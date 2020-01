Críticas en 60 segundos: ‘Suzanne Vega - Tales From the Realm of the Queen of Pentacles'

En 1987, cuando tomó al mundo por sorpresa con "Luka", una canción en primera persona de tono sombrío, pero accesible, que se refería a un niño golpeado, Suzanne Vega estableció las bases definitivas de una carrera donde dos elementos brillarían por las siguientes tres décadas: la estupenda maleabilidad para jugar con las palabras, versando sostenidamente como muy pocos artistas folk-rock americano han podido lograr hasta la fecha, y el efecto espacioso, abierto de la guitarra acústica, siempre a tono con el aspecto introspectivo de su impronta lírica.

Desde entonces, e incluso previamente -el álbum homónimo de 1985-, la cantautora construyó una reputación devota a mantener e intensificar esas premisas. No sin antes zambullirse en otras alternativas -Days of Open Hands (1991) y más notoriamente Nine Objects of Desire (1996)-, el fuerte de Vega ha sido contar historias.

Tales From the Realm of the Queen of Pentacles (2014), su octavo disco de estudio, alimentó todavía más su oficio de narradora. Incurriendo en una acuarela temática mística, los toques de clima ancestral combinan con algunas huellas propias ya rastreables en esfuerzos anteriores -los aplausos en Jacob and the Angel, el banjo/amalgama en Song of the Stoic-, solo por citar algunas.

Quienes, acostumbrados a la peculiar visión de la artista neoyorquina, busquen en Vega un viaje desde -primariamente- las letras, no se decepcionarán. La ficción, la afición por describir pequeños mundos en las canciones, no deja de ser el vehículo predilecto de su arte. Hasta la llevó a encarnar a la escritora Carson McCullers en una reciente obra de teatro y su posterior álbum conceptual. Como fuere, Vega respira a través de los contornos literarios que entre trabajos no hacen más que enriquecer su legado musical. Uno cuya especificidad la convierte en cada vez más personal.

Título: Tales From the Realm of the Queen of Pentacles

Artista: Suzanne Vega

Discográfica: Amanuensis Productions

Fecha de publicación: 18 de febrero de 2014

Género: Folk Rock