Guía VAVEL Eurovisión 2018: representación española en el certamen

Cannes (Francia) y el año 1961 fueron el inicio de la historia de amor y música de España con Eurovisión. Conchita Bautista presentó a España en el viejo continente con Estando Contigo. La novena posición (en aquella edición había 16 participantes) fue el debut de nuestro país en la que a día de hoy es la competencia musical más importante de Europa.

Poco tardó un representante español en triunfar, de hecho, Massiel y su La,la,la en 1968, y Salomé con Vivo cantando en 1969 brindaron dos triunfos consecutivos a nuestro país. Desde aquellos mágicos años 60 ningún artista español se ha llevado el "gordo" de Eurovisión.

A lo largo de los años la variedad musical ha sido tan sonada y diferente como lo ha sido la clasificación final en cada edición. Repasando los últimos representantes españoles y sus resultados desde 2013, sería muy complicado situar a España en un lugar del ranking del festival.

"Cal y arena" a partes iguales

En 2013 El Sueño de Morfeo con el tema Contigo hasta el final quedó en penúltimo lugar. Esto creó una necesidad de mejoría que no tardó en llegar puesto que al año siguiente Ruth Lorenzo volvió a meter a España en el top 10. Dancing in the Rain supuso el regreso a la élite. Pero estos últimos tres años todo se ha parecido mucho más a una pesadilla que a un sueño.

Edurne (Amanecer) quedó en el puesto 21 de 27 participantes en 2015. Al año siguiente Barei y su Say Yay bajaron un puesto (número 22 de 26 participantes). Pero sin lugar a dudas el último puesto de Manel Navarro (Do it for Your Lover) en la edición del año pasado celebrada en Kiev (Ucrania) hizo que los eurofans tocaran fondo.

Sería difícil imaginarse de nuevo un país ilusionado con poder triunfar en Eurovisión, pero Tu Canción de Alfred García y Amaia Romero ha conseguido enamorar a España. El dúo conocido por su éxito en el concurso de Operación Triunfo llega a Lisboa con la intención y la ilusión de poner Europa a sus pies, y a España en su sitio, el de los países top del certamen. La cuenta atrás para el desenlace de la historia va avanzando, y pronto se conocerá el veredicto europeo.