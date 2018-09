Mac Miller muere a los 26 años y deja un legado para recordar

La música de Malcolm James McCormick permanecerá y se transmitirá a través de sus fans. Miller nació el 19 de enero de 1992 en Pittsburgh (Pennsylvania, Estados Unidos). Blue Slide Park fue el álbum debut del estadounidense en 2011. Gracias a este trabajo se coló en el primer puesto de la prestigiosa lista Billboard 200. No cabe duda que fue el debut soñado por cualquier artista, pero aún había un largo camino que recorrer. El nombre de Mac Miller y su fama como rapero se estaba empezando a crear, y a lo largo de los siguientes meses y años la estrella americana siguió creando música.

2013 fue un muy importante en la carrera del cantante ya que creó su sello discográfico personal llamado REMember Music y lanzó un nuevo disco: Watching Movies with the Sound Off. Además, cabe destacar que ese mismo año lanzó una colaboración con Ariana Grande que también sirvió para que la carrera de la cantante pudiera dispararse. El vídeo oficial del tema The Way en YouTube cuenta a día de hoy con más de 347 millones de reproducciones.

Miller estrenó el disco 'Swimming' en agosto / Foto: Zimbio

Problemas de salud, pero mucho amor

Los rumores sobre la causa de su repentina muerte a los 26 años tras estrenar este verano el álbum Swimming tienen su raíz en el pasado. Las drogas y el alcohol le crearon desencuentros con la policía y con su ex pareja Ariana Grande con la que mantuvo una relación de casi dos años. El pasado mes de mayo Grande confirmaba en su cuenta Twitter la ruptura con el artista y le deseaba que resolviera sus problemas.

Cabe destacar que a pesar de todo, Miller fue una figura de apoyo muy importante cuando en el concierto de Ariana Grande celebrado en Manchester el 22 de mayo del 2017 se produjeron los atentados terroristas que acabaron con la vida de 23 personas, incluido el atacante. Días después se realizó un concierto para recordar a las víctimas en la misma ciudad y en él Mac Miller no dudó en mostrar apoyo y compartir escenario con la que por aquel entonces era su pareja sentimental.

Reconocimiento mundial

Muchas personas han querido rendir tributo a Mac Miller tras hacerse pública su muerte. Entre otros, el cantante Liam Gallagher le dedicó una canción el pasado domingo durante su show en Berlín. La joven estrella de la NBA Karl-Anthony Towns publicó un vídeo en sus redes sociales en el que mostraba su amistad cercana y sincera con Miller.