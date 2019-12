El festival de Lollapalooza anuncia cartel para Chicago

Lollapalooza, uno de los mayores festivales musicales del año, ha revelado el lineup para la edición de 2018 de su presentación anual de Chicago. El mega festival de cuatro días regresa a Grant Park del 2 al 5 de agosto. Recordamos que ya hay dos ciudades que han disfrutado de Lollapalooza este 2018: Buenos Aires y Santiago de Chile; y que además de Chicago, el festival visitará otras grandes urbes del mundo: Sao Paulo, Berlin y París durante esta primavera y verano. Según el sitio oficial de Lollapalooza, el evento es considerado más que un festival: "Lolla es una experiencia cultural de cuatro días." Además, también es considerado el festival de música más grande de Chicago.

Jack White, Arctic Monkeys, Bruno Mars y The Weeknd encabezan la lista de Chicago de este año. Vampire Weekend también están entre los grupos anunciados, marcando su primera actuación en vivo confirmada en cuatro años. Otros actos notables incluyen The National, All Time Low, Travis Scott, St. Vincent, CHVRCHES, Tyler the Creator, LL Cool J, Portugal. the Man, Greta Van Fleet, Lykke Li, Chromeo, y más. Además, Perry Farrell presentará su próxima atracción de Las Vegas, Kind Heaven.

We’re bringing The Weeknd, Bruno Mars, Jack White, Arctic Monkeys + more to Grant Park for #Lolla 2018! Grab your 4-Day Tickets and get ready for the party of the summer. https://t.co/JJzAOWVVnO pic.twitter.com/sNIpQBEgfA