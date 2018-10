Crítica de 'Yucatán': Daniel Monzón se pasa a la comedia

Daniel Monzón, el reconocido director de ‘Celda 211’ o ‘El niño’, ha decidido innovar esta vez y cambiar completamente de registro, del drama más profundo a una comedia bastante inteligente. Eso sí, se rodea de Luis Tosar, su actor fetiche y que tantas alegrías le ha dado.

Un crucero de lujo, dos estafadores profesionales y un desastre amoroso. Lucas y Clayderman se dedican a engañar a los turistas de los ostentos cruceros internacionales. Sin embargo, la rivalidad por el amor de Verónica hará que desate la locura entre ambos y decidan separarse. Esta es la premisa de ‘Yucatán’, una película bastante peculiar y con la que el espectador disfrutará.

El largometraje es bastante particular y no es una comedia al uso. No esperes una cinta súper divertida ni convencional, eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, esto es lo que lo convierte en un producto de calidad, ya que es un proyecto planteado de una forma que pocas veces hemos visto.

Pese a ser algo lenta en su desarrollo y que hay algunas cosas que no acaban de encajar (momentos fallidos de comedia romántica o demasiadas escenas de acción), el espectador pasará momentos muy divertidos y fascinantes, con un Luis Tosar magnífico como siempre (y que ya se postula como uno de los favoritos a ganar el Goya a mejor interpretación masculina, y un Rodrigo de la Serna que no se queda atrás y que también proporciona una actuación bastante completa. La que falla un poco en este casting es Toni Acosta, a la que se la ve demasiado exagerada con un papel con el que no termina de encajar.

‘Yucatán’, el producto español con más calidad del verano, cumple muy bien con sus objetivos, aunque habrá que ver si funciona en una época en la que el público quiere el típico producto televisivo con el que se ría a carcajadas, no una comedia con la que se pretenda ir más allá.

Valoración: 3,5/5

Lo mejor: Es mucho más compleja de lo que parece

Lo peor: Cierta descompensación en el interés de sus tramas y la calidad interpretativa de sus actores