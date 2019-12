Vance Joy confirma: en octubre estará en concierto en Madrid

Vance Joy es uno de los cantantes y compositores con más proyección mundial en los últimos años, y aunque es poco conocido en nuestro país, cada vez son más los fans que le van surgiendo.

Ya en 2014 se dio a conocer con su primer álbum 'Dream Your Life Away' y sobretodo con su single 'Riptide', con el que, además de entrar en varias de las listas de éxitos de Reino Unidos, Estados Unidos y otros ocho países más, cautivó incluso a la cantante estadounidense Taylor Swift, quien le contrató de telonero para su 'The 1989 World Tour'.

El pasado mes de febrero, el australiano sacó a la venta su segundo álbum de estudio, 'Nation of Two', de la mano de Atlantic Records y presentó su primer single 'Lay It On Me'. El disco está compuesto por trece canciones que seguro que, en su tan particular estilo indie-folk, cautivarán a todo el que las escuche.

Con el single, 'Lay It On Me', ya ha alcanzado el Platino en su país, Australia, y además el número uno en otros países como Estados Unidos. Además, el disco alcanzó el número diez en el Billboard Hot 20 y aquí en España, se encuentra entre los treinta más reproducidos en plataformas de streaming.

Para no perder la oportunidad de presentar su álbum en persona, Vance Joy vino a España en marzo para realizar un showcase en el que estuvieron invitados varios medios de comunicación y algunos fans. Fue entonces allí cuando anunció que en su gira europea pasaría por España el 25 de octubre, en una única fecha en el teatro Joy Eslava.

Ahora acaba de empezar la gira norteamericana de su 'Nation of Two Tour', con la que ya ha pasado por varias ciudades europeas, y con la que el pasado domingo y este siguiente, debutó en el conocido festival Coachella, celebrado en Indio, California.

Para su concierto en Madrid, las entradas ya se encuentran a la venta en Livenation y Ticketmaster y su precio es de 20€ (más gastos de distribución).