Llega a Madrid el Coca-Cola Music Experience Fan Edition 2018

Madrid y su espectacular WiZink Center serán la sede del show que se celebrará el próximo 6 de octubre. El cartel del evento no deja indiferente a nadie y promete mucha fiesta y buenos momentos. Rita Ora será artista principal en esta edición del festival, pero no estará sola. Junto a la cantante británica la lista de estrellas y de talentos suena a película de fantasía: Abraham Mateo, Becky G, Tini, Piso 21, Gemeliers, Adexe & Nau, Why don´t we, Raoul, Josh Gray, Pol Granch, Elena Farga, Lola Indigo, Yashua y Sharlene también estarán en tierras madrileñas.

No cabe duda que el festival atrae a miles de personas, de diferentes estilos musicales. Con todas las entradas vendidas, el show está asegurado.

Rita Ora: invitada de lujo

La actriz y cantante británica estará en Madrid el 6 de octubre. Y unas semanas después estrenará su segundo álbum de estudio: Phoenix. Concretamente, el próximo 23 de noviembre verá la luz el segundo trabajo de la artista desde que en 2012 debutara con ORA. Este será además el primer álbum con la discográfica Atlantic records tras su paso por ROC Nation.

Portada del nuevo disco / Foto: Twitter oficial de Rita Ora (@RitaOra)

Alma latina en el festival

La variedad de géneros musicales que estarán representados en el festival se acentúa aún más gracias a la presencia de artistas de reggaetón y pop latino de renombre como Becky G, Abraham Mateo, Tini y Piso 21 entre otros. El éxito y los buenos momentos están asegurados y otro año más las estrellas musicales del momento estarán en Madrid. En la última edición del festival CNCO, Nicky Jam, DNCE, Ana Mena y Blas Cantó fueron algunos de los protagonistas que pusieron patas arriba la capital española.

A poco más de una semana para que comience a sonar la música en Madrid, la cuenta atrás para disfrutar del espectáculo en el WiZink Center ha comenzado.