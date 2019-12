Ed Sheeran supera las 5.5 billones de reproducciones en Spotify

En los últimos días, Ed Sheeran ha batido un récord histórico y se ha convertido en el artista más escuchado de Spotify superando los 5.5 billones de reproducciones. Si ya cerró el año 2017 siendo el músico más escuchado y con mayor número de seguidores, esta noticia le ha situado en lo más alto de la historia de la plataforma musical.

Y es que el artista británico está en lo más alto de su carrera. A sus 27 años, el famoso músico pelirrojo ha vendido más de 22 millones de discos, además de los miles de sencillos y entradas a conciertos.

2017

Hace aproximadamente 10 años desde que apareció en el panorama musical, sin embargo su nombre no se nos empezó a hacer familiar hasta 2011 cuando estrenó su disco + (con temas como The A Team o Lego House) y desde entonces no ha dejado de ser un éxito de ventas. Concretamente, el pasado 2017 se situó como el artista con más discos vendidos con Divide, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, y a sólo unos días de su estreno, ya dominaba casi por completo las listas británicas, siendo suyas 16 de las canciones del top 20.

Además, con este disco logró superar las 50 semanas en el Top 20 Billboard 200, la lista que selecciona cuáles son los álbumes más populares semana a semana según su consumo general. Y con su tema Perfect (que además ha versionado en dos ocasiones con Beyoncé y después con Andrea Boccelli) consiguió el disco multi platino en más de 30 países, superando a los grandes Bruno Mars o The Weeknd entre otros.

2014-2016

En 2014 estrenó Sing su tema con Pharrel Williams y por primera vez logró el puesto número 1 en las listas de Reino Unido para después, con la publicación de su álbum X (Multiply) convertirse en el número 1 de más de 10 países de todo el mundo. 2015 culminó para Ed siendo el segundo disco más vendido en el país sólo por detrás de su compatriota Adele, que en ese año realizaba su gran vuelta a los escenarios desde Someone Like You. Y con varios premios bajo el brazo, concretamente los de Mejor Artista Masculino Británico y Mejor Álbum Británico en los Brit Awards los premios más importantes del panorama británico.

En Estados Unidos fue el primer álbum de Ed Sheeran que se coló en el número 1 del Billboard 200 y para enero de 2016 ya había logrado más de 2,21 millones de ventas en el país. Además, cuatro de sus singles tomaron posición entre los 20 temas principales del Billboard Hot 100 a lo largo del año: Sing (posición 13), Photograph (posición 10), Don't (posición 9) y Thinking Out Loud (posición 2).

Y finalmente en 2016 logró los galardones a Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal en los Premios Grammy por su tema Thinking Out Loud.

2011-2013

Fue en 2011 cuando, pese a que ya llevaba años en la música, el mundo comenzó a reconocer el nombre de Ed Sheeran gracias a su sencillo The A Team, que nada más salir a la luz se coló en el tercer puesto de la lista de sencillos británica y en el puesto 16 de la Billboard Hot 100. Estrenó su álbum + (Plus) en este mismo año, pero no fue hasta 2012 cuando logró posicionarse como el tercero más vendido del Reino Unido.

En los Brit Awards 2012, Sheeran logró los galardones a Artista Revelación Británico y Solista Británico Masculino y actuó en los Juegos Olímpicos de Londres donde interpretó una versión de Wish You Were Here de Pink Floyd.

Además, desde marzo hasta septiembre de 2013 actuó como telonero de su amiga Taylor Swift durante su gira Red. Y en noviembre de este mismo año publicó I See Fire, un tema que se incluyó en la película de El Hobbit y que le valió encontrarse en el top 20 de las listas de múltiples países europeos.