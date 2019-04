Así fue la campaña de Marketing Negativo del #NewVAVEL

Tenemos que confesarlo. La entrevista con autofoto incluida fue una herramienta de contra-marketing lista para presentar el #NewVAVEL con un poquito de Growth Hacking, sin presupuesto. Nos habéis pillado.

Sabíamos de la reacción explosiva que causa el marketing negativo y hemos querido mostrar por sorpresa, y a juicio del público, el mundo en que vivimos en las redes sociales. Los trolls, los haters ni el establishment que se ha formado en Twitter, estaban preparados para mirarse en su espejo, menos con simpatía, y luego con empatía.

Casi rompemos el techo con la palabra

Por lo que antes de leer todo esto, para entender lo que explicaremos a continuación, has de leer "la auto-entrevista", herramienta para hacer un viral en las redes sociales, donde queríamos denunciar que nadie exagera, la mentira y el bulo no se viraliza, no hay eruditos con áurea especial que tienen solución a todo, y todo el mundo es respetuoso tras una pantalla.

Qué duro es ser popular. El mundo está al revés.

Pero como dice mi amigo Fabio, el poder es una sombra en la pared.

Hasta Paulo Coelho se ha sumado al Marketing Negativo para hacer eso tan raro de que, en lugar de los fans, "los haters le hagan la campaña en redes".

El incendio del Marketing Negativo causó furor Paulo, era un desconocido en España.

So, "let's feed the troll" y veréis lo que sucede...

La sátira: así fue el día

* Todo lo aquí narrado es una sátira y su tono acompaña al género



Todo aquello superó taxativamente nuestras expectativas. Todo el mundo quiso ayudarnos y no hubo nadie repartiendo vocabulario.

Estábamos llegando a la recta final del desarrollo del nuevo proyecto cuando debí ir a tomar té verde con mi amigo Borja como suelo hacer cada miércoles en albornoz cerca de su casa en las Islas Caimán, le conozco desde pequeño, y es un poco retorcido el chaval. Y ya os habrán dicho de mí que dicen que soy muy ambicioso... Él tiene un par de empresillas. Empresas de mentira, de las que el cliente paga el producto y con eso él paga parte a sus empleados. Y yo, yo monté una plataforma de comunicación.

Él todos los días celebra San Forbes y yo monté un altar.

Desde que dirijo VAVEL siempre he tenido un perfil diplomático, me conocían por ser la Suiza del periodismo. Por lo que debíamos romper por un día los pruritos de ejemplaridad constantes que tanto presionan, más en boca de otros siempre que en la mía, y valorar que teníamos las cualidades perfectas para jugar el papel de tapado y actuar por sorpresa, podría dejar mi huella , como dicen que suelo hacer, prestando mi cuenta en un viaje de solo 2 días por Twitter con naturalidad.

Era obvio, dirían para la galería que me tenían sobrevalorado, pero nos infravalorarían una vez más desde su á urea especial . La gente es buena y tiene muy buenas intenciones.

Borja y yo fuimos al San Viator, al mismo colegio que C. Tangana donde ya tirábamos billetes de 100 en los recreos y nos ha dejado este pedazo de cartel. Y encima, le sacamos 5 años de ventaja en los barrios humildes del sur de Madrid .

Estuvimos hablando de cómo promocionar el proyecto de forma fulgente ya que con la oronda confianza en sí mismo que le tenemos al NewVAVEL, creíamos que la mejor estrategia iba a ser esconder la fuerza para dar el golpe tomando un perfil bajo. Pero entonces empezamos a decir cosas triviales como suele pasar, del mundo en que vivimos...

Así que decidimos representarlo...

Pensamos en poner [email protected] [email protected], pero no íbamos a copiar a los malos (que es broma joder).

Sabíamos del potencial que había ahí fuera, donde había mucha gente dispuesta a ayudarnos y teníamos que aprovecharlo, somos ya veteranos, con esa década de alegrías e ilusiones, de sacrificios , para saber que ser mencionados por las buenas con ese sector AEDE que tiene un área especial del periodismo y sucedáneos patrio era imposible, pero había una misión.

Los españoles tenemos un problema de mentalidad y esto es solo una muestra, solo valoramos y aplaudimos el triunfo y no el esfuerzo y las enseñanzas de las miles de derrotas que son las que te enseñan hasta llegar a él. Mucha gente se queda por el camino por sentirse estigmatizado y rendirse. No lo hagáis.

Esta vez íbamos a aprender a nadar en el lodo.

La misión

Queríamos que en las redacciones de los principales periódicos se viera el newVAVEL y representar las contradicciones de las redes sociales.

Para que pudieran usarlo porque creemos que les podría ser útil e interesante si lo vieran, que Google ya se quedó en la época pre-Netflix , y queríamos probar si había suerte y agitábamos el avispero, de forma taxativa y así, en la tormenta, viendo lo que hacemos y no lo que decimos, dejaban de hacerse los interesantes y nos dejaban, al fin, seducirles.

Cuando se trata de competir por intentar desviarnos de nuestros objetivos nos aman tanto como a los Rolling. Cuando se trata de ayudarnos, nos convertimos en Camela.

Empezamos la campaña

Publicamos la auto-entrevista como cebo. Borja me pidió que solo un pequeño grupo supiera de esto para evitar filtraciones que la arruinaran. Lo suyo era contarlo, pero tenía sentido.

Hasta hacía tiempo que habíamos avisado.

Queríamos empezar todo por la mañana para que el supremacismo cantara por la mañana, pío pío, cual milagro con aroma a polvos mágicos, oliendo a crisis esperada en redes. No veáis cómo pone ser los directores de la película. Y aquella encima era como VAVEL, se dirigía sola.

#newVAVEL siendo Trending Topic

Todos los canales de comunicación de la plataforma y nuestro equipo tuitearían #newVAVEL como en el anterior estreno de 2012, y teníamos claro que a la que nos vieran por ahí, tras los 5 inviernos durísimos de desarrollo tras lo que seguro iban a tener la ternura de felicitarnos, algo , iba a pasar.

