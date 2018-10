Coldplay anuncia nuevo documental titulado "A Head Full of Dreams"

Aproximadamente un año desde su última conexión en redes sociales y de que terminara su tour mundial "A Head Full of Dreams", el grupo Coldplay anuncia mediante Twitter el lanzamiento de su nuevo documental, titulado "A Head Full of Dreams". La película se podrá ver en exclusivo a partir del 16 de noviembre en servicio de streaming de Amazon, Prime Video, aunque solamente estará disponible para los usuarios Prime de Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda. Además, estará en la cartelera de más de 2.00 cines alrededor del mundo durante un solo día, el 14 de noviembre. Todos aquellos que deseen conseguir entradas podrán hacerlo a partir del día 19 de octubre en la página oficial.

Next month, Coldplay will release a new film called A Head Full Of Dreams, charting their two decades together so far. The film will stream exclusively on #PrimeVideo from 16 November. It's also in cinemas worldwide on 14 November. Tickets at https://t.co/dfKINYkHcn. A #AHFODfilm pic.twitter.com/R6UffYyVwe