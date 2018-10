5 Seconds of Summer vuelve a España

Tras dos años de descanso Luke Hemmings, Ashton Irwin, Calum Hood y Michael Clifford han vuelto a la escena musical sacando su tercer album de estudio, "Youngblood", y anunciando su nueva gira "Meet You There Tour" que pasará por nuestro país aunque en esta ocasión darán un único concierto en España, que además será el último concierto en Europa. Las fans españolas de 5 Seconds of Summer podrán verles el 19 de noviembre en el WiZink Center de Madrid. Las entradas ya están a la venta en livenation.es, ticketmaster.es y la Red Ticketmaster (Halcón Viajes, Viajes Carrefour y FNAC). En cuanto a los precios, la entrada general de pista cueta 45€ con los gastos de gestión incluidos y la entrada VIP, con acceso a la prueba de sonido, a la sesion de preguntas y respuestas con la banda despues de la prueba de sonido, bolsa exclusiva de 5SOS, acceso early entry (acceder al recinto antes que el publico general) y acreditación conmemorativa, cuesta 150€ con los gastos de gestión incluidos; ambos tipos de entradas aún no se han agotado y se pueden adquirir en los sitios mencionados anteriormente.

La banda australiana presentará ante sus fans en directo su tercer album, “Youngblood”, que salió a la venta el pasado 15 de junio y ha alcanzado lo más alto de las listas de numerosos países, destacando haber tocado el número 1 del Billboard200 de Estados Unidos y también su país natal, donde alcanzaron la primera posición de la lista de los mejores albumes, en España se quedaron en el número 2, a un pasó de situarse en lo más alto de la lista. El LP está compuesto por un total de trece canciones, que rompen completamente con el estilo del grupo en sus dos disco anteriores; ya lo habían anunciado con el lanzamiento de "Want You Back", el primer single de "Youngblood", en el que dijeron adios al Pop-Punk que les había caracterizado hasta la fecha. El giro en el sonido del grupo lo había dejado claro Michael en una entrevista que hizo con la revista Billboard en el mes de diciembre de 2017 en que afirmaba que "cuando las nuevas canciones salgan a la luz, será como una despedida de nuestro sonido antiguo pero manteniendo algunos elementos de todas las cosas que nos gustaban de él. Ha llegado nuestro momento de cambiar". Y eso ha sido exactamente lo que ha supuesto el nuevo album en el que le dan la bienvenida al sonido Pop.

"Es una nueva era para 5SOS, tuvimos que volver a unirnos como grupo y decidir si íbamos a ser inteligentes acerca de lo que estábamos haciendo y ser una banda que la gente sigue durante mucho tiempo o publicar otro disco de Pop-Punk. Decidimos lanzarnos y tomarnos el tiempo necesario para hacerlo bien y crear algo genial. Estamos contentos sobre este nuevo episodio en nuestra carrera, sienta bien haberse tomado un año para ser conscientes y hacer música que nos gusta. ", dijo Ashton a la radio neoyorkina Z100. A lo que su compañero Calum añadió: "Necesitábamos tiempo para crecer como personas, eso ha sido lo principal en los últimos dos años, también necesitábamos un poco de espacio. Después de llevar 6 años viajando y de giras teníamos que asentar la cabeza. Creo que este disco es para nosotros sobre todo acerca de lo que podríamos hacer en el futuro y menos sobre lo que significa ahora mismo porque hay muchas puertas que se abren a partir de este disco que nos dan posibilidad de expandirlas en el futuro y eso es exactamente lo que haremos".

Actualmente ya se encuentran de gira por Estados Unidos en poco más de un mes llegarán a Europa, os dejamos la lista de todos los conciertos que darán por el viejo continente ya que en la mayoría sigue pasando como en España y las entradas no se han agotado y aún se pueden conseguir, así como la lista de canciones que están tocando actualmente en sus directos.

Setlist 5 Seconds of Summer en PNC Bank Arts Center, Holmdel, New Jersey, Estados Unidos:

1. Babylon

2. Talk Fast

3. Moving Along

4. She's Kinda Hot

5. Girls Talk Boys

6. Waste the Night

7. More

8. Better Man

9. If Walls Could Talk

10. Ghost of You

11. Amnesia

12. The Only Reason

13. Lie to Me

14. Why Won't You Love Me

15. Valentine

16. Meet You There

17. Jet Black Heart

18. Want You Back

Encore

19. She Looks So Perfect

20. Youngblood

Canciones del tercer album de estudio de 5 Seconds of Summer, "Youngblood":

1. Youngblood

2. Want You Back

3. Lie To Me

4. Valentine

5. Talk Fast

6. Moving Along

7. Walls Could Talk

8. Better Man

9. More Spike

10. Why Won't You Love Me

11. Woke Up in Japan

12. Empty Wallets

13. Ghost Of You

14. Monster Among Men

15. Meet You There

16. Babylon