Fuimos Trending Topic por nuestros medios con #newVAVEL, lo séptimo más leído, con comunicación positiva.

Pero teníamos fe a esas personas que están al acecho cuando se habla bien de VAVEL.

Twitter es más o menos, un nido de carroña. Alguien que se sienta realizado con su vida, no está todo el rato comentando lo que hacen los demás tras una pantalla, pero allí, pasa.

Y fue entonces, cuando fuimos al futuro. Estaban haciendo su contra-campaña:

La simpatía entrañable de la auto-entrevista preparada por la mente privilegiada de Borja con fotón de peinado a lo Marlon Brando y aires de El Aviador, tuvo tanto éxito que casi tuvimos que retrasar esta redacción para poder recopilar la marea de tweets y millones de impresiones que cayeron. El mundo estaba de nuevo polarizado, qué sorpresa.

Pusimos en bandeja la perita en dulce.

Y entonces, sucedió:

Apareció él. Moreno, de Córdoba, amo, crack e influencer de esa religión siempre 'ejemplar' que es el libretismo. Todo un rockstar. Él era según Twitter, Antonio, se apellida Agredano, más de 40 años, fan de la salmoreteca que Borja emplea del Mercado de la Victoria, ya no es ningún teenager ni es millennial, pero tiene más solera que el perro de Jaén que fue a Cataluña y una interactividad con sus followers que acojona: no le hace falta ni gritar, es efectivo, siempre pone en mayúsculas las palabras positivas y crea un tsunami solo con 140 caracteres.

Aquel tipo fue el elegido, y allende los mares, lo hizo, lo hizo, lo estaba haciendo:

- Alzó su bastón, abrió el mar y... que no que no.

La vida a veces sorprende y es agradecida con quienes la honran y deciden que están aquí para cumplir una misión , y el tipo hizo algo mejor: sacó su ya eterno lápiz rojo y le dedicó su reputado tiempo que nunca nos había dedicado, nada más que para criticar desde el total desconocimiento, a ser "El Subrayador" para poner en cuadrículas fascinantes, llenas de vida, todas las flores y oda que pusimos por el inicio del texto, que era un homenaje hierático a un sacrificio de juventud sin la gran dificultad de ejecutar sus ideas por la falta de recursos.

Y su red clientelar replicó la auto-entrevista en masa.

Me habían puesto de moda

Con precedentes

Como dicen en el Sur, la verdad. Solo tememos sus elogios. El Subrayador recohesionó su movimiento para ser el Pastor de El Subrayadismo y no estaba dispuesto a tras la guasa inicial esperada, cuando degenerase la cosa como siempre pasa en esa red social, acompañar una campaña de desprestigio y más tarde, más cosas.

No creáis que no tuviera piedad. Ni sabremos si se planteó parar por mera física como yo. En toda nuestra cara y en toda nuestra auto-entrevista con selfi. Ya sabéis eso de que los enemigos de mis enemigos siempre son mis amigos, en cuanto prendió la mecha, se fue a la vida contemplativa tras fingir cariño por alguno de nuestros exs. Algo que no entiendes hasta que no te pasa. El tuitero alfa. Ahí. Previsible. Siempre son los mismos artistas del voceo. Con ese, algo , encima de la mesa.

Discutir con Borja Pardo si VAVEL o Sphera crearon sus cuentas antes, fue infinitamente siempre mucho más honesto y limpio que caer en las letras de estos influencers con áurea especial , que además nunca van solos y tienen colegas, que digamos, lo flipas. Y eso se percibe en las primeras palabras que se intercambian con ellos.

Yo ya había pisado poblados donde vendían algo menos duro que esto en los reportajes que hice cuando tenía ventipocos para trabajar en Callejeros, pero solo te lo diré una vez: si caes en la forma en la que El Subrayadismo no ve el mundo, escampa. Vienen en manada. Twitter es su territorio y lo defienden como depredadores. Y no creas que dicen que por favor, paren. Ni no creas que no se debe ser moralista, porque todo pasa factura y nadie es perfecto.

El intento de acoso digital se suele basar y alimentar de bulos

Y a todas aquellas orgullosas personas de las redes que se dedican a insultar, acosar y amenazar en grupo, o peor, en masa, en vez de a hablar o razonar, os diremos que esta campaña de Marketing Negativo no va a cambiar el concepto de como se acosa en comunicación aunque os retratemos en esta crónica satírica, y no os lo empezaréis a pensar dos veces. Siempre ganáis.

"Si algo está yendo demasiado lejos, páralo. Si lo has empezado tú, no te calles. Rectifica y páralo.

¿Las redes sociales son jueces de algo?

Sí que puedo decir a todas aquellas personas que han sufrido acoso injustamente: las redes sociales no son jueces de nada, he podido sentir que esto debería de cambiar, y esperamos que con nuestra actitud haya podido servir de ayuda para algunas personas que son injustamente tratadas.

El show hablaba, y a veces hasta pensaba, por sí solo.

Solo pondré una pequeña injuria. Es un compañero periodista que es difícil saber si le dan un toque o le dan una palmadita en la espalda. Utilizó su mejor vocabulario como siempre hace para referirse a nosotros, directo. Aprendido en en el Instituto Cervantes de Cambrich. Debió picar y luego verse auto-entrevistado, porque también utilizó el español de Cambrich con más fuerza para el ficticio autor que firmó la auto-entrevista, que tuvimos que quitar su firma por todos los halagos que recibió. Curiosamente a él, nadie le criticó. El mundo al revés de nuevo. Pero aquí le subrayaremos: éste era el nivel de un compañero, altísimo:

Estas personas, son elegidos, son de esos ciberperfiles que seguro que luego son grandes personas, lo de cracks y subrayadores ya ha quedado claro, con los que se puede hablar en serio, tratan mal a los grandes, tratan bien a los pequeños, dicen que los que insultan son los otros, les importa hacer sangre, siempre son prudentes, y jamás inician, alientan o acompañan campañas de desprestigio, son los Robin Hoods de Twitter. Así han ganado sus followers, con una gran empatía y tacto con los demás. Además, saben recapacitar y pedir disculpas. Lo hacen con la misma intensidad.

