndose y brillando. Entonces el nombre "Electric Light" me vine a la mente y supe que era perfecto". El nuevo trabajo de estudio fue compuesto en los Batic Estudios al este de Londres, y en principio co-escrita y co-producida por su amigo y colaborador Jon Green, pero más adelante ficharon a Paul Epworth, quien anteriormente trabajó con Adele y Florence and the Machine, para agregar los últimos elementos de producción.

Y por si dos novedades fueran pocas de repente, James Bay también anunció más fechas a su gira que empezará con conciertos en las principales ciudades del Reino Unido y algunas capitales europeas para continuar a partir del mes de septiembre por Norteamérica.

Listado completo de canciones de "Electric Light":

1. Intro

2. Wasted On Each Other

3. Pink Lemonade

4. Wild Love

5. Us

6. In My Head

7. Interlude

8. Just For Tonight

9. Wanderlust

10. I Found You

11. Sugar Drunk High

12. Stand Up

13. Fade Out

14. Slide

Fechas de la gira de James Bay por Reino Unido y Europa:

27 Mayo - Swansea, UK

29 Mayo - Londres, UK

30 Mayo - Manchester, UK

01 Junio - Sheffield, UK

02 Junio - Bristol, UK

03 Junio - Cambridge, UK

05 Junio - Newcastle Upon Tyne, UK

06 Junio - Leicester, UK

08 Junio - Paris, FR

11 Junio - Amsterdam, ND

12 Junio - Berlin, DE

14 Junio - Estocolmo, SE

15 Junio - Alesund, NO

16 Junio - Bergen, NO (Bergenfest)

22 Junio - Neuhausen Ob Eck, DE (Southside Festival)

23 Junio - Newport, UK (Isle of Wight Festival)

24 Junio - Scheessel, DE (Hurricane Festival)

27 Junio - Cork, IR (Live at the Marquee)

29 Junio - Glasgow, UK (Trnsmt Festival)

05 Julio - Werchter, BE (Rock Werchter)

08 Julio - Milan, IT (Unaltrofestival)

13 Julio - Madrid, ES (Mad Cool Festival)

17 Agosto - Chelmsford, UK (Rize Festival)