Entrevista a Javier Robles: ''El #NewVAVEL va a cambiar el concepto de como se usa un medio de comunicación''

Javier Robles (28 de septiembre de 1985, Madrid) es el CEO de VAVEL Media. Cuentan quienes le conocen con cierta profundidad que lo primero que suele transmitir siempre es cercanía, alegría, confianza y humildad. Que parece fácil admirarlo. Que es una persona con un aura especial y eso se percibe en las primeras palabras que se intercambian con él. Que tiene ese algo. Que es de los que no se rinden ni aunque suba la marea y el viento sople a contracorriente, con más fuerza que nunca. Que es de los buenos, de los de verdad, de los que se aprende.

Javier nació y se crió en uno de los barrios más humildes de Madrid y, como miles y miles de chavales, tuvo un sueño. Estudió la carrera de Periodismo y, tras un paso breve pero de feroz intensidad en diferentes ámbitos del panorama comunicativo nacional, se dedicó a intentar mejorar y dar una voz a otras personas en una visión diferente del periodismo deportivo con voluntad, humildad y el sacrificio de dedicarle su juventud. Desde entonces Javier fundó VAVEL, esta casa, que está a solo unas horas de vivir el momento más importante de su historia.

La vida a veces sorprende y es agradecida con quienes la honran y deciden que están aquí para cumplir una misión, y no de paso. Con los que llegan para dejar huella. La vida es indescifrable. Por eso, cual milagro con aroma a polvos mágicos, aquí estamos, 10 años después, escribiendo aquella página que siempre ansiamos escribir con el ambicioso deseo de que sea la primera de muchas. VAVEL ha demostrado, de la mano y filosofía de Javier, que no se rinde ni lo hará jamás. Quedan horas para demostrar el porqué.

Una década de su vida lleva Javier dedicada en cuerpo y alma al sueño de la Torre de Babel, una década de alegrías e ilusiones, de sacrificios, de trabajo, de esfuerzos inimaginables, de 16 horas al día de trabajo. Sin vacaciones, sin navidades y sin veranos, sin primaveras ni otoños. Y en especial cinco años, desde septiembre de 2013, fecha en la que se puso la primera piedra del #NewVAVEL, que han sido como cinco largos inviernos.

Cinco inviernos donde se prometía a sí mismo acabar lo que empezó, por mucho que la mente dijera ''basta'' y que el cuerpo dijera ''hasta aquí''. Sin descanso. Hoy terminó el invierno de VAVEL, que deja atrás un maravilloso camino repleto de contenidos que intentan honrar a las letras y hazañas que nunca pensamos alcanzar, pero también un esfuerzo titánico que hasta hoy nadie podía ni tan siquiera imaginar. Hoy comienza la primavera y los árboles rebosan hojas bellas y azuladas, el Sol calienta y sus rayos arrojan luz, y la alegría inunda una redacción que le dedica su vida a este proyecto donde cada día Javier, el Consejo de Dirección y el grupo de Editores les enseña que no se deben rendir, que hay que luchar con esfuerzo por los sueños, por utópicos que parezcan, porque algún día la vida va a ser justa y los hará realidad.

Y es así como el sueño de un adolescente se va a convertir más que nunca en realidad. El #NewVAVEL llega para revolucionar el mundo de los medios de comunicación y nadie mejor para explicarlo, expresarlo y detallarlo que la persona que ha sacrificado diez años de su vida, cinco de manera casi obsesiva, para tornarlo en realidad. Así es el Javier Robles persona, periodista y soñador, el alma máter de VAVEL.

Pregunta. Quien ha podido probar el #NewVAVEL dice que es algo nunca antes visto. ¿Por qué lo cree así y cuál es el trabajo que le ha llevado a idear este ambicioso proyecto y, después, llevarlo a cabo?