En el fondo son de los nuestros. Creen en el efecto que va a provocar su obra como una herramienta de transformación útil, y que no va a parar de evolucionar una vez se desnude.

Esta fue la minimísima expresión de la obra que llegó después de su obra:

El lápiz rojo ya lo ha olvidado todo el mundo y está en nuestro museo. A lo mejor hemos sido por un día los Robin Hood de los troleos pero ya no quiero mas líos con tu botón nuclear ni con tus colegas. Y todo esto es para tomarnos nuestras tragedias, que todos las tenemos, mientras sea posible con humor.

Con deportividad.

Llegó el llamado "salseo" donde casi nos pillan, pero no

Para su compadre, el gran Cortina, nuestros respetos, casi nos pilla. Se dio cuenta del selfi dentro del cuerpo de la entrevista y se lo subrayó al mundo. Pero al final tampoco. Para ellos nunca era más interesante ir a por temas más vagos como nuestra reputación aunque la broma era evidente. Cuando nos nombraron jurados del Golden Foot Award, siendo el único medio español, habría que revisar si dijeron algo.

Él es el único asturiano-paisano con el récord Guinness de Cambrich, sin conocernos realmente, junta las palabras vavel y algo malo más veces que la APM, ese ente privado que quiere dar trabajo a todos los periodistas, pero que no lo hace, y es el único del grupo que sabe pensar cuando pasan estas cosas más allá de VAVEL. Olé mi Sergio.

La CNT, justo en ese momento, enloqueció, acusando a Sportyou (el ex medio de Sergio y todo estos) y otros más de no pagar por hacer prácticas, la grada de repente enmudeció... vaya zasca.

Gracias Sergio. Nosotros entendíamos porque solo se hablaba de VAVEL, pero otros no.

Y tuvo que aparecer la CNT para repartir la riqueza del momento entre más agentes, Sportyou incluido, y hacernos ver a todos que el problema era de una industria entera y que estos medios pequeños si algo necesitan es ayuda, no estopa.

Miguel, contigo yo tengo más dudas, fuiste una de las primeras personas que nos ayudó, y lo recuerdo con cariño. Y ayer me pareció ver que cantabas victoria antes de tiempo, no sé qué cambió. O sí.

Un día tenemos que vernos e ir apuntando en tu @libreta como vamos a cambiar al final el periodismo español por fin, que el público se nos impacienta como has podido ver y sabemos que hay en cosas que ya no eres tan objetivo como antes.

Ya no estamos en 2010. Tú y yo nos haremos un día tan mayores como dice ser Iñako Díaz, y Eduardo Inda ha hecho la web 8 más visitada de España en pleno 2018. En toda nuestra cara.

Hablaban de Asimov, Cronkite y Bradle como si fueran Vinicius, Lebron o Fernando Alonso sin nombrar a Pedro Cavadas

Encima, a Inda le financian para ser el vehículo de transformación, puede pagar a sus redactores y todos los días, él celebra San Forbes.

Luego los inteligentes somos otros. Eso era el subrayadismo, ese neo-concepto que como ellos dicen no es zampapollista, ni cipotudista, ni cuñadista , y cree que no es lo mismo que te miren porque grites, que seguro que lo hacen, a que te miren para escucharte, que es más difícil, pero infinitamente más meritorio, y como ya son hombres hechos y derechos, ellos ya habían despertado a la fiera.

Nunca os diremos si por cierta profundidad que produce cercanía , apareció allí, en Brooklyn le llamaban "Mín de la Street", creo que es Andaluz pero actúa como si fuera Vasco, sin guasas y directo a tu autoestima.​ Entre otras cosas, la hizo, nombró a Steve Jobs y a Aída Nizar. Aquello fue mítico, de lucha infatigable .

Steve Jobs y Aída Nizar compartían una frase. Y Albert Rivera no estaba en el medio de la oración. La había parido Fermín.

Querían más de esta droga decían

"Mín" también tenía colegas y además tenían pinta de estar todos esperando al #NewVAVEL.

Sus followers no eran snob, hablaban de Asimov, Cronkite y Bradle como si fueran Vinicius, Lebron o Fernando Alonso, hasta tras comentar lo de la prosa, hablamos de literatura del XIX.

Aquello degeneraba en el "linchamiento cibernético" esperado por Borja para que todo el mundo conociera el #NewVAVEL

"Min" tenía un follower que pasó por aquí como el Guadiana, supo el gran rendimiento económico que tenían sus artículos del Lugo en una web que se montó tras irse, y tras cerrarla como infatigable emprendedor, ahora que le ha ido bien y está en As se olvida de donde viene. Había estudiado en VAVEL y tras ponerlo en su CV, luego al parecer se fue a Cambrich también, antes de que "Mín" perdiera otra vez los papeles y demostrara que el mejor síntoma de inteligencia es el sentido del humor:

Borja siguió con mi Twitter y el humor-humo , y "Mín" tuvo un aire de Jirafa Rey siendo valorado por Risto, que Risto sabe a quién le molestamos, se vino abajo y se cantó una rima. Mi jeta, mi jeta, lo pe-ta.

Twitter tenía un poco menos de magia que el #NewVAVEL, pero la tenía. Las cosas de "Mín" y este tuit, de una persona que pasó aquí años y a lo mejor conocía algo mejor nuestras miserias, cabían a la misma vez en esa red social que vino para cambiar el concepto de toda persona: Twitter.

¿Cual es el silogismo entonces?

Todos me acusaban de ego, pero claro, había miles de tweets hablando de mí. Como puede ser eso: miles de mensajes hablaban de mí, que no tengo ni Instagram y encima me dicen que el que tengo ego soy yo.

Según Twitter, de repente yo era el sucesor de Steve Jobs, Marlon Brando, Mourinho, Ariana Huffington, James Dean, Paulo Coelho, escribía como el autor de los Girasoles Ciegos, Aída Nizar, Guardiola, Rocco Sifredi, Asimov y McLuhan, todos juntos, ahí metido en una tortilla de mega cracks. Pero no, me llamo Javier Robles y soy una persona que se lleva bien con todo el mundo en su vida normal, me sorprende y lamento la actitud de estos dioses digitales, y ellos eran Goebbels dentro de un cóctel molotov y no se estaban dando cuenta del cariz sociológico del asunto.

