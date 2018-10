Realidad aumentada y más sorpresas en el concierto de U2 en Madrid

Aunque aún faltan algunas semanas para que llegue la fecha esperada, (20 y 21 de septiembre), los fans de U2 nos encontramos emocionados y expectantes por el gran espectáculo que el grupo irlandés va a realizar en nuestro país. La gira ya ha comenzado por América y en Europa se realizará del 31 de agosto al 23 de octubre. Y es que la alegría no es para menos, hace nada más y nada menos que 13 años que U2 no actuaba en España y con la gira Experience + Innocence los vamos a recibir con los brazos abiertos, y no lo digo yo, lo dice su público que en cuestión de minutos agotó las entradas.

Por otro lado, los integrantes del grupo ya han empezado a dar algunas pistas de cómo será la puesta en escena, publicando en redes como Instagram o Twitter la decoración del escenario y el gran trabajo que hay detrás de ello.

Como ya hemos anunciado anteriormente, el tour ya ha comenzado por América por lo que ya tenemos una pequeña idea de las canciones que van a sonar en la capital, aquí os damos un adelanto:

Love Is All We Have Left

The Blackout

Lights of Home

Beautiful Day

All Because of You

I Will Follow

The Ocean

Iris (Hold Me Close)

Cedarwood Road

Song for Someone

Sunday Bloody Sunday

Raised by Wolves

Until the End of the World

Elevation

Vertigo

Desire

Acrobat

You’re the Best Thing About Me

Staring at the Sun

Pride (In the Name of Love)

Get Out of Your Own Way

American Soul

City of Blinding Lights

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

One

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

13 (There Is a Light)

Y con pequeña idea nos referimos a que el grupo plantea cambiar el setlist además de cantar nuevos temas en directo. En una declaraciones de Willie Williams (responsable del diseño en los conciertos de U2) confirmó que en esta gira van a hacer uso de la realidad virtual. Esto supone un gran avance para la puesta en escena y el espectáculo que la banda brindará a su público, además de ser una novedad nunca antes vista en un concierto.

Gira Experience + Innocence

El último álbum de la banda llamado Songs of Experience ha sido una continuación de Songs of Innocence publicado en 2014. Las canciones que componen el nuevo disco son cartas que el cantante Bono dedica a su familia y amigos. También se basan en una colección de poemas de William Blake. Junto con el lanzamiento del single de este disco -You’re the best thing about me- pudimos observar cómo aparecían imágenes de la hija del vocalista del grupo. También aprovecharon la parada en Amsterdam con motivo de su gira The Joshua Tree Tour para grabar el videoclip.