Respuesta. En el año 2013 me propuse un desafío: evolucionar el concepto de lo que en nuestra época ha venido significando lo que es un medio de comunicación para todo el mundo, y por lo tanto, crear algo nuevo, abriendo VAVEL a todos los públicos, y asegurando el que nos volvamos a ver, generando en lugar de un simple medio, lo que vais a ver en el #NewVAVEL.

El proyecto empezó en septiembre de 2013. Hemos vivido

cuatro años y medio de lucha infatigable llevada con la máxima confidencialidad, donde hemos perdido y hemos ganado batallas. Y la hemos vencido desarrollando lo que en su inicio era un sueño, un imposible para nosotros.

Toda aquella persona que ha dedicado tal tiempo a una obra sabe que la fulgencia del talento está en su constancia y que sólo en ella es donde el talento siempre vence.

Los medios tradicionales siguen en la época que me gusta llamar “pre-Netflix” apoyados por Google. Con el estreno entramos en territorio por descubrir y su influencia va a ser de largo alcance a nivel global.

P. ¿Qué les puede adelantar a sus lectores?

R. He visto muchos estrenos - humo. El #NewVAVEL ha superado de forma taxativa las expectativas de todas las personas que lo han visto. Lo he visto en el brillo de sus ojos. Por lo que lo digo interiorizado: todo va a cambiar. Apostamos lo que haga falta.

Todo lo que puedo puedo adelantar para no romper ninguna sorpresa es que VAVEL no va a lanzar un rediseño. VAVEL va a lanzar un punto y aparte en el sector de media y su concepto, cambiando de raíz el cómo se usa un medio de comunicación. A partir de este día nada volverá a ser como antes con el #NewVAVEL.

P. Usted lleva casi cinco años, desde septiembre de 2013, trabajando de forma incansable, en silencio, igual que creó VAVEL, en este proyecto que este lunes ve la luz. ¿Qué se la ha pasado por la cabeza y cuáles han sido los momentos más duros? Seguramente ha habido días muy difíciles que le han hecho pensar en que no era posible.

R. Sí, porque cuando das la palabra de que todo va a ir bien, y ves que no depende solo de ti, la situación a veces te puede llegar a superar. Me he levantado porque como bien dices la mayoría del tiempo he estado solo con esto y no podía permitir que el niño que hice crecer quedara en standby, con la tracción en línea.

Me he planteado varias veces en parar por mera física, tiempo que he perdido de poder estar con mis seres queridos, dinero que nunca he podido ganar y podría tenerlo fuera, y que ahora debo, porque los ''Sólo con una idea. Vamos a romper el techo de los medios de comunicación'' medios de comunicación sin respaldo y Adsense no son rentables, por eso cierran todos, y vivir como todos los demás, que es algo que no he podido hacer. Se me han pasado los años como si aún tuviera 20. Ni me he dado cuenta. Pero la persistencia y el esfuerzo que a veces no sé ni de donde saco, el apoyo de todas las personas que forman VAVEL, creo que hará que este sacrificio merezca la pena.

Siempre hemos tenido la gran dificultad de ejecutar nuestras ideas por la falta de recursos con la que contamos, y creo y aprovecho para sincerarme y hablar abiertamente de algo que nadie sabe hasta ahora y que me ocurrió, ya que puede servirle mi experiencia a otras personas que crean que todo el monte es orégano, y que lamentablemente cada vez va a ser más común en los próximos años por las rutinas que tenemos en el mundo de hoy.

Quien me ha visto trabajar, me avisó. Desde el año 2015 he sufrido ansiedad. Algo que no entiendes hasta que no te pasa. Entiendo que provocada por el sobresfuerzo que me meto, emociones como el estrés acumulado, el no parar cuando estaba cansadísimo y seguir y seguir, el no dormir bien siempre pensando en algo pendiente, lo que nos ha costado avanzar (hemos tratado con cientos de informáticos en el camino junto al trabajo que yo he programado) y sobre todo entiendo, por las palizas durante tantos años de 16 horas trabajando diarias en esto. Creí que era de hierro, pero al igual que le pasa al cuerpo en los trabajos físicos, hay que cuidar la mente en los trabajos mentales, ya que también se cansa y te transmite su forma de parar. Mi contradicción es que no he podido parar. Era como dejar que el edificio se hiciera viejo hasta poder agrietarse y no iba a permitirlo. Y estar como si te ahogaras o con el diafragma tirando y duro como nada cada vez que coges el ordenador es algo muy jodido. Lo he dado absolutamente todo por poner nuestra visión encima de la mesa.

Y, por fortuna, puedo decir que todo esto queda atrás. El #NewVAVEL está terminado.

P. De un recién graduado en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos a miles de personas. De una habitación en un barrio humilde del sur de Madrid a todos los rincones del planeta. Desde su comienzo, VAVEL ha expandido su filosofía de la mano de Javier Robles día tras día. ¿Cómo lo ha logrado?

R. Con esfuerzo, valentía, fuerza y confianza ante un escenario hostil. Y punto.

P. Cuando el #NewVAVEL vea la luz todo el mundo sabrá que VAVEL va muy en serio, pero… ¿Tiene techo? ¿Qué espera que les depare el futuro como medio de comunicación y referente en la innovación del nuevo periodismo?

R. Hay un problema en el sector que está en el retorno del lector. En medios y blogs la tasa de rebote está entre 60% y 80%, lo que quiere decir que de cada 10 lectores vuelven de dos a cuatro como mucho.

Este es el techo que tiene un medio y vais a ver que el techo de un medio es lo que vamos a romper.

Creo que en el efecto que va a provocar como una herramienta de transformación útil, y que no va a parar de evolucionar una vez se desnude.

Javier durante la entrevista

P. VAVEL habla y está convencido de poder aportar una nueva visión que cuaje en el periodismo tanto en su discurso como en sus actos. ¿Respecto al resto de medios convencionales, qué es aquello que hace a VAVEL diferente a los demás?

R. Como dicen en el Sur, la verdad. Este medio tiene verdad. No somos un copia y pega. Tenemos una personalidad que se transmite. Al final, VAVEL es un milagro que nadie esperaba y hemos creado. Como también dicen en el Sur, que Dios le guarde.

¿Qué hace diferente a VAVEL de los demás? Siempre digo que este medio tiene alma, que está vivo, que quiere y lucha por cambiar algo, nunca quejándose, siempre ejerciendo una política de acción. Que VAVEL es un movimiento. Un vehículo de transformación.

Los cambios no siempre son buenos, la moral tampoco. Siempre hay que tener un poco de picardía, sana. Para cambiar algo de verdad no se debe ser moralista, porque todo pasa factura y nadie es perfecto. Nosotros respetamos a todos los competidores, pero en el periodismo nacional hay un gran cainismo que ojalá un día desaparezca para siempre, y sabemos que hay muchas personas que desean que esto termine. Simplemente estamos poniendo un discurso diferente encima de la mesa y para ello creamos un lugar al que dedicamos nuestra vida para darle latido.

No creemos que los valores de ese intermediario entre lo que pasa y quien quiere saber lo que pasa, que somos los periodistas deba basarse en que sus representantes compitan encorsetados en ser los más cipotudos, en ciertos valores muy machistas, provocados seguramente por una falsa competencia mal entendida. Hay agentes

que juegan sucio, que no respetan la personalidad de otros medios y pisan sus innovaciones con sus presupuestos, además de ser así también en las relaciones entre compañeros. Parte de la nueva generación son al final niños que aprendieron de otros niños más mayores y no se ha terminado de desconectar con los vicios del pasado, aunque evidentemente soy optimista.

En VAVEL creemos en el argumento como valor capital. No es lo mismo que te miren porque grites, que seguro que lo hacen, a que te miren para escucharte, que es más difícil, pero infinitamente más meritorio. Y eso a largo plazo, suma.

Como decía en una pregunta anterior, creo que los medios siguen viviendo en la época “pre-Netflix” basados en su supervivencia, alianzas pasadas, clientelismo con Google y demás tiranos tecnológicos. La prensa no está luchando por crecer, está luchando por su vida. Por eso gritan sin parar.

El caso de Google hay que explicarlo. Es dramático para los medios, porque detrás de la sonrisa y el marketing simpático que intentan transmitir desde San Francisco,el buscador que más vidas y negocios ''Hay sorpresas preparadas que van a ser fascinantes'' ha roto por su criterio incontestable, que es el único válido, donde en su sede prima una escenografía infantil cuyo símbolo es un parque lleno de piruletas y androides, ha perdido todos sus valores iniciales, pareciéndose enormemente a como en el pasado ya hizo Microsoft, controlando en una dictadura digital las barreras de entrada a los mercados que gobierna, que van desde cualquier comercio a medios, viajes, hostelería... En fin, casi todo. Es la fuente de la que bebe cualquier persona con un móvil u ordenador.

Y en esto estamos todos de acuerdo: el Síndrome de Estocolmo. Google tiene controlados y secuestrados a la mayoría de negocios digitales del mundo contra su voluntad.

En el sector media, antiguamente las personas iban al kiosco. Hoy, Google controla el periodismo, es el único kiosco mundial, y la prensa ha quedado totalmente secuestrada por este síndrome, intentando solo agradar a su propio secuestrador. Lo intentan por las malas, por las buenas, pero desde el medio más grande del mundo al recién creado la mayoría de sus lectores e ingresos dependen de las búsquedas en este buscador. Y cuan peligroso es este monopolio. Es como que todo el mundo bebiera de la misma fuente. Si te cortan el agua...

Respecto al acceso a los contenidos, tras las denuncias de los editores, tradicionales, remarcando que esa palabra no engloba a todo los editores, sino a las cabeceras de grandes grupo de comunicación con influencia, Google ha generado un oligopolio de tráfico hacia ellos en el módulo de Noticias Destacadas que cambió tras el acuerdo con estos editores tradicionales. El nuevo algoritmo ha creado una gravísima barrera de entrada para los medios emergentes.

El algoritmo de noticias destacadas de Google Search es un algoritmo fabricado a medida de los medios tradicionales, algo lejano a ese principio fundacional de Google (escrito en su declaración de intenciones) de igualdad de oportunidades y de la calidad por encima de la cantidad, y de ser la Suiza del contenido, una plataforma neutral.

Yo he estudiado el algoritmo a fondo, he hablado con muchos profesionales. He hablado con ellos y les he pedido que recapaciten. Pero no ha sido posible aún, hace falta una socialdemocracia en ese buscador totalitario digital que se ha formado.

P. Lleva más de diez años trabajando sin descanso en el gran sueño de su vida y, a día de hoy, en el de muchas otras personas que le acompañan cada día. ¿qué se le pasa por la mente y qué siente en estos momentos tan especiales para usted?

R. Siento una paz tremenda. Una misión cumplida.

P. VAVEL se ha estado codeando con transatlánticos con infinidad de recursos como Marca o As durante años. ¿Cree que el #NewVAVEL sorprenderá a todos esos medios convencionales y les permitirá plantarles cara e, incluso, con el tiempo, superarlos?

R. Hay que ser realistas. La intención de cualquier medio siempre es llegar a superarlos. Marca y AS son monstruos, pero que prácticamente siguen haciendo lo mismo desde desde que de niño yo iba todos los días a comprar el AS al kiosco.

En mi forma de verlos, no les veo como antes, han bajado muchos niveles. La jugada de AS y Alfredo Relaño tras entrevistarle en nuestro periódico, de copiar meses después de esa entrevista donde conoció a fondo la web, desde el diseño hasta el principal valor de VAVEL, lo cual le da hasta su mismo nombre (ser el periódico internacional desde 2008), abriendo ediciones (no he visto a L’equipe abrir en español) y aparentar que están innovando, fue de equipo muy pequeño por parte de AS.