Esto era el futuro

Mientras Borja seguía de troleo positivo, con el NewVAVEL hablaban del futuro, nunca reflexionando sobre si algunas personas deberían ir con correa por el mismo, y nos creía estar persiguiendo la Santa Inquisición de las pantallas.

A estas alturas de la vida ya sabemos que los salvadores del pueblo, no tienen nadie a quien salvar y sí tienen muchos a quien hatear.​

Luego dice claro Antonio Banderas por qué en España no hay gente que lo intenta y se enfangan hasta estos emprende-tweets.

Seguramente este star system conozca, o le hacen el vacío porque no pueden pagar, a " proyectos corrompidos" que no tienen en su inicio ni para montar la SL como nosotros y por eso la montamos en Irlanda para poder firmar algún que otro contrato, que es legal y casi gratis, y hay cientos por internet.

A ellos todo nuestro respeto. Los subrayadores son vuestros grandes motivadores.

Nuestro total apoyo a Capital Deporte, Sphera Sports, Deporte y Ocio, Grada3, Timejust, Pobla FM, Highbury, Diarios de Fútbol, Tinta Celeste, La Media Inglesa... y que son muchos, que lo intentan, hablarán de vosotros lo mismo que según crezcáis, y algunos lo harán mal o muy mal, nunca desistáis de algo que soñáis hacer. Y punto.

Hoy no hablaremos de 90min España y Blasting News España, por utópicos que parezcan, porque algún día la vida va a ser justa y los hará realidad. Uno desde Israel, y el otro desde un italiano desde la Suiza italiana con valoraciones centenarias.

La conjura sobreactuando

La imagen muestra como un ex de los que estaban sobreactuando, desde algo parecido a una caverna, nos decía con mucho respeto que tiráramos para la cueva.

Y entonces se conjuraron los diferentes tipos de haters de Twitter en torno al subrayadismo. Borja era el maldito oráculo, había marcado exactamente cada paso el tío.

Tenemos a media humanidad escribiendo en Twitter gratis por ego. Gratis. Una red de microblogging, que yo aún me acuerdo. Y quieren que un chaval de Usera arregle esto en 5 minutos. Los chicos que se quejaban en Twitter han escrito más en Twitter que en medios de comunicación. Y todos sabemos que el valor de Twitter en bolsa es 0. ¿verdad? Eso lo sabe y lo dice en su auto-entrevista hasta Antonio Agredano.

Había una epidemia de desinformación, envenenados por el subrayadismo, algo raro por Twitter...

Por VAVEL, que nació en una habitación, han pasado 21.000 personas en 7 lenguas, y ello hace que también represente la sociedad, al agradecido y al menos agradecido. Tenemos una ex minoría que no se hubiera conocido nunca si no fuera por nosotros, por lo que os confesamos, que con las personas que no agradecen todo lo que hicimos por ellos, con falta de memoria, nosotros no hacemos política, que luego no se acuerdan.

Estos ex pidieron entrar por sí mismos para recibir formación, ¡tenemos sus correos! y "atizaban", usaré este verbo porque increíblemente así llamó a esta catástrofe, una periodista que me llamó, en Twitter sin despeinarse eh.

Y tenían que aprovechar el momento de hegemonía que permitimos un rato al Subrayadismo, ya que hablando mal de nosotros era la única forma con la que tenían la capacidad de que el star-system fingiera cariño por ellos y hacer algunos contactos.

¿Habían olvidado su origen?

En honor al buen nombre de esta casa, la mayoría de estos haters en redes sociales ahora que ya no les interesa tras haber sido formados, decían lo contrario hace solo 2 años mientras se estaban formando y creciendo en VAVEL y en la profesión.

Desde luego que desde nuestro punto de vista es muy difícil de entender, ya que esto mismo decían las mismas personas sobre el subrayadismo antes de que "los grandes" les ficharan, no cuadra:

Pues se terminó una parte del debate

Algunos de estos ex, con mucho trabajo a la hora de hacerlo, incluso se fueron de Blasting donde les "pagaban", para venir a formarse a la "universidad práctica" que decían que es VAVEL, ¿qué raro no?, y atizaban en Twitter sin despeinarse.

Daba igual. La época de la posverdad está viva y no hay Dios que sea inocente.

Otros a los que había que estar con ellos corrigiéndole media hora la mayoría de sus artículos a las tantas de la mañana, e intentamos enseñarles insistentemente (está escrito), ahora que ya tienen un buen trabajo, en lugar de dar las gracias, como buenas aves criadas, también atizaban en Twitter sin despeinarse eh, como esas aves negras. Ésta era dura. Pero tampoco somos ornitólogos.

Daba igual. La época de la posverdad está viva y no hay Dios que sea inocente.

Daba igual. La época de la posverdad está viva y no hay Dios que sea inocente. Nadie de la conjura tuvo la lucidez de auto-explicarse que me decían alguna cosas a mí, y no a quien tienen que decírselas, no sea que allí les den lo que buscan. El mundo al revés de nuevo.

Eran los ex. Según mis amigos de Opta (ahí trabajan personas impresionantes, buena, buena gente) el % de ex que hablan bien de sus ex es vox populi. Y así fue.

El club de la lucha

Una vez más, Borja y yo estábamos representando la vida.

Y es que tras 5 años de trabajo incansable como con el #NewVAVEL , en veranos, en inviernos, en otoño y primavera... nosotros formamos aquí un club de la lucha de escritores.

Y lo que realmente pasó fue que una minoría de este club de la lucha que formamos en cuanto les dimos el cinturón negro, nos dieron boleto y se fueron con otro, y estamos orgullosos de ello porque formamos a unos pedazo de luchadores y les dimos su primera oportunidad.

Los haters estaban hablando de algo que no entendían

"Así que VAVEL era algo necesario en el mundo del periodismo pero como he dicho antes, en este país, las ideas que triunfan, lejos de admiración, generan entre la gente mediocre envidia y por ende, ganas de destruir". Esto decían antes.

