Resumen conferencia Sony E3: detalles de Spider-Man y The Last of Us Part II

Sony sigue asombrando con su contenido exclusivo en camino, la empresa madre de la PlayStation 4 demostró en su conferencia de prensa el pasado lunes en la E3 que tiene mucho por entregar a sus fieles seguidores en los próximos meses.

Demostración de The Last of Us Part II

Entre lo destacado de la conferencia, se mostró material de juego de The Last of Us Part II, la continuación de uno de los colosos más brutales que se ha creado en la historia de los videojuegos. Se presenta a Ellie mayor y en una fiesta que le hace recordar enfrentamientos violentos contra sobrevivientes de la infección. Se ven nuevas mecánicas y estrategias para poder derrotar a los rivales, incluyendo flechas explosivas, esconderse bajo vehículos y esquivación de golpes que hacen el combate más fluido y natural. No se dieron mayores detalles de la historia del juego ni se mostró Joel, protagonista del primer juego, por lo que Sony se guarda sus cartas hasta más adelante. Aún no se ha especificado una fecha de lanzamiento.

Más de Spider-Man

Insomniac Games va muy en serio con su sandbox inspirado en las aventuras del tejerredes de Nueva York. Aliados con Marvel Comics, se ha presentado nuevo material del próximo gran juego de superhéroes. En este se ve a Spider-Man en una aventura peligrosa, mostrando el potencial visual y mecánico del juego. Para aumentar la atracción del juego se muestran villanos históricos del trepa muros, los cuales hacen pensar que la campaña requerirá de varias horas de empeño. En este aparecen Electro, Rhyno, Scorpion, Vulture y Mr. Negative. En otros vídeos, se ha profundizado en el uso de gadgets y la importancia de la telaraña durante el combate y el recorrido a mundo abierto.

Tráiler de Death Stranding

Una de las propuestas más ambiciosas de Sony se ha presentado y ha demostrado que va muy en serio para arrasar con el mercado. Death Stranding ha exhibido una gran belleza visual y entornos bien detallados para hacerlo una experiencia original con deleite para los ojos. Inspirado por el legendario Hideo Kojima e interpretado por los actores de renombre Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux y Lindsay Wagner; Death Stranding promete ser de las mejores creaciones en la historia de la industria.

Otros anuncios

Entre todo su repertorio, Sony ha presentado Ghosts of Tshushima de Sucker Punch con una gran belleza artística y técnica, por lo que los creadores de Infamous prometen entregar un gran producto. Se anunció la segunda parte de NIOH, aunque sin fecha ni gameplay. Se hizo oficial la adición de un nuevo modo para God of War, con todas las mejoras para Kratos aunque con mayor dificultad. Se ha hecho oficial la remasterización de Resident Evil 2 apta para jugar en la mejor definición posible.

From Software presentó su nuevo juego especial para PlayStation VR, llamado Déraciné. El DLC "Forsaken" llegará el 4 de septiembre para añadir misiones y nuevos modos de juego al Destiny 2. Y para aumentar la emoción por Call of Duty: Black Ops 4, Sony volvió gratuito el Black Ops 3 únicamente durante la noche del 11 de junio para usuarios de PlayStation Plus, además, se entregarán cuatro mapas nuevos a los jugadores de Black Ops 3 que reserven Black Ops 4.