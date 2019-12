'5 Seconds of Summer' lanza la versión acústica de "Want You Back"

Tras el regreso después de un descanso de dos años y el estreno oficial de su nuevo single "Want You Back" hace poco más de un mes, el grupo australiano formado por Luke Hemmings, Calum Hood, Ashton Irwin y Michael Clifford ha lanzado una versión acústica de la misma canción, con su correspondiente vídeo, que mantiene los colores de neón del vídeo oficial con los cuatro componentes del grupo dispuestos en círculo tocando en una sala de lo más sencilla con luz muy tenue. La mencionada versión acústica está disponible para escucharla en Spotify.

5 Seconds of Summer está actualmente de gira con su 5SOS III World Tour y ya han visitado las principales ciudades europeas y han comenzado esta semana a dar conciertos en directo por Estados Unidos. Los australianos son un grupo acostumbrado a los grandes escenarios pero con este tour han querido probar algo diferente, los 26 conciertos que darán alrededor del mundo esta primavera son todos en salas de conciertos pequeñas y teatros, una forma de estar mucho mas cerca de sus fans y para todas aquellas seguidoras que tienen entradas una forma de disfrutar de conciertos mucho más íntimos, y también poder escuchar canciones que inéditas que se prevee que formen parte del nuevo álbum de estudio del grupo.

Halfway - ish through this tour and I’ve never been more exited about what we do. Thanks for all the love.

Love you x — Luke Hemmings (@Luke5SOS) 7 de abril de 2018

También es importante recalcar que aún no hay fecha para el lanzamiento del tercer disco de 5 Seconds of Summer, pero se rumorea que no tardará demasiado en llegar el anuncio oficial. Según se puede interpretar por un Tweet publicado en su cuenta oficial por Ashton Irwin, el álbum está ya terminado, "Hola, estoy escuchando el tercer album en el avión hacia América. Estoy muy orgulloso de los otros chicos, me encanta este nuevo disco. Es exactamente el disco que necesitaba y espero que vosotros también".