"Así que VAVEL era algo necesario en el mundo del periodismo pero como he dicho antes, en este país, las ideas que triunfan, lejos de admiración, generan entre la gente mediocre envidia y por ende, ganas de destruir". Estamos de acuerdo. Y éstas eran las palabras de hace unos años de una persona convertida en hater en Twitter el otro día diciendo ahora lo contrario. Por mera envidia de algo que se imagina y que realmente solo está en su cabeza.

Ninguno de los haters se ofreció a debatir y escuchar

Ahí terminamos la campaña.

Adjuntamos entre la multitud de cosas que podíamos, imagen de parte de nuestro pitch.

​

El bautismo y un inexplicable intento de denigración ya oficial y fuera de las redes

Debemos reflexionar sobre si en este país podemos asumir riesgos y por qué no conocemos casi a emprendedores en nuestros círculos sociales. Incluso pensar por qué se marchan de España.

Un emprendedor es según el diccionario aquel que "tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o entrañan algún riesgo". No es un empresario.

Debemos reflexionar sobre si en este país podemos asumir riesgos.

Salgan bien o mal y conocer el porqué no hay prácticamente emprendedores (en comunicación los cuentas con los dedos de una mano) en comparación a otros ecosistemas internacionales. España es un país con una cultura de funcionarios y trabajadores (entre los que me incluyo) en el sector privado, y nuestra mentalidad debe abrise, emprender, independientemente del resultado, conlleva un sacrificio muy duro, a veces esclavo y sin recursos, lo que llaman "auto-explotación".

Por lo que qué daño hace a la sociedad el refugiarse en el escepticismo para arremeter contra alguien para no reconocer tus propias limitaciones o derrotas. Ahí no hay nada que perder, todo son victorias. Si un trabajador se sale de la norma, hasta parece que hay un lobby que no deja intentarlo a quienes lo hacen. En España, se duda de los románticos. Y en esto a veces la izquierda es hasta peor que la derecha. Os explicaré cómo ignoran la palabra determinación.

Emprender conlleva un sacrificio muy duro, esclavo y sin recursos, la llamada auto-explotación, después el estrés, después la ansiedad... y hay que hablar con mucho respeto sobre ello.

Días más tarde, y contra nuestra voluntad, aparecimos por primera vez en los medios escritos y el #NewVAVEL salió en eldiario.es, que les dio la victoria, sin haber leído bien la auto-entrevista que aquí lo que se jugaba era una guerra y no unas batallas.

Titular de eldiario.es cantando victoria antes de tiempo

También hemos aprendido que hay que tener mucho cuidado en leer y creer según que medios.

También hemos aprendido que no hay que tener mucho cuidado en leer y creer según que información.

Golpe bajo de otros compañeros

Que construir es mucho más difícil que destruir, ya lo sabíamos.

Ya fuera de las redes, a continuación, en el lugar donde se debe la razonable diligencia por parte del informador de contrastar una noticia de acuerdo con pautas profesionales, nos iban a difamar conscientemente con infinidad de informaciones falsas. Los argumentos eran muy débiles, todo era un artificio. Habían leído en nuestro pitch que buscamos financiación en otros países para poder remunerar a nuestros autores. Le dio igual. Es nefasto el runrun de internet, donde abundan los rumores y las difamaciones.

Extracto de un artículo del compañero que firmó aquello, que parece que sabía lo que intentaba hacer, dejarlo en Google cuando se buscara "vavel", aunque no tuviera mucho sentido:

Lamentablemente su único objetivo aquí era "prestigiar", aunque hasta el titular que puso fuera información incierta.

Fake News

Se acepta la crítica, pero no la difamación.

Lógicamente este compañero fue fuertemente reprobado en Twitter a posteriori por continuar con la misma actitud, mala praxis y errores, que no le pueden llevar a buen sitio.

Nunca recibí tantos mensajes privados de apoyo como aquel día, porque no había por donde coger aquello.

Curiosamente, era un medio que leíamos y en el que siempre nos miramos como espejo, y siempre hemos creído que respeta y filtra todos sus contenidos son rigurosidad, que ya no es lo mismo que las exageraciones y posverdades inherentes a las redes sociales, porque un periodista no es un tuitero. Los periodistas no estamos por encima del bien y del mal.

El autor tampoco sabía de que bando y enfoque era, no sea que alguien brille en este país y pueda construir con tiempo algo. De sus "preguntas", que más bien eran afirmaciones sin revisar, la menos despistada fue: "radio vavel nunca vio la luz" (Estuvo varios años en antena y yo no la cree ni dirigía), la más prolija: "usted ya sacó un nuevo vavel pero no cambió nada". Así está el patio. Hay que irse.

En lugar de llamarme un romántico con personalidad que no toma en cuenta las consideraciones que no le convencen de otras personas, con sus dificultades, contar mi lucha y ya está, y entender algo de VAVEL, en lugar de reconocer públicamente sin cortarse, que nos conocieron ese mismo día, fue a poner sus propias respuestas en su periódico, contrastando hasta las comas.

Si alguien habla de años en horas sin tener idea, la probabilidad de equivocarte es alta.

Cogiendo 10 tuits de las redes, todo el mundo encuentra un relato difamable sobre cualquier tema o persona. Ahí entra la ética y responsabilidad del periodista.

Condenando el hecho

Si algún día nos va bien, como lo que decimos es tan cierto como lógico, hemos reinvertido todo en mantenimiento y crecimiento y nos ha pegado fuerte un problema, sus adjetivos, quedarán para la hemeroteca de las fake news.

Fake News como ajuste de cuentas usando a alguien que ni te conoce

Le dijeron que "no se metiera" a la única persona que tenían en ese momento en su propia redacción que estuvo aquí años e iba a hablar muy bien de nosotros. La intención con aquello, deben repensarla sus responsables.

