Ariana Grande estrena 'No Tears Left To Cry'

Tras una larga gira en 2017 para promocionar Dangerous Woman, la estrella americana decidió tomarse un respiro para descansar y pasar tiempo con la familia y amigos. Pero Ariana ha regresado, y lo ha hecho por la puerta 'Grande'. La semana pasada lanzó su nueva canción No Tears Left To Cry, y en unas horas se convirtió oficialmente en un 'pelotazo'.

A día de hoy el vídeo oficial en YouTube supera las 30 millones de visualizaciones. No obstante, eso no es todo. La canción logró colocarse como la número uno en iTunes en varios países entre los que se encuentran: Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña, Canadá e Irlanda. 24 horas después del estreno, Grande sorprendió al mundo interpretando No Tears Left To Cry en directo en el famoso Festival de Música y Artes de Coachella Valley (California, Estados Unidos). El DJ noruego Kygo cedió su escenario y protagonismo a la cantante de Florida durante unos minutos ante los miles de seguidores que se dieron cita en el evento.

Cuenta atrás para el nuevo disco

Este single supone la primera piedra del nuevo y esperado cuarto álbum de estudio de Ariana Grande. Aunque a día de hoy no hay noticias oficiales sobre fecha de lanzamiento y título, se prevé que pronto puedan conocerse más detalles del trabajo de la americana.

Tras Yours Truly (2013), My Everything (2014) y Dangerous Woman (2016), el cuarto álbum de una de las artistas más influyentes de la última década está cociéndose para que todos los fans puedan disfrutarlo próximamente. Los dos últimos discos de Ari vinieron acompañados de sendas visitas a Barcelona para actuar como parte de la gira mundial. Por lo tanto, muchos seguidores y seguidoras de España estarán pendientes de cualquier novedad al respecto.

Lo único que se puede asegurar es que Ariana Grande ha vuelto al mundo de la música con ganas de seguir deleitando al mundo con su voz y su música.