Los medios españoles no serían lo que muestran hoy sin la internacionalización de VAVEL, que les mostró el camino en España. La prueba es que los medios italianos, franceses, alemanes e ingleses no lo han hecho. Hemos sido el medio de inspiración para lo único en lo que se han transformado estos medios.

Abrir ediciones no es exclusiva de nadie, pero cuando eres ese componente que lo causas no hace tanta gracia, porque innovar es ''El #NewVAVEL no es un punto final, sino que irá por capítulos secuenciados'' muy caro y exclusivo. Cuando se hace, copiar es muy barato y sencillo. Es importante que en España se proteja esto, se identifique a los que carecen de identidad, y se ponga en su lugar a los impostores, que los hay a raudales. De hecho, en otros países se actúa de otra forma.

Alfredo Relaño, director de AS, desde que prácticamente conozco el periódico, era para mí era uno de mis pocos ídolos y un espejo en el que mirarme, para mí, fue un detalle muy bajo y al instante, empequeñecedor.

Ellos están por encima en todos los indicadores y estamos igualados respecto a la producción de artículo en español, pero hay algo en lo que queremos y creemos saber competir: en cómo romper la baraja.

P. Javier, todo el mundo ve carencias en el periodismo, prácticamente a nivel mundial y sobre todo en el ámbito deportivo. No obstante, todos se muestran reticentes a abandonar los medios tradicionales. ¿Cree que el #NewVAVEL será el punto y final de ese ciclo?

R. Al final las personas se mueven por atracción, y ahí está la jugada. Apuesto a que vamos a ser el imán.

P. Hagamos un flashback, de esos que gustan hacer en VAVEL... Lo habrá contado mil veces, pero... ¿Por qué nace todo esto? ¿Cuál es el objetivo final?

R. El objetivo es ganar nuestra guerra, y en ella no podemos ganar todas las batallas. El objetivo sigue siendo el mismo que el primer día, que de una vez por todas ganen los buenos. El #NewVAVEL no es un punto final, sino que será por capítulos secuenciados. Aprovecho para transmitir que mañana se estrenará el primero.

Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que el primer día, al principio de VAVEL me dejé llevar un poco por mis ilusiones e hice nuestras intenciones públicas, pero ahora sé que es mejor esconder la fuerza y dar el golpe de repente, cuando haya capacidad de hacerlo, así como no se puede luchar en un mercado de perfecta competencia contra enemigos que tienen bombas nucleares con tirachinas.

P. En cuanto al contenido que prima en el periódico, en el último año hemos visto cómo VAVEL amanecía cada mañana con no menos de cuatro reportajes o análisis de calidad y sobre cualquier temática. Evidentemente, el compromiso con el contenido de calidad, la objetividad, pluralidad y los artículos diferentes, de los cuales VAVEL es, probablemente, primer baluarte allá por 2009 cuando aún nadie lo hacía y el periodismo de bufanda primaba en el sector, es totalmente innegociable. ¿Se verá esta filosofía fortalecida aún más con el #NewVAVEL? ¿Qué sorpresas hay preparadas para los lectores?

R. Ojo aquí, creo que hay sorpresas que van a ser... fascinantes.

P. ¿Qué siente al ver la alegría e ilusión que el proyecto le transmite a las millones de personas que leen VAVEL?

R. Es un honor. No dejo de disfrutar de este apoyo como el primer día e intento nunca perder esa chispa e ilusión de la primera vez.

P. Y, en relación a lo anterior, ¿cuál es su mayor satisfacción producida por VAVEL?

R. Es importante entender que la mayor satisfacción siempre está por llegar. Realmente, no soy consciente aún, estoy trabajando en que llegue.

