¿Call Of Duty: Black Ops 4 no tendrá Campaña pero si un Battle Royale?

Ya está confirmado que la próxima entrega del shooter bélico de Activision será Call of Duty: Black Ops 4, pero de momento hay muy poca información sobre el título más allá de un teaser revelado hace algunas semanas. Lo que no faltan son rumores y los últimos son bastante sorprendentes.

Call of Duty: Black Ops 4 rompería la tradición de incluir un modo campaña convencional, según recoge Polygon en base a unas fuentes anónimas cercanas al desarrollo del juego. Atendiendo a este rumor, "conforme se aproximaba la fecha de lanzamiento de Black Ops 4, fue evidente que no daría tiempo a completar el desarrollo de la campaña individual". Al parecer no hay tiempo para desarrollar este modo antes del 12 de octubre y la cercanía del lanzamiento de Red Dead Redemption 2 (26 de octubre) hacen muy difícil un retraso.

El portal dedicado Charlie Intel, una de las fuentes con mayor historial de rumores y filtraciones sobre la serie Call of Duty, insufla credibilidad al artículo de Polygon indicando que ya habían oído algo al respecto el mes pasado. Además, indican que el estudio de apoyo Raven Software estaría añadiendo también un modo battle royale a Call of Duty: Black Ops 4 para reforzar la ausencia del modo campaña. Activision ha emitido un comunicado al respecto: "No comentamos acerca de rumores ni especulaciones. Presentaremos Black Ops 4 el 17 de mayo". Call of Duty: Black Ops 4 llegará el 12 de octubre a PC, PS4 y Xbox One."

¿Habrá un Battle Royale en el nuevo COD?

No hay duda de que se trata del género de moda de los videojuegos. Como pasó con la fiebre de los MOBA hace unos años, ahora es el turno de caer en paracaídas en una remota isla para dirimir quién se merece cenar pollo esta noche. PUBG y Fornite, con sus grandilocuentes números de jugadores, beneficios y espectadores, parecen ser el faro que marca el camino de desarrolladoras tan grandes como Activision. Los chicos de Raven Software, que han estado en todos los Call of Duty desde el primer Black Ops y fueron los responsables de Modern Warfare Remastered, se estarían encargando del desarrollo de este hipotético modo battle royale.