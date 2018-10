Camila Cabello lidera las nominaciones a los 'EMAs' 2018

El pasado jueves MTV hizo oficial la lista de nominados para los prestigiosos MTV Europe Music Awards (EMAs) que este año se celebrarán en Bilbao. La cuenta atrás fiesta de la música en Europa está en marcha, y en unas semanas algunas de las estrellas más importantes a nivel mundial visitarán la capital vizcaína.

Camila Cabello con seis nominaciones aspira a ser la gran triunfadora de los EMAs este año. La cubana opta al premio en las siguientes categorías: Mejor Canción y Mejor Vídeo por Havana en colaboración con Young Thug, Mejor artista, Mejor Artista Pop, Mejores Fans y Mejor artista local (Estados Unidos). Desde que anunciara que dejaba de formar parte de Fifth Harmony para iniciar su carrera en solitario, los caminos y las éxitos han ido creando un clima de felicidad en una Camila Cabello que busca ser la protagonista de los EMAs este 2018. La pasada edición, Cabello se impuso en la categoría de Mejor Artista Pop.

La competencia por los galardones será dura ya que Ariana Grande con cinco nominaciones busca regresar a lo grande al mundo de la música. Tras unos meses de descanso sin giras, la cantante de Florida sacó nuevo álbum en verano (Sweetener) y gracias a su nueva música buscará con ahínco el triunfo en Bilbao. Grande aspira al galardón en Mejor Canción y Mejor Vídeo por no tears left to cry, Mejor Artista Pop, Mejor artista y Mejor artista local (Estados Unidos).

Igualdad y sin favoritos

Las categorías de Mejor Canción y Mejor artista son las más golosas para los artistas, y la igualdad estará a la orden del día en los mencionados premios. Éxitos como God´s Plan de Drake, Meant To Be de Bebe Rexha con Florida Georgia Line, rockstar de Post Malone con 21 Savage, no tears left to cry de Ariana Grande y Havana de Camila Cabello con Young Thug son los temas top que buscan el galardón de los galardones de la música en el viejo continente.

Con millones de reproducciones alrededor del mundo, los votantes y seguidores de los artistas tienen unas semanas para dar el empujón necesario para que una de esas canciones se imponga por encima del resto.

¿Quién será el número uno?

Post Malone. Dua Lipa, Drake, Camila Cabello y Ariana Grande son los cinco candidatos para llevarse el gato al agua en la categoría de Mejor artista, en la que sería muy complicado destacar a alguien como favorito.

Cabe destacar que por segundo año consecutivo se ha creado la categoría Mejor artista uniendo a cantantes masculinos y femeninos, puesto que en ediciones anteriores se separaba por un lado al ganador de Mejor artista masculino y por otro Mejor artista femenina. Este cambio por parte de la organización es un paso importante para mostrar al mundo que la música no distingue de sexos ni de razas, la música es música y el mejor es el mejor. El listado de categorías y nominados es casi tan extenso como las ganas de fiesta que hay en Bilbao por albergar los EMAs.

Música, cultura, unión y más música para el mundo

Durante la semana de los premios (del 29 de octubre al 3 de noviembre) se celebrará la MTV Music Week que recorrerá varias localidades vizcaínas con conciertos y eventos para todos los públicos. El colofón de la semana lo pondrán los británicos Muse con un concierto en el estadio de San Mamés. El grupo opta a dos galardones: Mejor actuación en vivo y Mejor Artista Rock. La banda hispano inglesa Crystal Fighters también estará presente en el show.

Muse llegará a Bilbao en noviembre / Foto: MTV

El pasado viernes se pusieron a la venta las primeras entradas por cinco euros para residentes vizcaínos, y en menos de dos horas se agotaron. Este lunes se pondrán a la venta el resto de tickets para que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar de la música en vivo. La guinda del delicioso pastel musical llegará el domingo 4 de noviembre con la gala de premios que se celebrará en el Bilbao Exhibition Centre (BEC!) a las 21:00 horas.

El grupo será telonero de Muse en San Mamés / Foto: MTV

Lista completa de nominados:

Mejor artista local (los nominados en esta categoría son los artistas que optan al galardón en España. Canadá, Estados Unidos y otros países tienen sus propios nominados locales en la categoría):

-Belako

-Brisa Fenoy

-Love of Lesbian

-Rosalía

-Viva Suecia

Mejor Canción:

-no tears left to cry de Ariana Grande

-Meant To Be de Bebe Rexha con Florida Georgia Line

-Havana de Camila Cabello con Young Thug

-God´s Plan de Drake

-rockstar de Post Malone con 21 Savage

Mejor Artista Revelación:

-Anne-Marie

-Bazzi

-Cardi B

-Hayley Kiyoko

-Jessie Reyez

Mejor Artista Pop:

-Ariana Grande

-Camila Cabello

-Dua Lipa

-Hailee Steinfeld

-Shawn Mendes

Mejor actuación en vivo:

-Ed Sheeran

-Muse

-P!nk

-Shawn Mendes

-THE CARTERS

Mejor Artista De Electrónica:

-Calvin Harris

-David Guetta

-Marshmello

-Martin Garrix

-The Chainsmokers

Mejor artista:

-Ariana Grande

-Camila Cabello

-Drake

-Dua Lipa

-Post Malone

Mejor Artista Rock:

-5 Seconds Of Summer

-Foo Fighters

-Imagine Dragons

-Muse

-U2

Mejor Artista De Hip Hop:

-Drake

-Eminem

-Migos

-Nicki Minaj

-Travis Scott

Mejor Artista Alternativo:

-Fall Out Boy

-Panic! At The Disco

-The 1975

-Thirty Seconds To Mars

-twenty one pilots

Mejor Push:

-PRETTYMUCH (Octubre del 2017)

-Why Don´t We (Noviembre del 2017)

-Grace VanderWaal (Diciembre del 2017)

-Bishop Briggs (Enero del 2018)

-Superorganism (Febrero del 2018)

-Jessie Reyez (Marzo del 2018)

-Hayley Kiyoko (Abril del 2018)

-Lil Xan (Mayo del 2018)

-Sigrid (Junio del 2018)

-Chloe x Halle (Julio del 2018)

-Bazzi (Agosto del 2018)

-Jorja Smith (Septiembre del 2018)

Mejor artista World Stage:

-Clean Bandit (MTV Crashes Plymouth, Reino Unido 2017)

-Charli XCX (MTV Crashes Plymouth, Reino Unido 2017)

-David Guetta (Trafalgar Square, Reino Unido 2017)

-Jason Derulo (Isla de MTV Malta 2018)

-Post Malone (Wireless Festival, Reino Unido 2018)

-Migos (Wireless Festival, Reino Unido 2018)

-J. Cole (Wireless Festival, Reino Unido 2018)

-Nick Jonas (MTV Spotlight en Hyperplay, Singapur 2018)

-Alessia Cara (MTV Spotlight en Hyperplay, Singapur 2018)

Mejor Vídeo (el ganador lo elige MTV):

-no tears left to cry de Ariana Grande

-Havana de Camila Cabello con Young Thug

-This Is America de Childish Gambino

-Freaky Friday de Lil Dicky con Chris Brown

-APES**T de THE CARTERS

Mejor Look (se vota a través de redes sociales):

-Cardi B

-Dua Lipa

-Migos

-Nicki Minaj

-Post Malone

Mejores fans (se vota a través de redes sociales):

-BTS

-Camila Cabello

-Selena Gomez

-Shawn Mendes

-Taylor Swift