A nosotros no nos iban a encontrar en ese juego. Se inventó una realidad que simplemente, no existe. No había más argumentos que la opinión personal, suposiciones, bulos sobre temas personales manipulados y opinión que no representa la plataforma. Estas fueron sus fuentes para decir que exigíamos no sabemos qué o que esto se "dirigía solo", esto decían antes:

Su primera fuente. Aquí se le puede ver criticando igual de convencido a los haters y diciendo que no se exige nada, a quién este periodista, Alfredo Pascual, llama "histórico" (habiendo conocido VAVEL hacía 5 días), sin mucho sentido ni coherencia y parafraseándole que se exige mucho, es ciertamente extraño ya que Alberto siempre dijo esto aquí, siempre, hasta que otros compañeros fueron acreditados en su lugar y empezaron a contaminarle desde otra web, y entonces te amenazan con hablar mal:

También decía que no nos leía nadie, pero que se explotaba, esas dos afirmaciones en la misma frase y, Alfredo Pascual, dándole credibilidad.

Es que fue un desastre de artículo. Como su otra fuente M.V.:





O su otra referencia, A.M.

Toda nuestra comunicación es por escrito, por lo que tenemos las pruebas. El caso y lo que no entendió ni quiso entender el compañero antes de cometer su ofensa, fue el contexto: los chismes que decían algunos correspondían a: que salieron enfrentados con otros compañeros, no conmigo que yo sepa, y la relación se debió deteriorar al no apoyarles y la dificultades de tiempo para atender a todo el mundo, como suele pasar en la vida.

En el caso de otros fue por no firmarles una validación para la Universidad que no firmamos porque sería como esto que se ha puesto de moda de firmar masters sin merecerlos. Tras ello se fueron a intentar montar un medio, que no pudieron tampoco monetizar, y de todo esto, nace este rencor y frustración. Los límites de este medio los saben desde el inicio como pone en esa captura, es una excusa para arremeter. Por aquí han pasado miles de personas y es inevitable que haya un grupo de críticos, de los que desde luego sus formas son deleznables. Pero el tiempo nos ha dado la razón en que no nos equivocamos.

Decía Kapuscinski que para ser periodista hay que ser buena persona, tener empatía, porque es la única forma de entender y explicar los problema ajenos

El autor de aquellas "impagables" letras, le decían sus amigos, que le tenían protegido en Twitter y que querían sacarle a hombros, vivía su propia realidad con ellos, y hablaba de "sangría en la competencia" tras no intentar perjudicar nuestra reputación, denigrando a otro agente.

Era un acto de rebeldía, personal, de Alfredo Pascal, y aparentemente, sin causa.

Cómo alguien dice algo de alguien, dice más de él mismo que de quién lo dice

Lo que pasó fue que a un ex de su redacción, Jesús Garrido, se le probaron con imágenes ciertas cosas que decía y no eran ciertas y se enfadó, no ha borrado sus tweets enfadado (que Borja no capturó) para que no le descubramos en público, el acto nada cobarde que alimentó calentando a sus excompañeros por detrás no ha quedado claro, incluso no habló en el artículo con más desinformación para confundir de cosas de hace 6 años... cuando no ganábamos ni 20€ al mes. En fin. Otro redactor, Gonzalo Cabeza, nos dijo increíblemente que "ya había quedado como un bandolero" por lo que habían escrito. Con todo el respeto: increíble.

Hemos podido enseñaros que una persona no es ni mucho menos lo que en un momento irreflexivo se escriba/diga, ¿por qué un profesional cruza la línea del honor intentando desprestigiar a un compañero basado en hechos e información incorrecta e imparcial?

Nos quedamos igual de perplejos que tú, ¿no tienen conciencia?

Si Bukowski viera esto...

O sea nos escriben ahora de medios serios, y nos hacen preguntas sensacionalistas. Ya estamos cambiando el concepto de preguntas en los medios de comunicación.

Habiendo visto esto como protagonistas ahora entendemos a Piqué, a Pablo Iglesias o Mourinho. Hay gente que seas inocente o no, les da igual, hacen desprestigio donde no se puede tirar por tierra el trabajo de toda una vida porque el resultado esté en proceso.

O sea, nos escribían de medios serios, y un particular nos hacía preguntas sensacionalistas y mal informadas para reportajes de desprestigio. No tiene sentido en un medio como este con el prestigio que tiene.

Ya estamos cambiando el concepto de preguntas en los medios de comunicación.

Y aquí la pregunta: ¿No era más sensato interesarse por el nuevo proyecto, lo realmente importante, que darme a mí tal importancia?

Solo les interesó el morbo, el salseo. A ninguno, eldiario.es incluido, les interesó una entrevista real de preguntas - respuestas, de qué venía con el newVAVEL, el concepto, y que estaba naciendo un buscador español, ni que la mayoría de gente que comentaba no era periodista. ​Citaron a ese perfil de "los que critican a Ryan Air, pero luego viajan en Ryan Air".

Esto, lo del lápiz rojo de El Subrayador y que VAVEL fue pionero por su cariz en varios idiomas, por eso se llama así, y ya sabía mi profesor Ferreras en 2006 cuando se lo dije en aquel año en clase (junto a Carles Francino, el mejor periodista que he conocido y que seguro que interpretan todo esto como un colapso de paciencia), en el que se inspiró mi alma máter del As, es verdad.

Imprevistos de última hora

Nosotros ya teníamos asumido que nos iban a descubrir pronto y ya quedaba lo más sencillo: sacar el proyecto.

Aquello fue un Astérix contra Obélix. En el código del proyecto y en la configuración de todo el clúster de servidores y ciberseguridad, tuvimos un par de fallos y solo pudimos sacarlo tiempo después.

"Los salvadores del pueblo", no tienen nadie a quien salvar ni trabajan para solucionar ningún problema colectivo

Dios bendiga al #NewVAVEL

Y así fue como los chavales de los olvidados barrios humildes del sur de Madrid se disfrazaron con supercapa por una semana para representar la vida en medio Twitter de nicho, que estaban pendientes de un subrayador rojo, mientras presentaban al mundo su nuevo proyecto.

El subrayadismo, los influencers soldados, los chismes, los Dr. Liendres, que de todo saben y de nada entienden, y todo lo que sucede en esa fauna de las redes queda una vez más auto-entrevistado.

