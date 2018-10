Crítica de 'Searching': ¿es suficiente un filme innovador?

Cuando uno ve el tráiler de ‘Searching’, automáticamente tiende a pensar en ‘Eliminado’, aquel filme de terror de 2015, por la forma en la que está contada y grabada, pero no tienen nada que ver. El filme del debutante Aneesh Chaganty es muy novedoso, pero, ¿algo nuevo es suficiente para impresionar?

En ‘Searching’, después de que la hija de 16 años de David Kim desaparece, se abre una investigación policial, pero, 37 horas más tarde y sin una sola pista, David decide buscar en el único lugar donde nadie ha buscado todavía: el ordenador portátil de su hija.

Este thriller, que se desarrolla en su mayor parte en una pantalla del ordenador, está diseñada de manera muy meticulosa y contada de forma innovadora. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero no puedes basar toda una cinta en una idea novedosa porque, conforma avanza el metraje, esa innovación que nos cautivó al principio comienza a hacerse pesada, tediosa y a la que se le acaba pillando el truco.

Lo inteligente e interesante de ‘Searching’ es centrar su historia en algo tan humano y profundo como una sólida relación entre padre e hija. La cinta, dirigida por Chaganty, es muy tensa y está bien construida e interpretada, pero su diseño saca de contexto al espectador.

Su impresionante idea visual no tiene suficiente flexibilidad para mantener el interés. Quiere crear un lenguaje visual dinámico, pero solo logra ser satisfactoria a nivel dramático, ya que en el apartado técnico no es nada sofisticada. Así que juzguen ustedes mismos: ¿Es ‘Searching’ la película del año o su innovadora narrativa destruye todo lo que pretende conseguir? El tiempo dirá si el largometraje de Chaganty se convierte en una obra de culto o no.

Valoración: 3/5

Lo mejor: La historia de la tierna y profunda relación entre padre e hija.

Lo peor: Su técnica narrativa y visual empieza sorprendiendo, pero acaba cansando.