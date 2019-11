James Arthur publica nuevo single: “You Deserve Better”

James Arthur está de vuelta y con dos canciones lanzadas de manera simultánea, “You Deserve Better” como nuevo single y “At My Weakest” para acompañar. La primera suena a éxito desde la primera vez que la escuchas. El tema que ha sido compuesto por James, junto con Camille Purcell y TMS, muestra una conmovedora letra en la que le dice a un amor que estará mucho mejor sin él, “You deserve better, better than me. Might be what you want, but I want you to see you're better off without me in your life” (“Te mereces algo mejor, mejor que yo. Puede que sea lo que quieres, pero quiero que veas que estás mejor sin mí en tu vida”), dice en el estribillo; y acompañado de una melodía con guitarras funk, que la hace sonar diferente.

Ambas canciones ya están disponibles para descargar o escuchar en streaming en las principales plataformas online como Spotify, Apple Music, Amazon Music, iTunes Store o Google Play, entre otras.

El anterior single publicado por el británico había sido "Naked" en el mes de diciembre del año pasado y se convirtió en un gran éxito global, con más de 100 millones de reproducciones en todo el mundo y más de 85 millones de reproducciones en YouTube.

La realidad es que los dos últimos años han sido de ensueño para el británico, que consiguió dos nominaciones a los BRITS y un American Music Award en 2017 al mejor artista revelación. Su disco “Back From The Edge”, publicado en octubre de 2016, subió directo al número uno de las listas británicas y ha conseguido varios discos de platino en todo el mundo. También el primer single del mencionado álbum, “Say You Won’t Let Go”, venció más de 9.6 millones de copias y consiguió más de 2 billones de reproducciones en streaming. Además, fue número uno de las listas del Reino Unido durante tres semanas y también consiguió ser cabeza de la lista de Estados Unidos de radio.

Pero, por el momento, habrá que seguir esperando porque aún no hay información oficial sobre fecha de lanzamiento de su próximo álbum, aunque se prevé que no tarde demasiado en sacarlo a la luz.

Letra completa de “You Deserve Better”:

I'm just not sure my heart is working

And yours is beating double time

Deep down you know I ain't even worth it

It's not enough, babe, all I do is make you cry

Like ooh-woah, ooh-woah

I know I do this every time

Like ooh-woah, I know

That I just got to say what's on my mind

You deserve better, better, better than me

Might be what you want, but I'm not what you need

You're better, better than you even realize

You deserve better, better, better than me

Might be what you want, but I want you to see

You're better off without me in your life

And I hope you'll find somebody else

That'll love you like nobody else

And I hope he gives you something real, oh, I love you still

But you deserve better, better, better, better

Give up on me, 'cause, babe, I'm hopeless

The more it hurts, the more it's right

You know I loved, I just never showed it

It'll be too late when you're with some other guy

Like ooh-woah, ooh-woah

I know I do this every time

Like ooh-woah, I know

That I just got to say what's on my mind

You deserve better, better, better than me

Might be what you want, but I'm not what you need

You're better, better than you even realize

You deserve better, better, better than me

Might be what you want, but I want you to see

You're better off without me in your life

And I hope you'll find somebody else

That'll love you like nobody else

And I hope he gives you something real, oh, I love you still

But you deserve better, better, better, better

Might be what you want, but not what you need

Baby, oh yeah

You deserve better, better, better than me

Might be what you want, but I'm not what you need

You're better, better than you even realize

You deserve better, better, better than me

Might be what you want, but I want you to see

You're better off without me in your life

And I hope you'll find somebody else

That'll love you like nobody else

And I hope he gives you something real, oh, I love you still

But you deserve better, better, better, better.