Sobre los bulos, la dictadura del show y su utilidad (esta es la parte seria, os la podéis saltar)

De esto nunca se ha hablado y se ha de saber: también hay precariedad en otras partes de la cadena de valor del periodismo.

En primer lugar, explicar que hemos podido ver que hay un gran desconocimiento general, así como atrevimiento a la hora de afirmar cosas sobre el mercado de media. La situación del mercado de la comunicación, la explica bien eldiario.es aquí. Nosotros lo hemos intentado, actualmente no generamos beneficios y este mercado no funciona como el resto.

Si alguien quiere ganar dinero rápido emprendiendo y con un esfuerzo normal y no inhumano, le recomendamos que se dedique a otra cosa.

En defensa de nuestro buen nombre: mientas hemos dedicado todo nuestro tiempo como medio educativo y formativo, nosotros hemos reinvertido todo lo posible en el proyecto, así como nos presentamos así ante la financiación, buscando modelos de negocio incluso de proyectos alternativos para desviar sus ingresos para "poder remunerar" a nuestros autores cualificados:

El problema nace en que el periodismo es uno de los pocos mercados donde no hay cliente, el lector lee gratis.

No hay lucro. Aunque en el fondo es un halago, nos ven competitivos, ojalá tuviéramos el dinero y presupuesto que algunas personas imaginan para generar puestos de trabajo. Actualmente no se puede pagar porque no hay plusvalor.

Respecto a mí, mi único patrimonio es un coche de hace 14 años y una montaña de problemas profesionales y personales como todo emprendendor.

¿De qué sirve la felicidad si no la compartes?

- 1er mandamiento: Todo depende de Google. Tras la denuncia de la Asociación de Editores, Google hizo un acuerdo con ellos. Tras ella, el tercer sector de la comunicación ha quedado dañado y reducido, ya que ellos copan las primeras posiciones y se ha hecho muy difícil para los editores independientes poder competir con calidad.

Básicamente, sin crecimiento no se pude compartir.

Escriban lo que escriban (hasta un teletipo), los grandes medios, tienen desde aquel acuerdo, posición reservada como primeros en Google. De esto no os van a informar estos medios, por eso os lo decimos nosotros.

También hemos sufrido, y mucho, penalizaciones que desaceleraron el plan de crecimiento por ataques al perfil de enlaces desde granjas de enlaces rusas y asiáticas, que han dado demasiados dolores de cabeza. Estos ataques se compran por terceros. Aunque, tráfico recuperable.

- VAVEL se programó en una habitación durante 1 año de forma autodidacta con un motorcito en php, pese a no nacer desde una oficina, nos juzgan como si fuéramos EuroSport. Nos honra, gracias.

- Ahora, cordura y realismo. A excepción de Mashable, no hay un solo medio en la historia de los medios de comunicación que haya pagado a sus redactores que haya nacido en una habitación. El dinero para pagar en la mayoría de medios de comunicación llega de la forma clásica que siempre llega... que son las relaciones.

- VAVEL es un proyecto en desarrollo. Estamos en transición a lo que queremos ser. Para ello, hay dependencias externas.

- Estamos de acuerdo en que personas cualificadas que generan un rédito económico lo tengan. Hemos pagado con nuestro tiempo y ojalá hubiéramos sido capaces de acompañar con la experiencia de aprender y crecer en el oficio para crear un equipo.

Como dice mi compañera-founder Dianna: "La industria de media necesita soluciones para monetizar, no para generar contenido"

- VAVEL actúa como plataforma de contenidos, como Youtube para vídeos o Twitter o Facebook para conectar socialmente.

- En este sector de plataformas hay varios agentes: Los más destacados son 90min, Blasting News o Bleacher Report. Unas pagan y otras no. En sus países a estas plataformas los han ayudado a todos. VAVEL cuenta con más de 1.500 usuarios activos en todo el mundo. En España ya sabemos cual es el deporte nacional en cuanto alguien apunta maneras. Spain is different no es solo un slogan.

En VAVEL no hemos publicado nunca una oferta de empleo

- No hemos publicado nunca una oferta de empleo, todo es voluntario y no hay ninguna obligación.

- Los autores piden entrar buscando formación en su mayoría o porque les es útil para su proyección personal. No cobramos por la formación a las personas que la solicitan, la cual se lleva la mayoría de nuestro tiempo. En el momento que otro agente del mercado paga, se han ido y nos alegramos por ello por haberles ayudado a conseguirlo. Algunas personas siempre lo agradecerán, otras no, así es la vida. Tenemos talleres y manuales de todos los géneros periodísticos, de comunicación, y de diseño gráfico. La comunicación es instantánea, nunca se deja un mensaje sin contestar, y personalmente se ha hablado con el 90% de las más de 20.000 personas que han pasado por la plataforma en todos sus países.

- Todo esto está explicado y por escrito internamente. La mayoría del presupuesto se reinvierte y se ha reinvertido en la tecnología que nos permita crecer y donde aún la mayoría la tenemos en servidores de desarrollo. No se ha visto aún.

Los críticos, desconocen todo esto y hablan desde su zona de confort sin intentar cambiar nada, mientras otros lo intentamos, les animamos a dejar de criticar o a unirse a sumar a este mercado.

Las dependencias

- Un emprendimiento necesita, además de casi todo tu tiempo y vida, datos para conocer el rendimiento económico de cada contenido. Un sistema. No es sencillo y la realidad es que no lo hemos podido terminar aún. No nos hemos podido centrar en monetizar aún al tener que priorizar los desarrollos tecnológicos. Vamos cerrando capítulos.

- Nuestra estrategia es la de crecer en tráfico para desde ahí, hacer el resto. Creemos que cuando tienes éxito, sucede el resto. Si nuestra mentalidad fuera la ordinaria, puramente económica, habríamos cerrado 3 días después de empezar.

- Un emprendimiento no ha de ser un negocio y un negocio se alimenta de dinero y no de nº de artículos. La curva de rendimiento de una start-up no es la de una PYME.

