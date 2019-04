El público de Madrid se vuelca ante The Script

Tres años después de su último concierto en España, la banda irlandesa The Script aterrizó en la capital con su gira 'Freedom Child Tour' para hacer disfrutar a todos sus fans. Anoche la sala The Black Box del Palacio Vistalegre fue testigo de un concierto en petit comité del que disfrutaron alrededor de unas 2000 personas, lleno de comentarios y gestos bonitos por parte de los integrantes del grupo.

Ella Eyre, cantante británica, fue la encargada de dar comienzo a la noche como telonera. Durante poco más de media hora hizo moverse a todos los asistentes con algunos de los temas de su álbum debut, 'Feline'. Eyre fue lanzada al estrellato cuando colaboró con la banda británica Bastille y más tarde con Rudimental, en un tema llamado 'Waiting All Night', que fue número 1 en las listas británicas y éxito de ventas en Europa y Oceanía.

Tras un descanso y unos pocos minutos de retraso, la banda irlandesa salió al escenario con ganas de hacer vibrar aquella pequeña sala con su sencillo 'Superheroes', tema que la gente no paró de corear al unísono. 15 fueron las canciones que sonaron en la noche del jueves en un concierto de poco más de una hora y media de duración, donde no faltaron las sorpresas y emotivos discursos.

La banda mostró su cercanía con el público en varios momentos, con el cantante Danny O'Donoghue agradeciendo en numerosas ocasiones e incluso bajándose a la pista mientras cantaba 'The Energy Never Dies', sin duda, uno de los momentos a recordar.

El día anterior la banda anunció en Twitter que en el concierto querían subir a alguno de los fans a cantar con ellos y les instaron a mandarles videos interpretando su single 'Rain'. Siendo fieles a su promesa, ayer eligieron a dedo a uno de los allí presentes que, casualmente, se llamaba igual que el cantante de la banda, Daniel. Juntos cantaron 'Rain' ante un Vistalegre que se rendía a sus pies, boquiabiertos con la interpretación de ese desconocido que tuvo unos minutos de gloria que, seguro, se grabaron en su mente para siempre.

No faltaron algunos de sus ya míticos éxitos como 'The Man Who Can’t Be Moved', 'For The First Time' o 'Breakeven'; como tampoco faltaron los momentos reivindicativos. Antes de cantar 'Arms Open', el guitarrista, Mark Sheehan, explicó que, a pesar de que en sus canciones suelen hablar de su propia experiencia, según se encuentra el mundo actualmente, sintieron necesaria la composición de una canción con un mensaje de amor e inclusión para ofrecer su granito de arena.

Sin duda fue un concierto lleno de emociones tanto para los allí presentes como para los componentes de la banda, quienes no pudieron evitar emocionarse al cantar 'If You Could See Me Now', dedicada a los fallecidos padres del guitarrista Mark y al también fallecido padre de Danny, el cantante. Al final del espectáculo, todo el público pedía una última canción: 'Hall of Fame', y tras ella, una larga ovación por parte del público culminó la noche, casi un minuto de aplausos ante lo que The Script solo pudo dar las gracias y prometer que volverán pronto, esperemos que en menos de otros tres años.

Ella Eyre fue telonera del grupo | Foto: Irene Izquierdo

Danny O'Donoghue | Foto: Irene Izquierdo