Fallece el DJ Avicii a los 28 años

A los 28 años de edad, Tim Berglund o Avicii como se le conocía a nivel internacional, ha muerto en Mascate, capital de Omán, tal y como ha indicado su representante en un breve comunicado: "Con profunda pena anunciamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado sin vida en Mascate, Oman, este viernes 20 de abril por la tarde. La familia está devastada y piden a todos que por favor se respete su privacidad en esta época difícil. No se harán más declaraciones".

Avicii había logrado convertirse en uno de los grandes DJ de la época a nivel internacional y es que desde que en 2011 se posicionara como el sexto en la lista de mejores DJ del mundo gracias a su tema Levels, su éxito fue imparable y llegó a convertirse en cabeza de cartel de los mayores festivales del mundo.

Después llegó su disco True y con él dos temas que no pararon de sonar en las radios, las discotecas y los escenarios: Hey Brother y Wake Me Up, que además le llevaron a posicionarse como el tercer mejor DJ a nivel mundial. Entre muchos artistas, hizo grandes colaboraciones con Imagine Dragons, Coldplay o Rihanna, y en 2015 publicó el que sería su último álbum de estudio Stories.

Poco después y pese a su juventud, en 2016 anunció su retirada de la música lanzando un comunicado para todos sus seguidores en el que les decía: “Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero estos no han llegado sin golpes. Me he convertido en un adulto mientras he crecido como artista, he llegado a conocerme mejor a mí mismo y a darme cuenta de que hay muchas cosas que quiero hacer en mi vida. Tengo un gran interés en diferentes áreas pero muy poco tiempo para explorarlas.". Afirmaba, además, que tras un viaje en carretera a través de Estados Unidos se había dado cuenta de que era el momento de realizar el cambio por el que había luchado durante tanto tiempo y que pese a que agradecía todo lo que la fama le había otorgado, necesitaba tiempo para su vida personal. El DJ nunca cerró definitivamente la puerta de la música, pensaba dedicarse a escribir y a "hablar con sus fans a través de ella" pero hablaba de una hipotética vuelta a los escenarios muy lejana.

Finalmente, Avicii realizó su último concierto en Ushuaïa Ibiza en agosto de ese mismo año, una actuación que ahora quedará para siempre grabada en la memoria de todos los asistentes.