Operación Triunfo 2018: los secretos de la Gala 2

Son 16 las nuevas voces que comenzarán a sonar en el panorama musical español tras darse a conocer en la Gala 0 el pasado miércoles 19 de septiembre en Operación Triunfo 2018, la décima edición de este talent show de TVE y Gestmusic y la segunda desde su vuelta a la televisión el pasado 2017.

Como cada miércoles durante aproximadamente los siguientes 2 meses y medio, los 16 vuelven hoy en directo en la Gala 2 para tratar de defender ante el público y el exigente jurado las canciones que les han sido asignadas. Entre las 10 que versionarán, se encuentran desde clásicos del flamenco español, como Volando voy de Camarón de la Isla, hasta temas de este mismo 2018, como FRIENDS de Marshmello y Anne-Marie o ‘Déjala que baile’ de Melendi, Alejandro Sanz y Arkano.

Sin embargo, esta gala será la primera en dejar un gran mal sabor de boca al ser la primera de esta edición en la que uno de los concursantes abandonará la academia: Sabela o Alfonso. Ellos fueron los nominados la pasada semana, tras salvar los profesores a África y los compañeros a Joan, los otros dos propuestos para nominación y defenderán temas muy diferentes: Sabela tratará de quedarse en el concurso con un tema gallego, de su tierra, Benditas feridas de Rosa Cedrón, mientras que Alfonso se ha atrevido a españolizar el tema de John Legend, All of me.

Operación Triunfo aún no ha olvidado a los concursantes de su anterior edición y mientras que en la Gala 1 fue Aitana quién visitó el talent show para presentar su single en directo, en esta segunda gala el plató recibirá a la que, a pesar de ser la primera expulsada de OT 2017, está ahora cosechando un gran éxito con su primer single: Mimi, conocida ahora como Lola Indigo. Además, habrá otro número musical de la mano del grupo de rock Tequila, que interpretará “un medley de sus temas clásicos” según adelanta RTVE.

Por último, en la mesa del jurado Ana Torroja será sustituida esta semana por Rosana y Julia Gómez Cora, directora general de Stage Entertainment España, será el cuarto miembro en la silla rotatoria.

¿Te has aprendido ya los temas que defenderán los 16 concursantes? Recuérdalos a continuación:

Canción grupal: Bonito es de Los Sencillos

Sabela: Benditas feridas de Rosa Cedrón

Alfonso: All of me de John Legend

África y María: FRIENDS de Marshmello

Famous y Damion: Déjala que baile, de Melendi, Alejandro Sanz y Arkano

Dave y Noelia: Volando voy, de Camarón de la Isla, en la versión de Kiko Veneno

Julia y Carlos Right: Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani

Marilia y Joan Garrido: Another day of sun, del largometraje ‘La La Land’

Miki y Alba Reche: Alma mía, de Natalia Lafourcade

Natalia y Marta: Tainted love, en la versión de Imelda May.