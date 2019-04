Fifth Harmony se separa indefinidamente

Camila Cabello, Lauren Jauregui, Dinah Jane, Ally Brooke y Normani Kordei coincidieron en la segunda temporada de The X Factor USA, y su química las unió creando Fifth Harmony. Con su primer single llamado Miss Movin´ On, el grupo logró el certificado de oro en Estados Unidos. A día de hoy, el videoclip oficial tiene más de 145 millones de visualizaciones en YouTube.

Poco a poco las chicas se fueron afianzando en el panorama musical mundial con premios y diferentes reconocimientos. El éxito las llevó a recorrer Estados Unidos y muchos otros países del globo, entre ellos España, para presentar sus trabajos.

No obstante, la explosión definitiva llegaría de la mano del tema Work from Home en febrero de 2016. La canción en la que colabora el rapero Ty Dolla $ign (pareja de Lauren) cuenta con más de 700 millones de reproducciones en Spotify. Además, el vídeo oficial del single del disco 7/27 con 1,8 billones de visualizaciones a día de hoy en YouTube, fue el cuarto más visto de todo el año 2016.

El adiós de Camila



Cuando todo parecía marchar sobre ruedas, en diciembre de 2016 llegó el bombazo. Camila Cabello anunció su separación del grupo para seguir con su carrera en solitario. La decisión de la artista de origen cubano fue defendida por una parte del fandom Harmonizer, y criticada por otro. Tras varias colaboraciones como solista con cantantes como Shawn Mendes en el tema I Know What You Did Last Summer, Cabello decidió emprender un nuevo camino. Casi año y medio más tarde Camila se ha convertido en toda una figura mundial. En enero de este año lanzó su primer álbum de estudio llamado Camila, y el single Havana en el que colabora el rapper Young Thug es ya una de las melodías más tarareadas de los últimos meses. El audio oficial de YouTube tiene más de 900 millones de reproducciones, y el videoclip oficial supera las 500 millones de visualizaciones en la misma plataforma.

Nuevo rumbo, y fin del trayecto

El 25 de agosto de 2017 se estrenó el primer disco 'post Camila' de Fifth Harmony, denominado Fifth Harmony. El éxito fue total desde el inicio y en verano gracias a la canción Down en la que colabora Gucci Mane, las cuatro chicas se llevaron el premio de Mejor Canción POP de los importantes MTV Video Music Awards. A pesar de los buenos números, poco a poco cada integrante fue probándose en solitario colaborando con otros artistas. Y el pasado lunes llegó la noticia que ningún Harmonizer quería leer, tras seis años unidas, las chicas anunciaron a través de sus redes sociales la separación por tiempo indefinido de Fifth Harmony.



Antes de comenzar el sendero de la carrera como solistas, 5H realizará los últimos conciertos del grupo que estaban programados: el 11 de mayo en Florida (Estados Unidos), 13 de mayo en San Juan (Puerto Rico) y 16 de mayo Reykjavik (Islandia). Únicamente el tiempo podrá determinar si la decisión de las chicas ha sido la mejor y sobre todo, la más acertada para sus carreras.