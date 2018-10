Taylor Swift abrirá los AMA's 2018

La cantante estadounidense ha sido la elegida para abrir los premios AMA's de este año. Después de tres años sin realizar una actuación en una gala de premios, esta vez lo hace a lo grande, ya que a parte de realizar la apertura está también nominada por artista del año, artista femenina pop, álbum pop y tour del año.

Taylor lo anunció el pasado martes a través de sus redes sociales con un vídeo al lado de su gatito, donde nos retransmitió la emoción de la cantante y no tanto la de su compañero canino, que no le dejó terminar de contarnos cuál será el tema escogido para la actuación. En el texto que acompaña el vídeo nos escribió esto: "Voy a abrir los American Music Awards con una actuación de 'If I did something bad'. Meredith no está muy emocionado, pero yo sí".

La cantante de 28 años ha estado nominada a los AMA's 25 veces, de las cuales ha ganado en 19 de ellas, por lo que ya es una veterana de estos eventos. Su última actuación la realizó con el tema Blank Space donde creó un verdadero espectáculo, y no dudamos que Taylor nos vuelva a sorprender.

La gala será el día 9 de octubre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles y se transmitirá en directo en la cadena ABC.