P. Partiendo de la base de que VAVEL es un medio muy humilde que sin apenas recursos con respecto a sus competidores ha podido codearse con ellos, ¿cómo se ha logrado sacar adelante este proyecto tan ambicioso y, en especial, el #NewVAVEL?

R. Con el ingrediente capital: la voluntad.

P. ¿Cómo se imagina el futuro para VAVEL? ¿Tiene pensado muchos más proyectos igual de novedosos para estrenar próximamente?

R. Próximamente… sí, hay más proyectos diferentes en el backstage en desarrollo relacionados con el periodismo, la información, la fotografía y la publicidad.

P. Muchos lectores confían en VAVEL y lo valoran como el medio que está dispuesto a cambiar el periodismo a nivel global, pues recordemos que VAVEL cuenta con ediciones repartidas por todo el mundo. ¿Qué mensaje tiene para ellos y qué les diría si les tuviera delante en este momento?

R. Les diría que bienvenidos a la revolución. Que la disfruten, porque al fin van a poder echar sus tardes sin salir de VAVEL.

P. Usted suele hablar con todas las personas que forman VAVEL, se preocupa y suele participar siempre en las conversaciones y debates que surgen. Cree que esa cercanía es fundamental y siempre trata de inculcarla. En anteriores ocasiones siempre dijo que trata a los demás como usted hubiera querido que en sus anteriores etapas le tratasen. ¿Por qué?

R. A esta alturas me da pereza el moralismo, pero creo que, en un ejercicio de dignidad, debemos entender cómo hacer a nuestro equipo mejores, y con ello, a las personas mejores, y para ello es fundamental tanto la conexión como el respeto, el conocimiento y la potenciación de las virtudes y el refuerzo de sus defectos.

La confianza cambia a las personas.

P. Muchas personas se preguntan cómo es su día a día. ¿Podría hablarnos sobre ello y hacer una estimación de las horas diarias que le dedica? ¿Cuáles son los mayores sacrificios que ha tenido que realizar por VAVEL?

R. Pues estoy todo el día enchufado con VAVEL, con el tema en América me acuesto a las mil y mis hijos me levantan bien pronto. Pueden ser 16 horas. De momento voy tirando.

Espero, algún día, poder disfrutar de las vacaciones, no tener la mente ocupada en lo siguiente que vamos hacer, tener horarios normales para dormir, porque hasta en Nochevieja estamos ahí dándole a saco. Somos unos locos y esto va para largo. Nada es fácil en la vida, crear algo cuesta mucho.

Mientras, que nos quiten lo bailao.

P. La gran mayoría de los redactores que pasan por VAVEL comentan, el gran aprendizaje que para ellos supone en comparación con la Universidad, donde la carrera de Periodismo se sigue basando más en la teoría que en la práctica. ¿Qué opina del enfoque actual de dichos estudios? ¿Qué puede ofrecer VAVEL a esos jóvenes estudiantes universitarios?

R. Creo en las personas y en sus talentos y creo que cada persona tiene que tener su esencia. Inculcamos a las personas una vez vistas sus cualidades que tienen que ser ellos mismos, intentamos corregir la partes menos brillantes y a reforzar y potenciar, siempre controlando los egos, que si se miman mucho se disparan, las mejores habilidades, para hacer de esa persona un periodista y, a su vez, un escritor.

Este es el drama de la Universidad, que intentan crear robots homogéneos, creen que las personas son y deben ser renglones justificados, que no hay ni siquiera ensayos. ¿Enseñaríamos a un bailaor a bailar solo con libros y sin espejo al que mirarse?

P. Para finalizar, ¿será el lunes uno de los días más felices de VAVEL y el comienzo de una nueva era, ese momento en el que la industria se de cuenta de que VAVEL quiere ser el líder?

R. El día más importante de nuestra historia ha llegado. El #NewVAVEL ya está aquí. Estamos listos.

