Fortnite no estará disponible en Google Play Store

Mientras que Fortnite sigue siendo el juego más popular del mundo en la actualidad, su expansión no para y pronto estará disponible para dispositivos Android, meses después de haber sido liberado para los usuarios de iOS, quienes ya han podido disfrutar del Battle Royale desde hace un buen tiempo.

Sin embargo, el siguiente paso no podrá darse de la manera que todos esperarían, dado que, Fortnite no estará disponible en la tienda de Android, la Google Play Store. Pero eso no es un motivo para temer, pues el free-to-play sí llegará a los móviles Android, el cual podrá descargarse desde el sitio oficial de Epic Games por medio de un instalador.

Aún no hay fecha de lanzamiento para Android.

El mismo fundador de Epic Games, Tim Sweeney, fue quien declaró que la empresa no estaba de acuerdo con las tasas que exige la tienda a los creadores de juegos, siendo de un 30%, además, desea que la compañía mantenga una buena comunión con los usuarios, dejando de lado una tienda como intermediario, afirmando que de no ser por las limitaciones impuestas por Apple, también habrían tomado dichas medidas para los dispositivos iOS.

Hasta ahora no se ha hecho oficial ninguna fecha de lanzamiento de Fortnite para Android y solo se especula sobre los terminales que podrían reproducirlo sin dificultades. Un rumor fuerte sobre su salida es que será exclusivo para el Samsung Galaxy Note 9 por una limitada cantidad de días, promocionando el nuevo móvil de la empresa.

Pronto habrán nuevos detalles del lanzamiento del Battle Royale para Android, sus usuarios esperan con mucha ansiedad por detalles y por el juego en sí, pronto nuevas noticias de Epic Games.