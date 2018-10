EA Sports elimina a Cristiano Ronaldo de las redes sociales de FIFA 19

FIFA 19 lanzó algunas críticas sólidas, pero no sin controversia. Actualmente, el editor detrás del simulador de fútbol, ​​EA Sports, está considerando reemplazar a Cristiano Ronaldo como el atleta de la cubierta del juego después de que se hayan realizado denuncias de violación. Kathryn Mayorga acusó al atleta de violarla mientras estaba en Las Vegas en 2009. Al momento de escribir este artículo, Ronaldo sigue siendo la estrella de la portada, ya que niega la acusación.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.