- Mantener una web tiene costes fijos altos. Borja Pardo, emprendedor de Sphera Sports, declaró que sus costes fijos superaban los 3.000€ mensuales, solo mantener su web son 36.000€ al año + impuestos, más mil pesadillas que habrá vivido.

También comunicaba que "una nueva web si es más o menos moderna y disruptiva te va a costar entre 30.000 y 40.000 euros". Eso para una asequible, imaginar aunque negocies bien, varias complicadas.

- Hacer #NewVAVELs es caro.

Nuestra situación no es sencilla. En el caso de VAVEL hemos pasado las de Caín porque la web se caía a trozos en cuanto empezó a crecer porque era un software que se desarrolló de forma autodidacta, entre servidores y el clúster, balanceadores, ciberseguridad (que he tenido que aprender a llevar yo, que soy periodista y no hay día que no lamente el no tener tiempo para escribir), y demás gastos fijos con mayor tráfico, es mayor.

Hasta tuvimos que estar 1 año dándole a un botón pare reiniciar el caché cada 5 minutos para que los directos refrescaran. No morimos de éxito con aquello de milagro.

Siempre habrá gente escribiendo por afición o por formación

Ya hubo este debate con el Huffington. y Wordpress, Blogspot, Twitter y Medium, son empresas que ganan dinero, tiene poco sentido ampararse en ellas para crear un blog

En el mundo se escribe en plataformas por visibilidad para formarse y porque en el mercado no les pagan aún. Si no existieran, estas personas quedarían fuera de la oportunidad, siendo comunicar, también una afición.

Ya hubo este debate con el Huffington Post.

Arianna y sus haters

Con lo digital ya no volverá a ser como antes. Habrá gente escribiendo por afición. Y todas las plataformas Wordpress, BlogSpot, Twitter, Medium... son empresas que ganan dinero, tiene poco sentido ampararse en ellas. Éste es un problema estructural.

¿Quién de nosotros da click en los anuncios hoy día?

- La riqueza (la publicidad) se concentra en Google y Facebook y el resto del ecosistema, hasta los grandes, que compiten en mercados de perfecta competencia, bebe de ella. Eso es la época post-netflix .

- En VAVEL llevamos varios años pensando en nuevas vías alternativas ya que esa es dependiente.

- Haceros la pregunta ¿quién de nosotros da click en los anuncios hoy día? Pues si fueron 0 clicks por tu parte, se gana 0€ con la publicidad de Adsense. Y Google se queda el 31%. Si usáis adblockers encima... el posible pago a los creadores muere. Hasta The Guardian "limosnea".

- Google, creó un fondo para ayudar a medios grandes y pequeños. Su jurado en España son personas de los medios grandes españoles. Han visto nuestra petición de colaboración para el desarrollo de un plan de pago a nuestros autores en 5 rondas, 5 rondas donde solo se financiaron entre ellos.

¿Por qué no quieren que podamos pagar?

A Blasting News que se presentó en Suiza con un modelo muy similar sí los financiaron en el DNI, a la primera. Qué cosas.

- Yo no he salido de mi papel diplomático ni de como soy tras 7 años ni doy zascas:

Le dejé mi cuenta de Twitter, que ni uso ni tengo pensado usar, a mi amigo Borja que preparó y fue el cerebro de lo que haríamos. Así os trajimos aquí para que escucharais este mensaje. Humildad, pese a lo que vayan diciendo por ahí, lo cual no es importante, la máxima. Cada día aprendiendo. Abiertos a la autocrítica. Pero prestando atención solo a quien nos quiere y valora a bien.

La epidemia de las redes sociales

- Por lo que quisimos dejar en evidencia una de las epidemias de nuestra época donde las redes sociales llevan a las personas a desequilibrios emocionales desbocados y las mentiras y bulos se reproducen ferozmente, lugar donde los periodistas, que no somos eco, debemos tener la sensatez de contrastar sus contenidos...

Conclusiones

Ante todo, gracias por llegar al final. Creemos que ha sido un viaje singular de los buenos, de los de verdad, de los que se aprende, así subrayando todo lo que dijimos en la auto-entrevista.

Todo el mundo critica a Ryan Air pero todo el mundo ha viajado en Ryan Air

El #MN está de moda y algunos haters aún no lo conocían. La campaña decía nuestro amigo "Min" que se estudiará en las universidades de marketing.

Aún no en las de negocio digo yo, porque el sector debe pivotar.

Por ello, lo seguiremos intentando. Hemos demostrado que se puede exponer un hecho sobre el periodismo español sin insultar a nadie y pasando un buen rato, sin ese cainismo , que ha quedado patente el sector que lo representa, y que jamás sentí en la Sexta, Don Balón o WM Fútbol, sitios donde estuve.

Creemos en un sector donde los compañeros se valoren y respeten, ya que esta es una profesión donde todos compartimos vocación, sin tener la obligación de compartir dogmas. Sabemos que creemos en algo imposible.

Los buenos periodistas todos saben quien son y lo que yo diga no es importante.

Siempre, siempre hemos escuchado

Ahora que ya hemos cambiado también el concepto de lo que era una campaña de comunicación del estreno de un nuevo concepto de medio de comunicación , no pensaréis que no hemos escuchado, pero es que eran cosas que ya sabíamos y en las que trabajamos.

Qué impaciencia.

Además del Search del #NewVAVEL venimos años trabajando en ello, sin que nadie lo supiera.

Lo avisamos en la auto-entrevista pero nadie lo subrayó.

Seguimos trabajando

Aún en desarrollo, próximamente vamos a permitir a cada equipo y micro redacción monetizar su propio inventario. Algunos ya lo han probado.

AGENCIA

Nuestro equipo de fotógrafos va a estrenar su sitio para poder vender su material con un % de reparto con la plataforma próximamente.

En el #newVAVEL, hay 3 proyectos más.

Gracias

Al final esta gente solo juzgará el resultado, no lo que decimos o lo que se diga, ni el esfuerzo ni las pequeñas victorias del día a día, sino lo que hagamos.

Y lo vamos a intentar hacer.

Seguimos