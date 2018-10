Crítica de ‘Alpha’, una versión algo más light de ’10.000’

Cuando una película retrasa su fecha de estreno casi seis meses, suele ser señal de que algo no va bien. Prevista para el 2 de marzo de 2018, y estrenada finalmente el 24 de agosto de dicho año, ‘Alpha’ parece ser un producto en el que no ha confiado su distribuidora y no ha sabido cómo venderla. En el primer tráiler se presentaba como una estimulante película de acción con algunos tintes de violencia, mientras que en el segundo parecía el anuncio de un documental familiar, con la voz de un narrador en todo el avance.

‘Alpha’ pretende ser una aventura épica y una historia de supervivencia que se ambienta en la Europa de hace 20.000 años durante la última glaciación. En mitad de su primera cacería con el grupo de élite de su tribu, un joven es herido y dado por muerto. Al despertar se encontrará débil y solo y deberá aprender a sobrevivir y abrirse camino ante la dura y cruel naturaleza.

El filme, que pretende ser una estimulante cinta de aventuras, se queda en un producto trillado y que no tiene nada claro sus intenciones. Las escenas se desarrollan con una lentitud atroz, apenas hay acción y todo lo que se prometía al espectador en el primer tráiler no aparece.

‘Alpha’ carece de personalidad y se queda en la típica obra de aventuras de un superviviente que logra mantenerse vivo gracias al vínculo que establecerá entre él y los lobos, pero no presenta nada novedoso para ser recordado, pareciendo muchas veces un falso documental mal planteado que se podría ver en National Geographic cualquier día. Tanto tiempo de espera para ver lo nuevo de Albert Hughes definitivamente no ha merecido la pena.

Valoración: 2/5

Lo mejor: Su clímax y los recursos visuales que utiliza

Lo peor: Es muy aburrida y el espectador no conectará con la película en ningún punto de su metraje