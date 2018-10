Ed Sheeran visitará Madrid y Barcelona en 2019

Tras año y medio de gira por el mundo Ed Sheeran parece que no se cansa de repetir sus canciones cada noche en un estadio diferente, y anuncia sus siguientes actuaciones que le traerán de vuelta a Europa y Reino Unido. El "Divide World Tour" volverá a pasar por nuestro país el día 7 de junio en el Estadio Olímpico de Monjuic Lluis Companys de Barcelona y el 11 de junio en el Wanda Metropolitano de Madrid.

Las entradas ya están a la venta y aún no se han agotado, se pueden adquirir en Ticketmaster, Live Nation y toda la red Ticketmaster (FNAC, Halcón Viajes y VIajes Carrefour). También cabe recordar que la promotora de esta gira ha anunciado que las entradas para estos conciertos son nominales, irán impresas con el nombre y apellido del asistente, unas medidas tomadas para intentar evitar la reventa fraudulenta tan habitual en directos de este calibre. En el caso hipotético de que la persona no pudiera asistir podrá solicitar un cambio de nombre a Ticketmaster para cedérsela a un amigo o familiar.

Ed Sheeran presentará por segunda vez en España, después de que lo hiciera en marzo de 2017 en el WiZink Center de Madrid y el Palau San Jordi de Barcelona, su tercer álbum de estudio, “Divide”, que se lanzó al mercado en marzo de 2017. Con los dos primeros singles del álbum que lanzó, "Shape of You" y "Castle on the Hill", ya arrancó batiendo récords; se posicionó en los puestos 1 y 2 de la lista de ventas del Reino Unido simultáneamente y se convirtió en el primer artista en conseguir las dos posiciones en la cabeza en la semana de su lanzamiento. Además, también tocó la cima en el Billboard de Estados Unidos y se convirtió en el primer artista en conseguir situar dos singles en el top10 del Billboard a la vez.

Las fechas confirmadas para la gira europea de 2019 son las siguientes: